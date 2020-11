La mayoría de los exalcaldes en Hidalgo resultó ’transa’; alistan 53 denuncias

Al menos 53 de los 84 alcaldes (63%) que entregaron la estafeta en septiembre pasado tras cumplir su periodo constitucional, tienen inconsistencias en el manejo de sus finanzas públicas que los ha hecho sujetos a investigación, detalló César Román Mora Velázquez, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo.



El funcionario informó que por el momento se tienen 15 denuncias a los ayuntamientos además de la integración de expedientes para 38 más, sumando 53 los municipios, aunque aún no sea detallado quiénes son para no violar el debido proceso y que pudieran salir libres bajo amparos.



Informó que además de las 15 denuncias firmes en contra de ayuntamientos hay ocho más contra ex servidores públicos, esto ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.



Hasta el momento, los exalcaldes que deberán enfrentar un proceso penal, solamente derivado de acciones de la Contraloría, son: Salvador Pérez Gómez, de Ajacuba; Miguel Jiménez Espinoza de Calnali; Marcelo Soto Fernández de Huasca; Mily Martínez Galindo de Huazalingo; Raúl Badillo Ramírez de Huejutla.



Además, Pascual Chárrez Pedraza de Ixmiquilpan; Raúl Camacho Baños de Mineral de la Reforma; Jaime Soto Jarillo, de Mineral del Monte; Yolanda Tellería Beltrán de Pachuca; Febronio Rodríguez Villegas de Tianguistengo; Reginaldo González Viveros de Tlahuiltepa; Jovani Miguel Léon Cruz de Tlaxcoapan; Fernando Pérez Rodríguez de Tulancingo; Eustorgio Hernández Morales de Yahualica y Pedro Velázquez Acosta de Zacualtipan.CRITERIO HIDALGO