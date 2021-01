La mafia financiera avanza

Dice el dicho que: ’cuando el arriero es malo le echa la culpa a las mulas’… y en tales condiciones en México andamos dando tumbos y sin duda comenzamos con ’dignidad’, pero no con diplomacia y no sé en realidad si es mejor empezar con diplomacia en los tratos entre nuevos gobernantes que andan con la piel sensible y con graves conflictos internos o poner condiciones sobre lo que de nuestra parte se considera ’dignidad’ y soberanía nacional, cuando en la realidad tenemos una enorme dependencia y control, porque al final de cuentas cuando el país depende de los alimentos y de los intercambios con otro país, pues eso de la soberanía es solamente un mito y no se podrá negar que la influencia para, incluso, nombrar o influir en las determinaciones políticas y las rutas del gobierno son tales que tenemos que mantener una buena relación para poder realizar cambios que no generen reacciones inmediatas y contrarias a lo que se pretende. Hoy en día, cuando AMLO habla abiertamente de que en México se producirá un cambio no de administración, sino de SISTEMA, seguramente esto implica tener conciencia de que deben cambiar los instintos y las formas de pensar y que la ideología cambia de manera radical, incluso con el riesgo de confrontarse ante la ideología imperante en los Estados Unidos, y esto, sin duda, provocará disputas y reacciones para ’calarse’ unos a los otros, por ello, la nueva ola de migrantes, miles, que nos comienzan a invadir desde Honduras, tendrá que ser tratada de una manera especial, ya que si se dan provocaciones y reacciones violentas, con seguridad repercutirán en lo que es el concepto de respeto de los derechos humanos del nuevo gobierno de Estados Unidos y no tenemos claras las reglas sobre si se deben dejar pasar a los migrantes en oleadas o controlarles cómo se realizara durante el gobierno de Trump.



Hoy en día, seguramente, lo más preocupante es sostener la claridad en las relaciones políticas y administrativas de los funcionarios y políticos nacionales en los temas del narcotráfico y en ello durante el proceso electoral, nadie podrá negar que se van a filtrar grandes conflictos directamente porque muchos políticos, no importando el partido, requieren de recursos financieros que les den ventajas en los procesos y garanticen su control para que los grupos que les patrocinan tengan garantizadas sus ’inversiones’ y se puedan inducir en la política nacional, por esa razón hace apenas unos días, desde Tehuacán, Puebla, comandados por un importante líder huachicolero que tiene amplias relaciones con el crimen organizado en ese estado, amplía sus operaciones de relaciones sociales regalando cientos de toneladas de legumbres y verduras en las zonas marginadas de la capital de Oaxaca y en ello, además, tuvieron la protección de los cuerpos de policías para dizque controlar la seguridad en el reparto y la de los demandantes que recibían ese ’regalo’, incluyendo la asistencia de algunos destacados políticos y presidentes municipales que alegaban que a ellos les interesaba el beneficio y no las relaciones de quién regalara esos recursos. Lo interesante es que en toda la zona de la Mixteca hasta la Costa y la zona del centro del estado de Oaxaca es un amplio espacio comercial para el huachicol y con ello se abren las puertas para el tráfico de armas, drogas, gente, mercancía de contrabando y robadas y además el fortalecimiento de las operaciones financieras por medio de los préstamos a comercios y zonas de las centrales de abasto y mercados y su ampliación a los mercados inmobiliarios, donde por medio de permisos especiales se cambian los usos del suelo y los presidentes reciben importantes ’donaciones’ de los empresarios inmobiliarios creando zonas de inversión y lavado de dinero, con todo ello, están ingresando al núcleo central de los negocios y de la política porque por los niveles y por las necesidades en los cientos de municipios pequeños y aislados en la entidad o en Guerrero, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y otras zonas marginadas, la política requiere de pocos fondos financieros para garantizar el control de los municipios, aunque sean pequeños, lo que importa es que se van generando y creando las zonas de protección de actividades y de seguridad para los integrantes de la delincuencia y mafias.



Es claro que la debilidad de los cuerpos de seguridad y las policías comunitarias y municipales aseguran el ingreso por medio de bajos costos e inversiones de los grupos mafiosos y ellos van controlando a los elementos y jefes, y por ellos a los mismos integrantes de la política en tales municipios, sobre todo cuando por pocos pesos aseguran las ’lealtades’ de muchos funcionarios y políticos, así como de pequeños comerciantes y van ampliando su zona de influencia y control.



La misma pandemia aumenta las ansiedades y las debilidades humanas y aseguran un mayor consumo de drogas en muchas regiones de tal suerte que ahora el tráfico de bebidas embriagantes falsificadas son mayores y la presencia de pandillas y grupos de control aumentan en todas las colonias porque ellos garantizan la seguridad porque cuentan con grupos paramilitares que son los que manejaran y operan esas zonas para el beneficio de las mafias locales y nacionales. Así que en muchas zonas ellos tienen mayor control administrativo y político que las propias autoridades sobre todo cuando se trata de zonas marginadas o de ocupación irregular. Además, como tienen controlados a los cuerpos de seguridad locales, pues garantizan una mayor presencia sin que sean molestados y realizan sus operaciones a plena luz del día porque además se han colocado como vías importantes para el flujo de recursos que se operan en el comercio, en la industria y en el manejo familiar, por esa razón, los grupos de ’gota a gota’ aumentan de tal suerte su operación que ahora tienen control de los bienes que van decomisando a los comerciantes, empresarios y familias que no han logrado pagar sus préstamos y con ello van aumentando su ’lavado de recursos’ con lo que su influencia, en muchos lados, aumenta de tal suerte que se convierten en los controles administrativos y políticos de muchas zonas… y la política sufre una influencia de la delincuencia organizada.



