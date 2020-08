La lucha que Andrés Manuel López Obrador se ha echado a cuestas para desenmascarar a funcionarios corruptos

La lucha que Andrés Manuel López Obrador presidente de México que se ha echado a cuestas para desenmascarar a funcionarios corruptos y ladrones de anteriores gobiernos federales, incomoda a políticos de partidos principalmente del Revolucionario Institucional, y Acción Nacional. Lo que, si queda claro, que en la historia de México se plasmara que AMLO, es el único mandatario de México que tiene los suficientes… para enfrentarse al poderoso clan de saqueadores de la enorme riqueza de México.



Ha valido la pena la negociación que hizo el gobierno mexicano con Emilio Lozaya, ex director de PEMEX, tomando en cuenta que este nefasto ex funcionario a puesto al descubierto la gran riqueza que en millones de dólares se entregó a personajes de la política del país, y extranjeros, creo no saldrá a la luz pública el enorme saqueo económico, presuntamente realizado por gobiernos federales anteriores al de Peña Nieto, de acuerdo a los señalamientos de Lozaya, Peña Nieto, Luis Videgaray, y socios, no tuvieron límite en despilfarro millonario, sin dudarlo El priista Enrique Peña Nieto, en la historia quedara como el más nefasto presidente de México



Pero de acuerdo a recientes señalamiento del Javier Lozaya, el régimen de Enrique Peña Nieto, dispuso para beneficio personal de sus más cercanos colaboradores, familia, y amigos, la entrega de gran fortuna en dólares, jamás le importo que más de 60 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema. A la fecha no hay autoridad que se atreva a congelarle sus cuentas bancarias, que al parecer se encuentran en 50 instituciones bancarias de México, y en países extranjeros, en tanto sus hijos gastan millones en paseos y lujos. De igual manera su ex esposa Angélica Rivera, ’la Gaviota’ e hijas. No es justo solapar sus dispendios financieros. Urge congelar sus estadísticas financieras.



Siento la necesidad de comentar lo que hace algunas décadas expreso un gobernante de E.U, ’Los mexicanos no tendrían por qué padecer pobreza, México es un país riquísimo, desafortunadamente sus gobernantes son bastante corruptos y ladrones’. Cuánta razón ha tenido. El ’gringo ese’. Es lamentable como existen tantos políticos hijos de probeta ladrones sin remordimiento roban a un pueblo con tanta carencia, en nuestro país existen grandes asentamientos humanos de nativos mexicanos con muchas carencias, y estos desgraciados políticos han dispuesto de grandes fortunas, y no hay autoridad alguna que los castigue.



’El Gato’, ya apodan a Santiago Nieto, titular de la Unidad de investigación Financiera, su incansable tarea a la caza de RATONES, por cierto, con éxito… en reciente acción cancela cuentas bancarias de Aquiles Córdova Moran, máximo Líder de la súper organización Antorcha Campesina. De Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, quien, a pesar de ser apresado por cargos de presunto secuestrador extorsionador, y tener nexos con el crimen organizado, está a punto de abandonar el presidio, igual que Rosario Robles Berlanga. Ha, pero eso sí, si una persona pobre es sorprendida robándose un kilo de tortillas, frijol arroz, una bicicleta, o cualquier otro objeto de poco valor, está en la cárcel purgando condena sin derecho afianza, o llevar su proceso en libertad así de ciega e$$$$$ la ju$$$$ticia, al jodido joderlo más.



De acuerdo a informes de la Unidad de Investigación Financiera UIF, el líder de la súper organización priista Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, por no poder acreditar la propiedad de 50 gasolineras presuntamente surtidas por huachicoleros, ser propietario de dos lujosos hoteles, centros comerciales, restaurantes, tiendas de abarrotes entre otra variedad de negocios, puestos a nombre de familiares, así de humilde vive este líder de campesinos, que dispone de nueve cuentas en diversas instituciones bancarias, también congeladas…seguro para sobrevivir, solicitará a sus agremiados le entren con su cuota, o tendrá su buen guardadito, y no precisamente en Electra.



(Cada uno nos engañamos con nuestras propias mentiras, después de todo como podemos avanzar si hacemos lo mismo siempre.) Ser felices no cuesta nada.