La lucha por el control de puertos

El Secretario de Comunicaciones contra el de Marina

Cayó el director de la administración API de Tuxpan

La red de corrupción con autoridades de Salud



Comentan nuestros queridos amigos de Tuxpan, que aunque no se ha dado aún un golpe de timón en el puerto de los Bellos Atardeceres en el sector salud, luego de la serie de actos de corrupción que han sido dados a conocer, en donde ya ocurrió, fue en la Capitanía de Puerto en donde ya hubo cambio del titular.



Aunque se asegura que el cambio forma parte de la lucha que se viene dando entre el ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (SEMAR). El motivo de la disputa es el control de los puertos del país, donde han surgido, para colmo, presuntos ’brotes’ de corrupción.



Se trata de un escenario de tres pistas: el combate concreto a la epidemia en las franjas costeras; el traslado de funciones tradicionales de la SCT a la SEMAR, y el combate a la corrupción, que en algunos puertos se desató de modo más desinhibido en la actual administración. Por ejemplo, en Tuxpan, Veracruz, donde esta semana cayó el director de la Administración Portuaria Integral de ese muelle, al ser descubierta una red financiera extralegal enfocada en la extorsión.



La red expuesta habría sido presuntamente montada por funcionarios del gobierno de Veracruz, y con la posible implicación de la Administración Portuaria de Tuxpan.



LOS MOCHES DE TUXPAN



Los cuestionamientos a la coordinación de Puertos son crecientes, además, por probables casos de corrupción. Uno de los más sobresalientes es el del Puerto de Tuxpan: esta semana, Marcial Guzmán Díaz dejó la dirección de la Administración Portuaria Integral, después de que se descubrió lo que podría constituir una estructura financiera del gobierno para presuntamente extorsionar a las empresas navieras que hacen uso de servicios portuarios en ese puerto.



La red habría sido montada por Bartolo Avendaño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios del gobierno del estado de Veracruz, quien se inventó una serie de ’tarifas de sanidad’ aplicadas a los navieros por casi 50 mil pesos, que se aplicarían a por lo menos 50 barcos que llegan al puerto de Tuxpan. Avendaño emitió el oficio SESVER-DRPS/SOS/7361/2019 para notificar a los navieros la ’disposición oficial’, de su propia ’inspiración’.



En la trama también habría intervenido Roberto Ramos Alor, secretario de Salud del gobierno estatal. Desde su área habría surgido la indicación de que los aproximadamente 7.5 millones de pesos recaudados entre los navieros por las ’cuotas sanitarias’ fueran depositados en una cuenta particular, la de un Carlos Herrera Guillén (0471999567). La documentación sobre estas transferencias circula discretamente por oficinas gubernamentales.



Todo acabó por las denuncias de los navieros del puerto, que vienen quejándose de Marcial Guzmán Díaz y de sus amigos del gobierno veracruzano, desde que empezaron los cobros indebidos, pero en la SCT no les habían hecho caso. Pero finalmente, esta semana, Guzmán Díaz ha sido sustituido por Francisco Pastrana, quien una de dos: tendrá que limpiar el batidillo u ocultarlo muy bien.



Nos dicen, sin embargo, que en la SCT aún dudan si iniciarán una investigación formal al respecto. Algunos comentan que Marcial se caerá para arriba, porque el titular de la Marina Mercante, Héctor López, lo integrará a su equipo, que para que le ayude en el emprendimiento de proyectos portuarios. Y para que no haya más preguntas, están diciendo que es un asunto acordado con Jiménez Espriú. ¿Será?



De modo que, ante esas situaciones, en el puente de mando de SEMAR, según comentan, se sienten más seguros de que la Armada seguirá absorbiendo muchas más funciones de la Marina Mercante, y le seguirá ganando batallas a la SCT, como la del control de las costas y puertos en materia del combate al coronavirus.



Y mientras todo se derrumba para la SCT en el sector portuario, Francisco Fernández Perroni lleva casi un mes en su casa para protegerse del COVID-19, desde donde se reporta ’sin novedad’.



