La mejor promoción del turismo es controlar la pandemia: especialistas

Ciudad de México. 22 agosto, 2020.-La promoción turística de México como destino puede ser fundamental para la reactivación del turismo nacional, pero antes que difundir las opciones para visitar en el país, conviene apostar por la contención de la pandemia y su promoción.



Para Teresa Solís, experta de la industria de Turismo en Deloitte México de Deloitte México, urge contener la pandemia e incentivar como país la difusión de esta información con el fin de que la imagen del país no pierda interés para los viajeros del exterior.



’La percepción que tiene el público sobre cómo cada país está controlando la pandemia es vital para que un viajero piense en vacacionar a ese país. Si la percepción país no es buena, no importa la promoción’, comentó en entrevista con Forbes.



Tras ello, resaltó la importancia de llevar esta información de manera oportuna a los comercializdaores con el fin de utilizarla en sus ventas.

De acuerdo con datos del gobierno federal, en las últimas tres semanas el crecimiento de contagios confirmados en el país ha decrecido de manera constante. El mapa del gobierno federal señala que 17 entidades mantienen tasas de casos activos en los últimos 14 días al 18 de agosto de 30 o menos por cada 100 mil habitantes mientras que solo 6 entidades (Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, San Luis Potosí y Yucatán) superan los 50 casos por cada 100 mil personas. La media nacional es de 31.03.



Si bien la estrategia para la reactivación de esta actividad comenzará con el turismo local, la principal fuente de ingresos para la industria en México proviene de los viajeros extranjeros, lo cual va a tener un impacto muy fuerte sobre los ingresos de la industria.



’Esto no va cambiar significativamente, vamos a tener una carga internacional muy disminuida, mientras no haya una vacuna genérica’, alertó Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.



Según el Inegi, en los primeros meses del año el gasto promedio por viajero que ingresó vía aérea al país era de 950 dólares por persona; no obstante, en el segundo trimestre el tráfico de pasajeros extranjeros al país cayó hasta 90% a causa de la pandemia, mientras que con la nueva normalidad, desde junio pasado, ha habido un ligero aumento hasta de 50% de conectividad aérea con el extranjero en relación con niveles anteriores a la pandemia, pero los pasajeros no han crecido en esa misma proporción.



Tras varios fallos en los últimos meses, el nuevo sitio de Visitmexico se presenta este jueves, en lo que será su segundo relanzamiento en lo que va de la administración que decidió eliminar el Consejo de Promoción Turística de México.



Primero en julio se ventiló el adeudo que tenía la empresa operadora de la marca, Braintivity, con sus proveedores de servicios; luego en agosto se hicieron públicas varias maquetas con traducciones literales de nombres de algunos destinos turísticos como Warrior por Guerrero, Noble por Hidalgo o Turret por Torreón, lo que desató cientos de críticas en redes sociales y desde la industria por considerar que la promoción de México como destino turístico carecía de seriedad.



’El no tener dinero para promocionarla en medios digitales y lo que ha ocurrido en las últimas semanas es muy triste para el sector porque un activo finalmente público de la industria ha sido afectado’, criticó Solís.



Para el director de Cicotur, a la fecha no se ha construido un esquema de medición precisa de los efectos de la promoción en el arribo de turistas al país. No obstante, 2019 fue el primer año en que se deja de hacer en forma la promoción del destino, lo que conjugado con la caída en la percepción de seguridad, orilló a que si bien el mercado estadounidense, el principal para México, creciera en flujo y gasto, el de México no creciera en la misma proporción.



’Otros destinos, otros países absorbieron ese crecimiento de viajeros que México dejó de recibir si hubiese mantenido su participación de mercado alrededor de unos 600 mil turistas procedentes de EU. Cuántos perdimos por promoción, cuántos por la imagen de inseguridad, no lo sabemos, pero sabemos que claramente hay una incidencia en estas condiciones’



Recuperación del turismo, en 2022

Para Madrid, la recuperación del turismo a niveles de 2019 llegará 2 años después de la pandemia, sobre todo ante pronósticos por debajo del 50% para finales de este año.



’Vamos a tener una caída del PIB turístico para el segundo trimestre que podría estar en el orden de un 50% o incluso más. Eso nos hace anticipar que la recuperación tomará mucho tiempo. (…) El 70% de las empresas del sector de acuerdo con el panel que nosotros realizamos cada 4 meses nos dicen que la recuperación en el mejor de los casos se dará a partir de 2022’, indicó.



En un escenario de constante cambio donde las restricciones de viaje se actualizan cada día, el papel de las agencias de viaje resulta fundamental para mantener informados a los viajeros, indicó la especialista de Deloitte.



’Cuando la gente no sabe qué vuelos están abiertos, las disposiciones locales de las autoridades, el agente se convierte en fundamental como un especialista que puede orientar al viajero de negocios o de placer para que tengan hasta donde sea posible certidumbre y se tenga una persona con nombre y apellido que va a ayudar a resolver cualquier cambio de autoridades de gobiernos’, resaltó.