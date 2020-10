La lucha de Morena no debe ser por candidaturas, sino por las transformaciones y cambios profundos de Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval.

www.guerrerohabla.com



SAN MARCOS. 25 OCTUBRE, 2020.- El diputado local con licencia, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros visitó la Costa Chica, desde donde expresó que lo que se debe hacer es afrontar los retos que tiene la sociedad Guerrerense de manera colectiva y ayudar a encontrar soluciones:

"Yo apelo a la unidad, a evitar el divisionismo, a que no haya ruptura, a que generemos esa altura de miras en los municipios y dentro de los municipios (que) tengamos la posibilidad de reencontrarnos en algún momento, aquí no podemos repetir historias fallidas como las de otros partidos, en donde se dividieron, se hicieron tribus, se hicieron diferencias insalvables, creo que no, aquí lo que nos une son otras cosas y tenemos objetivos mucho más altos; aquí no es la lucha por candidaturas, la lucha es por las transformaciones, por cambios profundos", enfatizó.

En su gira por Costa Chica, este domingo, el ex funcionario federal, aclaró que más allá del proceso electoral, él seguirá con reuniones y recorridos por el estado para seguir empujando la Cuarta Transformación, siempre del lado de la gente.

Convocó a sus compañeras y compañeros a evitar las peleas absurdas internas e invertir el tiempo en escuchar a la gente y generar un diagnóstico de lo que va planteando la gente y ayudar a resolver los problemas ancestrales.

"Hay cosas que no se podrán resolver con esas candidaturas, a lo que le tenemos que apostar es a despertar la conciencia de los guerrerenses para hacer las grandes transformaciones", insistió.

En San Marcos, acompañado por la diputada local, Nilsan Hilario Mendoza, se reunió con integrantes de diversas áreas productivas, donde reiteró que se tiene que ir buscando al lado de la ciudadanía soluciones a sus problemáticas, dijo que no son los despachos de consultorías los que tienen que dar las soluciones a los municipios, tiene que ser el propio pueblo.

Explicó que hoy se tiene que ir haciendo una política desde el territorio, donde se escuchen todas las voces y se construyan las soluciones: ’Yo afirmo que es distinto como ve uno los temas como funcionario, que como los ve y vive la gente, por eso, es que básicamente estamos aquí, queremos saber ¿cómo se está viendo la problemática de los municipios, desde el pueblo, desde la gente?’ aseguró.