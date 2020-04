La luna rosa de abril: lo que debes saber de luna más llena más grande del año

Ciudad de México. 6 de abril, 2020 A pesar de que en el mes de abril son pocos los fenómenos astronómicos que se podrán ver a simple vista —pues en el espacio profundo siempre habrá algún suceso que ver, en particular con la ayuda de telescopios o el Internet mismo—, eso no le resta maravilla a lo que nos ofrece, pues además de una lluvia de estrellas, también tendrá lugar la Superluna más grande y brillante del año.



Por qué le llaman Luna rosa

Esto no quiere decir que de pronto la Luna de este mes tenga un tono rosado, ni mucho menos, en realidad corresponde a designaciones propias de cada cultura, en general, se ha hecho bastante popular la significación de los Nativos Americanos de Estados Unidos, que ligaron el inicio de la primavera y la aparición de flores de todos colores, pero esencialmente el rosa. Es por ello que existe la posibilidad de que encuentres que a esta Luna la llamen por otro nombre.



Ver la Luna llena y en especial esta Superluna es un acto relativamente sencillo, pues tan sólo requieres buscar en el cielo nocturno al astro más grande, pero si necesitas algo más específico, la recomendación es que mires en dirección al Este, busques un sitio muy alto y esperes a que nuestro satélite natural se levante por los cielos arrojando su peculiar luz. luna rosa abril



También puedes intentar orientarte buscando la constelación de Virgo y en particular Spica, la estrella más brillante de dicha constelación; la Luna estará en el Noroeste.