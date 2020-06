¿La mafia del poder donaría sus bienes a la causa?

SI LE ENTRAMOS AL JUEGUITO DE CONSERVADORES Y LIBERALES, TERMINAREMOS COMO DECÍA EL PAY OSUNA EN UNO DE SUS POEMAS DE JUVENTUD: ’PUES HABLAMOS DOS IDIOMAS DIFERENTES QUE NO SE ENTIENDEN NI A SEÑAS’.



¿SABEN CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES? Los liberales vendieron su casa para darlo a la causa, y los neoliberales o conservadores, vendieron la causa para comprar su casa.



Y CUANDO TENEMOS QUE DEFINIRNOS POR UNO O POR OTRO lado de la política seguramente lo que terminaremos es confrontandonos porque en la realidad no tenemos la ideología ni las convicciones para poder dialogar y convencernos de lo que es mejor para todos. Algunos nos dirán que no se puede sostener un tiempo en el país a los indecisos, o se forman de un lado o se forman del otro porque no hay ni tiempo ni espacios para hacer lo contrario y mantenerse en la inactividad y en el desinterés de la política, y la verdad, entendemos que hay lenguajes populares salidos de la realidad que sufren o viven las mayorías, éstas están llenas de dudas, resentimientos, frustraciones, dolores, discriminaciones, marginaciones y por supuesto que se piensa en que todos los males son por la falta de dinero y de oportunidades, y en mucho tienen la razón, los tiempos no dan permiso a la movilidad social, anteriormente, cuando estudiábamos alguna carrera en una institución pública existían condiciones para que los que nos dedicáramos más podríamos incluso estar estudiando y mantener un empleo, existían y nos daban las oportunidades, el camino a la mejoría social y a superar la pobreza era el estudio y el esfuerzo, después, las condiciones cambiaron, los gobiernos cayeron en manos de la ’reacción’ que impulsó el modelo neoliberal, no se daba por gusto de un grupito, sino por la presión internacional y el modelo implicaba la destrucción de las empresas públicas y en acotar los espacios en el gobierno para que en vez de administrar solamente fuera una oficina para dar y las concesiones que se brindaban a los empresarios y a las empresas internacionales, se decía que solamente la inversión internacional sería capaz de generar los empleos y entrar en la llamada ’competencia comercial y empresarial a nivel internacional’ ocultando que todo estaba controlado y administrado por las fuentes financieras internacionales y que esto obligó al país a destruir la banca nacional y generar con un esquema de despojo de ahorros y recursos a todos en México con la ’salvación de bancos y banqueros’ para ocultar el despojo de los recursos financieros de todos por unos cuántos y llevarlos a los paraísos fiscales que es de donde se administran los bienes robados a los mexicanos y así, con préstamos internacionales operados por la banca mundial y el Fondo Monetario Internacional, se ’salva a la economía del país’ endeudándole con el Fobaproa, de donde continuamos pagando miles de millones de dólares anualmente en intereses y continuamos debiendo el capital para otros muchos años, además con este proceso se permitió formar a un grupito que por medio del despojo y robo de las finanzas nacionales y particulares de los mexicanos y del proceso de privatización de los bienes públicos se agruparon en lo que se llamó: la MAFIA DEL PODER que, curiosamente, es la que sigue operando en el gobierno y nadie nos puede explicar las razones por las cuales los grandes beneficiarios de los robos, saqueos y corruptelas en contra del pueblo mexicano no son investigados y continúan siendo los beneficiarios de los bienes y fondos públicos para seguir con sus enormes negocios privados, e incluso, el Presidente, que ha explicado el robo de las finanzas y bienes de los mexicanos ejecutado en el Fobaproa mantiene cercano al poder a los principales beneficiarios y no solamente esto, les brinda apoyos políticos y prebendas a su grupo



Hoy se aprietan las tuercas a todos con el criterio de que todos debemos apoyar para la distribución equitativa de la riqueza y apoyar el desarrollo del país, pero con la MAFIA DE PODER a un lado, se generan dudas y lo menos que puede tener el Presidente en los momentos actuales es el que se dude de su buen juicio, por esa razón, sería bueno que para un sano desarrollo tuviera una sana distancia con esa MAFIA DEL PODER que sigue haciendo de las suyas y de las otras…



Está bien en que se definan las cosas y se dedique tiempo para explicar lo que son los reaccionarios y conservadores y lo que son los liberales, pero al final de cuentas, el resentimiento social será el elemento para definir este tema, no la convicción ni la ideología, porque es esta nuestra realidad y cuando hablamos de la MAFIA DEL PODER no lo hacemos con el resentimiento social, sino con la convicción de lo que nos han saqueado, robado y engañado al lado de los políticos perversos y corruptos, el mismo Presidente lo ha escrito y lo ha dicho, claro, antes de ser presidente, en sus libros, PERO AHORA, SOLAMENTE, AL PARECER, SE OPERA EN CONTRA DE LA CLASE MEDIA y no contra la verdadera MAFIA DEL PODER, y donde están los recursos y los bienes y producción es en ese sector y pues ahí golpean los grupos de la especulación financiera para robarles sus bienes y desproteger a ese nivel social y con ello acumular bienes no en favor de la sociedad, sino en favor de los multimillonarios que son los que se vienen enriqueciendo con el esfuerzo de todos los mexicanos, y lo peor, ellos, iniciaron sus fortunas por medio de las transas y corruptelas y complicidades con la vieja mafia política del poder, así que ya no entiendo nada, algo sucede, y no quisiera perder el rumbo ni dudar del Presidente porque entiendo que es un hombre de buena fe… a menos que se cumpla lo que decía Dante, que ’los caminos del infierno están empedrados de buenas intenciones’, así las cosas, deberíamos esperar que los de la verdadera mafia del poder comiencen a vender sus casas para dar los fondos a la causa, y no vayan a terminar vendiendo la causa para continuar comprando casas.



