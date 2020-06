La mayoría del Cabildo de Ixtapaluca #dona parte de su salario para afectados por pandemia

IXTAPALUCA, MÈX. -Con 12 votos a favor y tres en contra, integrantes del Cabildo Ixtapaluca aprobaron la donación del 50 por ciento de su siguiente salario para apoyar a la ciudadanía en esta pandemia, como muestra de solidaridad y desprendimiento. Lo anterior se dio a conocer durante la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de cabildo que se llevó cabo de manera virtual.



La propuesta hecha por el segundo regidor, Emanuel Arreguín, y el síndico municipal, Enrique Granados, busca tener mayor impacto de beneficio en la población a nivel colectivo que de forma individual. Los regidores que decidieron no hacerlo y cuya decisión fue respetada, son: Fany Anguiano y Carmen González de Morena, así como Brandon Martínez del PT.



La alcaldesa Maricela Serrano propuso que el recurso sea canalizado para apoyos alimentarios, y al mismo tiempo su uso sea transparentado.



La alcaldesa recordó que continuamos en semáforo rojo y por tanto la curva de decesos y contagios aún no se aplana; Ixtapaluca es uno de los primeros diez municipios con más contagios y defunciones.



Por lo que exhortó al Cabildo y a la población a que si no es estrictamente necesario permanezcan en casa y respeten las indicaciones de higiene para de esta forma protegerse ellos y sus familias.



Aseguró que el gobierno municipal intensificará las medidas para evitar contagios y seguirá insistiendo ante las instancias federales y estatales para que se tomen en cuenta las solicitudes ya hechas para garantizar la atención y el equipamiento en los hospitales Pedro López y el Regional de Alta Especialidad.



Asimismo, continuará con el programa de entrega de despensas dentro del marco de los gastos de la pandemia y brindando apoyo a quien lo solicite a través de las instancias municipales.



Durante la sesión se informó sobre los gastos relacionados con las acciones complementarias que ha llevado a cabo con recursos propios, en: alimentos, apoyo hospitalario, despensas, difusión, equipo médico, paquetes de limpieza, material de higiene y quirúrgico, medicamento, oxígeno, pruebas de laboratorio, rehabilitación del crematorio, trajes de protección y uniformes.



La alcaldesa dijo que hasta el momento no ha llegado ninguna partida extraordinaria y los ingresos y partidas del municipio empiezan a disminuir.



Advirtió que aún hay un recurso estatal que se le debe al Ayuntamiento y que ante el gobierno federal insistirá en un programa nacional de alimentos para que la gente pueda sobrevivir, mientras permanece resguardada en sus hogares por la contingencia por COVID.