LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UN SISTEMA DE PARTIDOS

LA coalición entre el PRI-PAN-PRD de cara a los comicios locales del 6 de junio. Como antecedente la alianza federal de los 16 distritos federales, pero con el valor agregado de que los tres partidos se pondrán de acuerdo para encabezar cada uno una diputación local, federal y una alcaldía. La variable de TERRITORIALIZACION asentada de morena de más de 38 municipios del valle de México con una densidad de habitantes del más del 70% de electores. El Edomex tiene una población de más de 17 millones de habitantes con una lista nominal de más de 13 millones de electores. Las fuerzas políticas del PAN Y PRD, en la mesa de la negociación el tema del presupuesto y la deuda pública



El plazo 26 de enero para presentar su intención de coalición como lo establece el calendario electoral. El reposicionamiento en la intención del voto del PAN, y a la figura del presidente municipal enrique Vargas del Villar. El factor fundamental en las urnas a la TERRITORIALIZACION del Edomex y sus encuestas de intención del voto en cada región de los tres partidos, la estructura del PRD en el oriente y sur mexiquense no se minimiza a pesar de sus últimos resultados electorales, el desfonde del Tsunami electoral por el efecto AMLO en el 2018. El partido de oposición a nivel local Morena prevalece la lucha antagónica de sus tribus representadas entre los llamados "Puros" y los del GAP-Higinio. CONVENIOS DE COALICIÓN. (PAN-PAN, PRD), (MORENA, PT Y PVEM) .O la coalición parcial (PRI-PRD. ((PRI-PAN) CON CRITERIOS DE TERRITORIALIZACION DE SU INTENCIÓN DEL VOTO, OMITEN LOS PERFILES DEL CANDIDATO POLÍTICO CIUDADANO. Convenio de Coalición Parcial (PRI-PRD), la cláusula integral de convenio se deberá registrar en el INE HASTA EL 26 DE ENERO.



La coalición política, alianza política o bloque político al pacto entre dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines, para gobernar un país, una región u otra entidad administrativa. Y se producen gobiernos de coalición con una agenda de gobierno consensado. Las acciones de los partidos pueden formar gobiernos de coalición o coalición legislativa. Otra fórmula puede ser (MORENA –PT), (PVEM –MORENA), (MORENA –PT), LA MANO la tiene morena al reposicionarse con la migración política de los ciudadanos de diversos partidos en el 2018.



Habrá que ver si la sociedad está de acuerdo con ellos y les vuelve a dar su apoyo el próximo 6 de junio del 2021, la obligación del gobierno es de proveer salud e implementar medidas de un derecho humano. La búsqueda de gobiernos eficientes y eficaces que permitan una mejor calidad de vida, de bienestar y que los municipios sean generadores de desarrollo con fuentes de empleo con la implementación de agendas de gobierno, y lo que gasta en políticas públicas eficientes, eficaces y honestas, el ciudadano es el generador de recursos en base a los pago de sus impuestos. Morena deberá corregir exceso de soberbia y del mal de Hubris de los dirigente de morena a nivel nacional encargado de obedecer a los intereses de sus Amos, ’el que sirve a dos amos queda uno mal ’, y si se le suma la pérdida de confianza del ciudadano a Morena, donde su esperanza se diluye ante estas guerras intestinas de poder de los lobos alfa, el control en forma piramidal. Los candidatos del 2018 es el producto de una elección de la persona, hoy buscan la reelección .



La lógica de la probable alianza PAN-PRI-PRD orientada al proceso electoral del año 2021 se enfoca a la recuperación de espacios perdidos en las elecciones federales del año 2018 con el propósito de construir una nueva composición en la cámara de diputados para desarticular a la aplastante mayoría de ’morena’ bajo la propuesta de reconducir el presupuesto federal, así como reorientar la política económica y de seguridad del país. Todo dependerá de las circunstancias y sus candidatos que sumen o multipliquen o resten o dividan. Dependerá de los acontecimientos que atraigan a la ciudadanía en temas de diversidad, que pueden ser desde la inseguridad, trabajo y la educación, se ha traducido de acuerdo a los estándares de edad de los encuestados Vendrán sin duda otras encuestas de consumo público, pero finalmente la que cuenta es la de la realidad, la que llega a los ámbitos de poder y se guardan celosamente porque así conviene, y la que podamos observar cada uno en lo particular en la cotidiana convivencia social. Los grupos de poder al interior del Edomex y la pérdida de simpatizantes solo vieron el negocio y el poder público como medio a la elite de círculos camaleónicos.



El puente de acuerdos a lo endógeno de la mano invisible del ex senador Ulises Ramirez y sus metas ser candidato a gobernador en la entidad Mexiquense y su afinidad con el grupo de elites de los Golden Boy .Sí. Elección de territorios, Perfiles con Honestidad, identidad y arraigó. La democracia es una forma de gobierno a través de la política, la facultad de ser votado a través der los partidos políticos con su forma piramidal de reparto de candidaturas y loa regla de respeto a sus territorios que no afecten sus intereses, el reparto de una coalición sin perfiles que permitan la competitividad. Coalición. 108.