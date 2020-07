La lucha por mejores pensiones sigue

INFONAVIT duplica ’Unamos crédito’

CIUDAD DE MEXICO a 22 de julio del 2020.-La lucha por mejores pensiones no termina, pues seguiremos insistiendo por ser un derecho de todos los trabajadores del país, dijo el presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo al asistir a Palacio Nacional en donde se dio el anuncio de que habrá reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro.

Aceves del Olmo dijo que hace 23 años que se aprobó el sistema de pensiones y que se requería reformar porque no se necesita ser matemático para reconocer que un trabajador no puede vivir con el 30 por ciento de sus percepciones cuando era un trabajador activo.

’La gente cuando vea los porcentajes y sienta que no sea lo suficiente, y tiene razón, no es suficiente, pero es lo que actualmente se puede hacer. No es momento apropiado porque tenemos pandemia. No podemos hacer cosas que nadie podría sostener, ni empresarios ni gobierno. Los dirigentes de trabajadores debemos estar conscientes de ello.’

El dirigente destacó que si bien se alcanzó una reforma importante, el sector de los trabajadores mantiene su demanda de alcanzar pensiones realmente justa para el retiro.

Auguró que no se deberá esperar otros 23 años para alcanzar una nueva modificación encaminada a mejorar las condiciones para el retiro. Es bueno retomar el sistema tripartito, por lo que pidió no rechazar esta propuesta que se ajusta a los tiempos que vivimos y demandó que en el Congreso no se convierta en capital político para uno de los partidos, tanto en Cámara de Diputados como la de Senadores

Por su parte, el senador Aceves dijo que se ha logrado una reforma que sí se puede sostener: pedir mucho no es problema, el problema es que se pueda sostener. Y destacó que finalmente se ha llegado un arreglo para el tema de pensiones, aunque la lucha para mejorarlas seguirá.

Al presentar la propuesta de reforma al sistema de pensiones, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar y del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, destacaron la importancia de la propuesta que incrementará las pensiones de los trabajadores a futuro.

El presidente del CCE reconoció la negociación alcanzada reconociendo que Aceves del Olmo ’entiende lo que es posible y lo que es deseable, pero encontramos lo que es posible en este contexto’. Habló de la importancia que tiene recuperar la colaboración de organizaciones con el gobierno para atender los problemas nacionales….

INFONAVIT DUPLICA LA META DE COLOCACIÓN DE UNAMOS CRÉDITOS PARA 2020

Con La finalidad de que más mexicanos puedan formar un patrimonio y de seguir contribuyendo a la reactivación económica del país, el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó otorgar 14 mil créditos más en este año bajo el esquema Unamos Créditos, lanzado en febrero.

Inicialmente, se proyectaba otorgar únicamente 14 mil financiamientos de este tipo en 2020; sin embargo, ante la alta demanda de este esquema de crédito y el avance de 95% en la colocación en tan sólo cinco meses, se aprobó duplicar la meta.

De esta forma, se espera que, tan sólo durante 2020, 28 mil trabajadores unan sus créditos y adquieran una vivienda de mayor valor y mejor ubicación, sin la necesidad de mantener una relación jurídica; es decir que pueden juntar sus financiamientos familiares, amigos, parejas que no estén casadas o del mismo sexo. En total, en este año, Unamos Créditos significará la adquisición de al menos 14 mil hogares por parte de las y los trabajadores.

Al 19 de julio, se han otorgado 13 mil 260 créditos, para la compra de 6 mil 630 viviendas, con un valor promedio de 669 mil 978 pesos. Otros, 3 mil 186 créditos se encuentran en proceso de inscripción y/o escrituración.

Los financiamientos otorgados bajo el esquema Unamos Créditos hasta el momento representan una derrama económica de 4 mil 337 millones de pesos, lo que no sólo permitió contribuir a la reactivación económica del país; sino también dio acceso a las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda de mayor valor y mejor ubicación, cerca de los centros laborales.

El 57% de los acreditados bajo este esquema ganan menos de 2.7 salarios mínimos, es decir 9 mil 980.82 pesos al mes. Del total de los financiamientos, 44% se concentra en cinco entidades: Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato.

Los requisitos para tramitar una hipoteca bajo este esquema son los mismos que se solicitan para un crédito tradicional, debido a que cada uno de los acreditados se evalúa de forma individual, por lo que ambas personas deben cumplir con los criterios de elegibilidad (tener una relación laboral vigente y cumplir con los 116 puntos de precalificación).

Unamos Créditos es un financiamiento en pesos, con una tasa de interés fija de 12% anual y aplica un complemento de pago en beneficio de trabajadores que ganan hasta 6.5 UMAs.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México….

SUTNOTIMEX EXIGE RESPETO AL PROCESO DE NEGOCIACION

Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex-UNT, informó que asistieron a la cita en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), restableciendo negociaciones con la directora Sanjuana Martínez, pero no llegaron a ningún acuerdo y se verán nuevamente la próxima semana.

Confiamos que ahora sí podamos avanzar. Hemos detenido el proceso, pero la Secretaría de Trabajo ya tomó la iniciativa en este punto. Y esperamos tener un avance la próxima semana.

En una carta publicada en redes sociales, la dirigente sindical destaca que los sindicalizados piden respeto al proceso de diálogo y además se frenen las especulaciones y las difamaciones.

Subrayo que la directora mantiene una actividad ilegal y sin respeto a los derechos de los trabajadores y difundiendo información falsa, m misma que en los hechos desmentimos.

Hoy el sindicato reiteró su disposición de aceptar el incremento salarial del 3.4 por ciento al salario y el 1.8 por ciento a prestaciones como lo planteó la dirección.

Explicó que en la actualidad hay 90 demandas contra Notimex por despido injustificado y la organización sindical está pidiendo la re4instalacionn de un número de ellas debido a que dichas bajas derivaron de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento Interior de Trabajo, además de que ni siquiera existen oficios de despido o baja.

Dijo que el número de plazas sindicalizadas que se publica es impreciso, ya que el número asignado es de 223, el cual se acordó revisar en conjunto con la empresa en nueva reunión.

También es falso que existan demandas contra los trabajadores despedidos ante el Órgano Interno de Control de la Secretaria de la Función Pública, ya que hasta ahora no se ha registrado ninguna notificación y aun así señaló que están en disposición de aclararlo.

Finalmente destaco que están en la disposición de eliminar las cláusulas que son de beneficio exclusivo para el sindicato, como el otorgamiento de 45 mil pesos para la fiesta de aniversario y contar con un inmueble pagado por la empresa para actividades sindicales……

