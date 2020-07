COMO QUE HEMOS LLEGADO A ESO DE QUE ’LA MUERTE TIENE PERMISO’, los muertos se apilan y mucho del territorio está plagado de tumbas clandestinas, normales, donde ya no caben los muertos, asesinados, desaparecidos, viudos y huérfanos, desplazados, muertos de hambre y de terror, desocupación y enfermedades con desesperación Y BUENO, ESAS SON LAS CONDICIONES REALES EN CUALQUIER PAÍS Y PORQUE LO SEAN EN OTROS, NO QUIERE DECIR QUE ESTO SIGNIFIQUE QUE ESTAMOS CONTENTOS CON LO QUE SUCEDE, PERO TAMPOCO PODRÍAMOS CULPAR A LOS QUE HOY GOBIERNAN de ser ’los causantes del daño y de los resultados de la pandemia y la inseguridad’.



Se puede decir que aumentan rápidamente los contagiados y enfermos, que se conocen historias de terror con enfermos por las calles buscando que en algún lugar los atiendan, y en otros, simplemente se sabe de muertos en lugares solitarios y solitos, pero ¿esto podría ser culpa de los hombres y mujeres del poder?, pues es claro que no, pero cuando esos hombres y mujeres del poder dan de qué hablar y rompen protocolos porque solamente los tratan de aplicar a las masas y no a ellos, pues si los ’culpan’, efectivamente su ejemplo es el que conduce a muchas malas prácticas en el manejo de los contagios y contagiados y así, pues muchos les culpan por ello.



Si hay daños violentos por las acciones de la delincuencia organizada en todo el país, si siguen los asesinatos, las luchas por el poder territorial, políticos y financiero de muchos sitios es claro que en ello pueden existir dudas en cuanto a las responsabilidades y las obligaciones de los hombres y mujeres del poder, porque hay que controlar el tema y evitar que la violencia arranque vidas y continué matando gente inocente que solamente se consideran ’daños colaterales’ y es que, al final de cuentas, por ejemplo en Tlahualilpan, Hidalgo, donde aconteció una enorme tragedia al explotar una fuga de combustible que se usaba para el saqueo de ’huachicol’ y de brindar protección a los responsables de esos actos y de los que venden y hacen el negocio, ahora, se tiene que solicitar a todo el pueblo que salga porque se ha encontrado, en el mismo sitios de la explosión, otra toma clandestina para el manejo de ’huachicol’, y así sucede con el gas y otros combustibles y nadie se puede explicar cómo quieren que mejoren las finanzas de Pemex con tal nivel de saqueos, porque al final de cuentas, por meses, tal parece que solamente se actúa en los escándalos y se dejan los sitios para que las bandas y mafias sigan operando. Ahí no se sabe aún, quiénes son los mafiosos que roban y los financieros y empresarios que lavan los dineros y venden el ’huachicol’…



Es claro que cuando la desocupación, en cuatro meses, aumenta con el desempleo de más de un millón de mexicanos las cosas andan de mal en peor, sobre todo cuando ahora se sabe que, EN POBREZA EXTREMA, HAY MÁS DE 16 MILLONES DE MEXICANOS y esto es sumamente grave, es brutal cuando además se estima que de cada diez muertos por el coronavirus siete son mujeres y pobres del país, mal nutridos, mal vestidos y peor tratados y eso que estamos ante un gobierno que anda preocupado por los pobres bajo el slogan de que: ’primero los pobres’ y ahí, algo sucede, porque mientras el Presidente anda en esos trajines, los de Morena andan en las luchas por el poder y por los puestos y presupuestos generando desconfianzas y problemas que se van a ir complicando.



Hablamos de los asuntos de salud, esos afectan a la inmensa mayoría de las familias mexicanas, y como hay controles y no hay atenciones, pues los males se van complicando, los sencillos se complican más y se generan muchos gastos familiares porque no hay sistemas adecuados de atención y eso de que podemos tener medicamentos gratis, pues no se ve por ningún lado, siguen siendo canalizados, los enfermos, por sus propias familias en atención privada y comprando medicamentos caros que destruyen la maltrecha economía familiar y todos le hacen caso a los datos de López-Gatell, pero olvidan la realidad, y la realidad es que en las farmacias suben los precios de medicamentos sin control y se trafican los oficiales y se venden en tianguis y mercados los chafas y falsificaciones, y así la salud de las gentes se va deteriorando cada día más y las familias se inquietan y agitan, no hay nada peor que el hambre, la desocupación, la desesperanza y la enfermedad, ahí están los detonadores de las protestas, porque en la desesperación nadie pone atención a la realidad, sino a dar rienda suelta a su frustración y resentimiento y por ello la violencia personal, familiar y social van en aumento. Es muy extraño que los políticos de izquierda que conocen de estos males y temas no lo vean con preocupación y es que una cosa es andar en la protesta y la lucha por el poder y otra diferente es andar en la ambición y en el manejo del poder por medio de los puestos y presupuestos y como el poder está donde andan los fondos y puestos, pues las luchas de tribus y tribales son brutales y sangrientas, ahora, en todo esto, además, se van a sumar las ambiciones políticas en los puestos públicos que serán buscados en los procesos electorales y como ahí no va en la boleta electoral AMLO, pues las cosas se van a complicar, primero, porque muchos piensan que la merecen y ya y como AMLO no piensa o dice que no piensa imponer su voluntad en el proceso interno de su partido, las ambiciones de grupos estallarán y esto afectará en mucho el proceso en los estados y las posibles divisiones que han fraccionado normalmente a la izquierda para pulverizarla aumentarán, porque ahora ya existen grupos radicales que piensan que podríamos entrar en el socialismo a su manera y otro que ofrecen el cambio por etapas y sin generar presiones internas ni luchas de clases que lleven a la violencia, así que depende en mucho cómo se operen las cosas en Morena, porque de así saldrán las tendencias y el fuego interno que puede destruir o calentar el cambio… cosas para pensarse y nada más… y a esperar que diga AMLO para un lado o para el otro y esto dependerá de cómo se den las tendencias electorales…. Y sigue en juego.