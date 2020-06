La muerte de dos, con detalle

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Pero antes sobre libros de expresidentes.

Nos lo dice quien lleva oportunamente un registro. Nos explica

Estimado amigo: le diste un buen sesgo a tus Nubes con el tema del libro.

FCH no es el primer ex presidente ni el primer político mexicano que "escribe" o le escriben sus memorias.



A la mano tengo de momento el recuerdo de Mis tiempos, de JLP, y los libros de Gonzalo N. Santos (tremendo cínico) y Jorge Díaz Serrano (a quien tuve oportunidad de entrevistar cuando presentó su obra).

LEA no las publicó con su nombre, pero lo hicieron con el suyo sus amigos Luis Suárez y Salvador del Río.



GDO dejó inconclusas las suyas (él mismo se las dictaba a su secretaria), y por tanto (y por otras razones) están inéditas hasta la fecha, según la entrevista que le hizo Andrés Becerril (Excélsior) hace ocho años a Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo del ex presidente.



Ya sabemos que todo lo que dicen esos libros, es a favor o para justificar a sus autores, quienes aparte cobran sus regalías.

Al margen de libros, lo que todavía no sé si ya trascendió el motivo que tuvo el hijo de LEA para suicidarse. AA.



Y ahora de dos conocidos. Porque a ellos los mató la ferocidad de sus enemigos.

Advertimos que el asesinato de un líder es impactante y profundo.

La vileza puede resonar en todo un país y tiene la capacidad de desencadenar lo que los psicólogos llaman memoria flash en los ciudadanos.

De hecho, la mayoría de las personas recordarán para siempre dónde estaban y qué hacían en el momento en que escucharon las noticias.

Echemos un vistazo a estos famosos asesinatos.

Este 21 de mayo se cumplieron 100 años del asesinato del

Presidente de México, Venustiano Carranza.

Fue creador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nos rige actualmente, con mil parches.



John F. Kennedy el 35º presidente de los Estados Unidos, que sirvió entre 1961 y 1963, enfrentó una serie de crisis extranjeras, particularmente en Cuba y Berlín.

Kennedy fue el presidente más joven en servir en la Casa Blanca y el primer católico romano en ser elegido para la presidencia de los Estados Unidos.

Logró asegurar logros como el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares y la Alianza para el Progreso.



Su principal preocupación siempre había sido con los asuntos exteriores.

En su memorable discurso inaugural, hizo un llamado a los estadounidenses a soportar la carga de una larga lucha en el crepúsculo contra los enemigos comunes del hombre: la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra misma.

Además, también declaró:

’En la larga historia del mundo, solo a unas pocas generaciones se les ha otorgado el papel de defender la libertad en su hora de máximo peligro.

No rehúyo esta responsabilidad, lo agradezco ... la energía, la fe, la devoción que aportamos a este esfuerzo iluminarán a nuestro país y a todos los que lo sirven, y el resplandor de ese fuego realmente puede iluminar el mundo.

Y así, mis conciudadanos estadounidenses: no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden hacer por su país ’’.



Kennedy fue una verdadera inspiración. Lamentablemente su administración duró 1,037 días cuando fue asesinado mientras viajaba en una caravana en Dallas.



El asesino acusado del presidente John F. Kennedy fue Lee Harvey Oswald.

Los registros históricos informan que el asesino cometió el crimen a las 12:30 pm del 22 de noviembre de 1963, desde una ventana en el sexto piso del edificio de depósito.



Oswald, usó un rifle de correo. Supuestamente disparó tres tiros que mataron al presidente e hirieron al gobernador de Texas, John B Connally en una autocaravana abierta en Dealey Plaza.



Oswald salió de la escena en un autobús y un taxi hacia su casa de huéspedes, luego partió una vez más y a una milla de distancia.

Fue detenido por el patrullero J.D. Tippit, quien había creído que Oswald se parecía al sospechoso descrito por la radio policial.



A la 1:15 pm, Oswald mató a Tippit. Luego, alrededor de la 1:45 pm, Oswald fue arrestado en el Teatro de Texas por agentes de la policía.

Fue formalmente procesado por el asesinato del presidente Kennedy a la 1:30 de la mañana del 23 de noviembre.



Oswald recibió un disparo la mañana del 24 de noviembre, del propietario del club nocturno de Dallas, Jack Ruby.

Fue juzgado y declarado culpable del asesinato el 14 de marzo de 1964 y condenado a muerte.



Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos de 1861 a 1865.

Preservó la Unión durante la Guerra Civil estadounidense y provocó la emancipación de los esclavos.



Hasta hoy, Lincoln es un atractivo único para sus compatriotas y también para personas de otras tierras, posiblemente debido a su notable historia de vida:

El surgimiento de orígenes humildes, la muerte dramática y su personalidad distintivamente humana.

Los académicos lo encuentran tema interesante para la investigación.

Sin embargo, sus puntos de vista raciales, así como su lado político, han sido criticados recientemente.



Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, miembro de una de las familias de actuación más distinguidas de los Estados Unidos del siglo XIX. Vigoroso defensor de la causa del sur y abierto en su defensa de la esclavitud, así como su odio hacia Lincoln.

Para el otoño de 1864, Booth había comenzado a planear un secuestro sensacional del presidente Lincoln.



En el invierno de 1864-65, Booth reclutó a varios conspiradores que se reunían con frecuencia en Washington D.C., donde trazaron una serie de planes alternativos de secuestro.



El 14 de abril de 1865, Booth se enteró de que el presidente asistiría a una presentación nocturna de la comedia Our American Cousin en el teatro Ford de la capital.



Con esta información a la mano, asignó a cada miembro su tarea, incluido el asesinato del Secretario de Estado William Seward.

Planeaba matar al mismo Lincoln.



A las 6 p.m., Booth ingresó al teatro vacío donde manipuló la puerta exterior de la caja presidencial para que pudiera cerrarse desde adentro.

Durante el juego del tercer acto, regresó para encontrar a Lincoln y sus invitados sin vigilancia.



Sacó una pistola y le disparó a Lincoln por la nuca. Luchó y luego se balanceó sobre la balaustrada.



Mientras saltaba, gritó: ’¡Sic Semper tyrannis!’ lo que significa, ’¡Así siempre tiranos!’ y ’¡El sur está vengado!’

Se rompió la pierna al caer en el escenario, pero logró escapar por un callejón.



Lincoln murió poco después de las siete de la mañana siguiente.

Pero el atentado contra la vida de Seward falló.

11 días después del asesinato de Lincoln, las tropas federales llegaron a una granja en Virginia, donde un hombre decía que Booth estaba escondido en un establo de tabaco.



David Harold, otro conspirador estaba con Booth, pero se entregó antes de incendiar el granero.



Booth, sin embargo, se negó a rendirse.

Después de recibir un disparo (no está claro si fue asesinado por él mismo o por otro soldado) fue llevado al porche de la granja, donde murió.

Sin embargo, no hay evidencia aceptable para apoyar los rumores, de que el hombre que había sido asesinado era en realidad Booth.

