La literatura se puede convertir en un arma

Berlín, Alemania.- Mario Vargas Llosa se apoderó anoche del escenario de la Filharmonie de Berlín para hacer desde allí una firme y apasionada de defensa de la literatura. «Puede parecernos que leer un libro es un sencillo acto de entretenimiento, sobre todo si vivimos en países relativamente libres, pero pensemos que cuando se restringen las libertades la literatura se convierte en un arma», acotó su definición. «Miles de años atrás, cuando comenzamos a contarnos historias alrededor del fuego, adquirimos la capacidad de vivir nuestros sueños. Fue un momento importantísimo de nuestra historia en el que el sueño comenzó a formar parte de nuestra realidad», señaló sobre los ancestros de la novela en la inauguración del Festival Internacional de Literatura de Berlín.



A Vargas Llosa, que en plena pandemia y a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo ha viajado a Berlín, asumiendo el riesgo, le espanta la literatura concebida como «distracción vacía» y adoptó en su discurso el tono de una cruzada, en la que invitaba a aferrarse a ella no como punto de refugio sino como factor de progreso. Recordó que «gracias a la literatura y a las historias inventadas somos capaces de modificar la realidad, de confrontarnos con un mundo que no podemos controlar y de expresar nuestra insatisfacción».



La presencia de Vargas Llosa en Berlín, una iniciativa que el director del festival, Ulrich Schreiber, agradeció ayer expresamente al director del Instituto Cervantes de la capital alemana, Ignacio Olmos, apuntala el nivel de la muestra, en un momento en que las restricciones de aforo y de viajes amenazaban con dejar morir la edición de su 20º aniversario. Y el autor quiso dar la vuelta a ese tono bajo, casi pesimista, subrayando que «la literatura nos enseña el futuro, a dónde podemos llegar con nuestro esfuerzo, es una evidencia de nosotros y un elemento vital del progreso de la Humanidad».



«Si no queremos ciudadanos zombis, sino pensamiento crítico, debemos hacer la literatura accesible para todos. Si queremos un pueblo que reflexione, que no se deje tentar por los populismos, necesitamos a la literatura, porque la imaginación y la fantasía crean hambre e insatisfacción con la realidad. Nos permite crear, por eso es tan importante», insistió, terminando con la respuesta que el filósofo alemán Karl Popper dio meses antes de su muerte a los periodistas españoles que le preguntaban por todos los males que aquejaban a Europa: «todo eso es cierto, pero reconozcan que nunca antes en la Historia estuvimos mejor».



