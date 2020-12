La maestra Delfina, a la SEP

Desde luego que la educación primaria es fundamental en el país y es precisamente el origen de muchos de los conflictos sociales por el rezago histórica, por la falta de planeación, de buenos salarios y de infraestructura adecuada para el cumplimiento de sus funciones lo que ha dado motivo a las luchas sindicales sin resolver desde que ocupó la SEP el maestro José Vasconcelos.

Vasconcelos demandaba ya en su época, buenos salarios para los profesores. Y con el arribo a la dependencia de una sindicalista y profesora de educación primaria, como lo es la maestra Delfina Gómez Álvarez, seguramente las eternas demandas de los maestros encontrarán su cauce o, cuando menos, su comprensión.

El paso por la SEP de destacados intelectuales y políticos mexicanos que han dado lustre a la educación y a la silla del maestro Vasconcelos contrasta, con la presencia ahora de una luchadora social, una mujer comprometida con su vocación de maestra y con los suyos, con formación académica desde la Escuela Normal hasta la maestría y el doctorado, que garantizan una conducción adecuada de la dependencia.

Se critica que una comunicadora haya sido nombrada secretaria de Seguridad Pública, una experta en lenguas inglesas en economía, un agrónomo en PEMEX, entre otros, como ahora se hace con una profesora de Educación primaria en la SEP. Y es lo que se necesita: una conocedora no sólo de la moderna pedagogía, sino de las luchas sindicales, del orgullo del origen y de la lealtad partidista.

TURBULENCIAS

Sólo buscan puestos: Mario Delgado

Ante las protestas al interior de Morena por la selección de candidatos a las gubernaturas en juego para el 2021, el líder nacional Mario Delgado, dijo que las protestas son de quienes sólo buscan cargos públicos, no la transformación del país; entre las más severas impugnaciones que ha recibido Morena está la de la diputada federal Claudia Yáñez, hermana de César, que denunció la antidemocracia y corrupción morenista y en el mismo tenor está Lavinia Núñez Amao, de Baja California Sur, que estalló en contra del elegido Víctor Castro Cosío, e indicó que los colaboradores de éste la presionaron para que hiciera un video señalando que el proceso de selección de candidato había sido transparente y democrático, lo cual no hizo porque no está acostumbrada a la mentira y al engaño…Los diputados locales al Congreso de Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz, presidenta de la JUCOPO y Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, lamentaron el deceso del diputado Othón Cuevas Córdova y al mismo se sumaron funcionarios y dirigentes sociales que resaltaron las virtudes del legislador…En la misma sesión del Congreso, la diputada Delfina Guzmán dijo que serán vigilantes del correcto uso del recurso autorizado al Ejecutivo Estatal para el ejercicio fiscal 2021 por un monto superior a los 76 mil millones de pesos para el beneficio y desarrollo del pueblo oaxaqueño. ’La prioridad para esta LXIV Legislatura es la educación, la salud, la justicia y la atención hacia los grupos más vulnerables de la entidad, dijo e indicó que para lograr un verdadero desarrollo e impacto en la vida de los y las oaxaqueñas, esta representación popular será vigilante de la aplicación de los recursos que realicen las dependencias, y que estos se apliquen para lo que fue designado…Será gratuita y universal la vacuna contra covid y habrá para todos, afirmó el subsecretario Hugo López-Gatell al indicar que la aplicación será voluntaria para el personal médico aunque deseó que todos la acepten para control de la epidemia devastadora…

