La mañanera del primero de septiembre sólo bla, bla, bla..: Jorge Inzunza Armas

· En el peor momento el peor gobierno con crisis en violencia: 60 mil muertos; crisis en salud: 65 mil fallecidos por Covid-19.



· Ahorra con austeridad 560 mil millones de pesos y se esfuman en Pemex 600 mil en un semestre.



La mañanera del primero de septiembre de Andrés Manuel López Obrador fue de bla, bla, bla; no ofreció resultados porque es un gobierno de simulación, montando circos con el enjuiciamiento de los expresidentes, de ocurrencias, de distracción con dos años perdidos de gobierno, expresó Jorge Inzunza Armas, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México.



En conferencia digital el dirigente panista señaló que en la mañanera del primero de septiembre intitulada: II Informe de Gobierno, sólo mostró un gobierno mediocre, de simulación y de mentiras.



Señaló que México vive hoy el peor momento de su historia con el peor gobierno, con 65 mil compatriotas fallecidos por el Covid-19, porque no han podido controlar la pandemia. Porque el 80 por ciento de las víctimas, de escasos recursos, murió en hospitales públicos, el 7 por ciento en nosocomios privados.



Hay crisis en salud, en donde no hay medicinas como a los niños con cáncer. La economía tiene una caída del 18.5 %, según el INEGI, el empleo de un millón 200 mil personas de acuerdo al IMSS.



Agregó que López Obrador señaló que por austeridad se ahorraron 560 mil millones de pesos sin saber qué se hizo y dónde está ese dinero y en tan sólo en un semestre, Pemex perdió 600 mil millones de pesos.



Inzunza Armas señaló que el Gobierno Federal es inoperante, pues es obscuro porque hoy las compras ya no son por licitación sino de adjudicación directa de cada cinco, cuatro son adjudicaciones. Desapareció en dos años programas que la gente tomó como suyos como el Seguro Popular, Estancias Infantiles, Oportunidades, la Policía Federal, Apoyos al Campo, entre muchos más.



Otra crisis son los 60 mil muertos por violencia en tan sólo 18 meses de gobierno, habrá 12 millones más de pobres con López Obrador, y que conste que su bandera es: ’Primero Los Pobres’, por lo que el Panorama es desolador.



Refirió que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, privó a la zona Oriente del Estado de México de 500 mil empleos directos e indirectos y que el programa estrella Construyendo el Futuro sólo ha dado 22 mil empleos.



Finalmente, Jorge Inzunza señaló que en estos dos años y particularmente en el último, la inversión privada en México prefiere invertir sus capitales en el extranjero como lo revelan los 5 mil 600 millones de pesos, pues aquí hay un panorama desolador que acaba con la inversión.



La cuarta transformación es un desastre. El PAN trabajar muy fuerte para ser un contrapeso en el 2021 que evite este tipo de gobierno de ocurrencias, cínico al decir que en el peor momento el mejor gobierno, lo cual es demagogo.