La marcha vandálica y preguntas sin respuestas

Autoridades deben de esclarecer los hechos violentos

Eran brigadas capacitadas para causar daños



La marcha de protesta que tuvo como escenario este lunes las avenidas y calles del centro de la capital del estado, más que los daños y destrozos generados por vándalos, deja una serie de preguntas hasta el momento sin respuesta, que seguramente deberán ser contestadas en la respectiva ’carpeta de investigación’ que la muy hábil Fiscalía General del Estado debe de abrir para aclarar los hechos violentos.



¿Cuál fue el propósito real de la marcha, que se supone era para demandar justicia en el caso del joven asesinado en el interior del cuartel de policía en San José?



¿Las autoridades estatales y municipales no estaban enteradas -pese a que se convocó con varios días de anticipación- de que se iba a realizar la marcha?



¿Si venían de otras entidades, por qué no se les detuvo en la carretera como se ha hecho con otras manifestaciones a las que se les impide llegar a la ciudad?



¿En las reuniones mañaneras, del Consejo Estatal de Seguridad, que se supone se realizan todos los días, no se alertó sobre la marcha?



¿Quién dio la orden para que no interviniera ningún elemento de la policía municipal o estatal?



¿Por qué si se sabía que iban a desfilar desde el Teatro del Estado hasta el centro no se tomaron las debidas medidas para proteger a los negocios, empresas e instituciones que fueron agredidas impunemente?



¿Se revisaron ya las famosas cámaras de video de seguridad para tener más información de lo que ocurrió y cómo fue que se registró?



¿Son jóvenes de Xalapa o vinieron de otras partes incluso del país?



¿Cómo fue que llegaron al Teatro del Estado, en autobuses o desde la central camionera?



¿Se detectó ya que se trató de cuadrillas perfectamente organizadas y preparadas para cometer los actos vandálicos?



¿Tenían capacitación para romper cristales de grandes dimensiones, sin resultar lesionados?



¿Traían martillos y marros para poder tronar los aparadores de comercios y empresas?



¿Ya detectaron que utilizaban las mantas y pancartas para cubrir a quienes estaban causando destrozos y evitar que fueran fotografiados o filmados?



¿Si el propósito de la marcha era protestar y pedir justicia a las autoridades estatales, porque la marcha que venía sobre Ávila Camacho no se siguió por la calle Enríquez pasando por palacio municipal y llegar a la Plaza Lerdo y el Palacio de Gobierno, sino que se fue a dar la vuelta hasta la iglesia del Sagrado Corazón en donde ya hace unos días habían hecho pintas y en lugar de seguir directo, se metieron por el túnel del Parque Juárez?



¿Por qué se siguieron derecho por la calle Enríquez, al llegar frente al Palacio, en lugar de dirigirse a alguna de las puertas, a protestar se fueron a destruir un letrero de turismo Veracruz, para luego romper cristales y pintar la fachada del banco en la Plaza Lerdo y de la iglesia catedral.?



¿Sabían que no iba a llegar la policía a tratar de contenerlos, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando se presentan manifestaciones de jubilados, maestros, campesinos o distintos sectores sociales?



¿Por qué nunca llegó la policía a impedir que se causaran destrozos a negocios, empresas, bancos, tiendas y demás sitios que resultaron con daños cuantiosos?



¿Por qué no hubo ni siquiera un intento de amedrentarlos o detenerlos con los policías expertos en controlar mítines?



¿Quién ordenó que no se desplazaran los cuerpos de seguridad- que se supone ya tiene capacitación profesional- para evitar que se causen desmanes.



¿Se trató de una mera coincidencia, que surgieran nuevamente grupos encapuchados que vandalizaron negocios y establecimientos comerciales a su paso?



¿Estaríamos regresando al pasado, cuando desde Palacio de Gobierno se patrocinaba a grupos porriles para crear problemas?



¿Finalmente, que fue lo que se logró con el desfile de encapuchados causando daños a la propiedad ajena?



¿Se volverán a permitir nuevamente que grupos encapuchados vuelvan a salir a las calles con cualquier pretexto para causar destrozos?



