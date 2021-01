La mejor opción para concluir tú secundaria o Preparatoria en Ciudad Nezahualcóyotl sin Costo

Nezahualcóyotl Edo. Méx.- En ciudad Nezahualcóyotl, se ha incrementado el número de personas, que buscan terminar su

su educación básica, con la finalidad de poder superarse a modo personal y con ello, llegar a cursar alguna carrera profesional o en su caso, poder encontrar un mejor empleo; ya que hoy día los requerimientos son más exigentes.



En ciudad Neza, existe una opción segura, respaldada por el Gobierno del estado de México, que garantiza no sólo una buena educación, sino también, término de sus estudios con maestros, asesores especializados y titulados pero sobre todo garantizamos, la entrega de sus documentos finales con valor oficial.



Se trata del Centro de Educación para la Atención de jóvenes y Adultos "Làzaro Cárdenas" de ciudad Nezahualcóyotl,que te invita a terminar tú educación primaria y secundaria semi escolarizada con validez oficial.



La Mtra.Juana Sánchez Delgado, Directora del Centro de Educación para la Atención de joven y adultos " Lázaro Cárdenas" en Ciudad Nezahualcóyotl", nos confirmo que el Centro de Educación. Para jóvenes y adultos " Lázaro Cárdenas, cuenta con 44 años de experiencia en crear y formar personas de éxito que toman la firme determinación de concluir con esta etapa educativa de su vida y que por alguna razón, tuvieron que suspenderla un tiempo.



La Directora Mtra. Juana Sánchez Delgado, a 10 años de tomar las riendas del Centro Educativo, se siente muy satisfecha de los logros alcanzados en una década ya que han capacitado a jóvenes hombres y mujeres alumnos todos, en materias como: corte y Confeccion,cultura de belleza, anteriormente también contaban con auxiliar de enfermería o secretariado y con ello, logramos incorporarlos a la vida laboral.



Con el paso del tiempo, ha ido cambiando la demanda de estos cursos por lo que hoy ofrecemos

Sólo corte y Confeccion además de cultura de belleza.



Por otro lado, nos comentó que la demanda en el Centro escolar de personas que acuden osea terminar su secundaria y preparatoria aumentó considerablemente ya que hoy día, cada vez son más los requisitos educativos que se piden en los trabajos.





La Directora del Centro Educativo, Juana Sánchez Delgado, adelantó que las inscripciones en el centro educativo,es anual y lo demás es sin Costo alguno. Los estudiantes solo tendrán que pagar ya de manera personal y particular el servicio de internet que más les convenga para poderse conectar a sus clases.



El Centro recibe a hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad y no hay un límite de hecho nos comentó que dentro del sistema cuenta con alumnos de hasta 73 años deseosos de aprender y terminar su secundaria y preparatoria.



Las inscripciones para el ciclo 202o- 2021, ya están abiertas iniciando clases a finales de enero

Está oportunidad está abierta para todas las personas en México ya que hoy día las clases son virtuales

A través de las plataformas más importantes del país,Meet, Zoom y Wats AP por lo que hoy día es más fácil poder estudiar y lo más importante es que todo es sin costo.



La Directora concluyó mandando a un mensaje a la comunidad:

"No hay nada imposible sólo decidirnos a hacerlo nos va a gustar aprender en la vida llegan las oportunidades y hay que aprovechar las "