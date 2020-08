La Malinche.

Sí nuestros nietos serán los jueces del mañana y a ellos les corresponderá juzgar nuestras acciones; el no saber reconocer los méritos de hombres y mujeres de la historia de México, porque debemos recordar nuestro origen, ahora que incluso los Programas de Historia y Educación Cívica han sido reducidos al mínimo.

El el 12 de octubre se elebrará el ’Día de la raza’; y recordaremos a Gonzalo Guerrero, que es el padre del mestizaje, fue un náufrago que se casó con una princesa maya y por eso NO quiso unirse a Hernán Cortés, solamente se queda con él Jerónimo de Aguilar, quien le enseña a la Malinalli, la castilla o idioma español, con lo cual ella se convierte en la ’lengua de Cortés’ y se comunica o traduce 4 idiomas. Entonces Marina es la primera mujer del mestizaje y primera mujer bautizada al cristianismo en América.

Aunque para algunos: los conquistadores y la iglesia, Malinche fue una leyenda, para los investigadores y muchos frailes como Bartolomé de las Casas y europeos como Bernal Díaz del Castillo, sí existió y ayudo a Hernán Cortés Pizarro, aunque le fue regalada como esclava cuando tenía 14 o 15 años de edad ’para lo que se ofreciera’, y a Cortés se le ofreció tener un hijo con ella—Martín--. Por esos historiadores hoy sabemos que con la ayuda de ella, los europeos conquistan a la gran Tenochtitlán, capital del cacicazgo mexica, (recordemos que en América no había imperios).

Se llamó Malinalli Tenépatl, pero porqué llevaba un nombre náhuatl? el filósofo Alfonso Caso dice: ’que muchos idiomas de la época ya se habían nahuatlanizado; y los mexicas o aztecas para ir a Centro América a recoger los impuestos tenían que pasar por el territorio zoque (hoy estado de Chiapas), donde el padre de ella era el cacique; así que siendo educada por su abuela paterna como princesa aprendió a interpretar el náhuatl, y agregamos que a las mujeres siempre les gusta llevar un nombre que suene bonito aunque sea de otros pueblos o países, después el fraile Bartolomé de Olmedo al bautizarla le puso, Marina sin su consentimiento.

Ella fue hija del cacique de los Zoques, pero al morir él, la mamá acepta a otro marido y tienen un hijo, que se convierte en heredo y para que Malinalli no estorbara la cambian por cacao o la regalan a los comerciantes Xicalangos, quienes la llevan a Potonchan (pueblo ya desaparecido) en Tabasco.

El reino zoque era muy grande: por el Océano Pacífico desde Tapachula hasta Arriaga, estado de Chiapas; toda la margen izquierda del río Grijalva, la cordillera de los Chimalapas desde el istmo de Tehuantepe; era pueblo de lengua mixe-zoque, hasta el sur de Veracruz zoque olmeca y parte de Tabasco zoque--maya, un territorio aproximado al estado de Puebla; sus capitales fueron: Quechula (Kechula), Tecpatán y Copainalá. Familia Mixeana—Sub familia zoque; Idioma Maya-Totonaco; significa Zoqui—caracol de río…Shuti; O’depüt; igual a ’hombre de palabra’ y Yo agregaría también: mujer de palabra.

Al leer esta breve historia, se identifican dos números simbólicos:

el número tres y el siete: fue regalada tres veces, tuvo tres maridos; dominó tres idiomas aparte del suyo; vivió en tres lugares diferentes; con sus ahorritos tuvo tres propiedades, por la calle hoy República de Cuba, la otra por el pueblo de Tacuba y una más en Jilotepec estado de México. (También existen evidencias de que su última pareja Juan Jaramillo, fue dueño de una hacienda en el hoy Hotel Galindo cerca de la Ciudad de Querétaro).

El número 7: se quedó huérfana a los 7 años; vivió en Tabasco 7 años; convivió al lado de Cortés 7 años y con Juan Jaramillo otros 7 años, por eso algunos historiadores dicen que murió a los 28 años de edad; aunque otros mencionan que a los 29. Y probablemente en España, cuando Cortés fue llamado a juicio de residencia ante el rey Carlos V, pero no se sabe cómo murió ni dónde fue sepultada.

Hay autores que creen que era peligrosa para Cortés, porque ella fue testigo de las muertes ordenadas por Cortés, de los frailes Juan de Tecto y Juan de Ayora acompañantes de Cortés, quienes habían presenciado cómo ’murió’ Catalina Xuárez en Coyoacán.

Fue también fundadora de la llamada ’ casa chica’, porque cuando llega de Cuba la esposa de Cortés Catalina Xuárez ’La Marcaída’, Cortés y Marina vivían en Coyoacán, ella la manda a la gran Tenochtitlán; con todos lo anterior, alguien puede repetir que no existió Malinalli, Marina o ’Malinche’ ?.

TRES Grandes crímenes comete Cortés: Haber torturado a Cuauhtémoc para que dijera dónde tenía el tesoro del pueblo mexica y lo deja colgado de una Ceiba en Itzancaná; la matanza de Cholula Puebla (6,000 civiles sacrificados niños, mujeres y ancianos) y la represión sanguinaria en la gran Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Aunque había llorado su noche triste por el rumbo de Tacuba cuando dijo: ’Qué noche tan triste’ el 20 de junio de 1520, y para los mexicas fue ’noche alegre’.

Se llamó Malinalli Tenépatl, pero porqué llevaba un nombre náhuatl? el filósofo Alfonso Caso dice: ’que muchos idiomas de la época ya se habían nahuatlanizado; ..y los mexicas o aztecas para ir a Centro América a recoger los impuestos, tenían que pasar por territorio zoque; yo agrego que a las mujeres siempre les gusta llevar el nombre que suene bonito aunque sea de otros pueblos o países, después el fraile Bartolomé de Olmedo le puso, Marina sin su consentimiento.

CONCLUSIÓN:

1º. La Malinche nació en el territorio zoque es decir, chiapas.

2º.Fue la primera mujer en América bautizada al cristianismo sin su consentimiento y le llamaron Marina por fray Bartolomé de Olmedo, en las playas de Tabasco.



3º. Fue políglota porque dominó cuatro idiomas: zoque, náhuatl, maya y castilla o castellano. Tuvo tres parejas: Alonso Portocarrero, Hernán Cortés y Juan Jaramillo.

4º. En el cacicazgo de los zoques quedó huérfana a los 7, vivió en Tabasco 7 años, vivió con Cortés 7 años y con Juan Jaramillo 7 años; por lo que se considera que murió en España a los 28 o 29 años, llevada por Cortés cuando éste fue llamado por el rey.

5oº. Fue el principal apoyo de Hernán Cortés, en la conquista de la gran Tenochtitlán 13 de agosto de 1521, hoy Ciudad de México porque ella guio al ejército extranjero y nativo y sirvió de traductora.

6º. Se demuestra también, que llamarle despectivamente a doña Marina, ’Malinche’ como persona, es por falta de conocimiento histórico, porque ’Malinche’ que quiere decir capitán le decían a Cortés, y cuando los nativos se dan cuenta que también ella tomaba decisiones, empiezan a llamarle así; pero si a ella le ponen ese mote, lo mismo puede decirse de los mayas de Tabasco, tlaxcaltecas o los Xochimilcas, porque ellos, y otros pueblos originarios recibieron a Cortés con obsequios y diplomacia de primera.

7º.Malinalli Tenépal, Marina o ’Malinche’ es la madre del mestizaje en la gran Tenochtitlán, porque tuvo un hijo con Hernán Cortés –Martín--y tres con su tercera pareja Juan Jaramillo.

Finalmente, presentamos un poema que le dedicó el ilustre Maestro Marcos Enrique Becerra Sánchez, de origen tabasqueño, pero que dedicó su vida al magisterio en Chiapas, donde hay escuelas que llevan su nombre, el cual dice:

Un anatema inmenso i despiadado/ en la portada de tu historia imprimen

Los que te acusan por el negro crimen/de haber sido mujer i haber amado

I si te acusan, di que no estás sola:/fundiste sangre tuya i española

I símbolo de unión entre ambas eres / I yo, que de ambas a la vez desciendo,

Soi hidalgo, señora, i te defiendo / de cobardes que insultan a las mujeres!





*Secretario General del Club Primera Plana y Vicepresidente de la benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.