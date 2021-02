La mujer, la vida y marte

Al reconocido colega Juan Arvizu Arreola, del diario El Universal, quien ya mora en el éter eterno. Nos unimos al dolor de su esposa e hijos y nos sumamos al homenaje del Senado de la República que encabezó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.



La mujer en busca de vida parecería una necedad, cuando ella, en última instancia, es la que engendra vida, vale esta metáfora para significar que una científica, además latinoamericana y para ser precisos colombiana, Diana Trujillo es la jefa de la misión espacial de la NASA que explora el planeta rojo, Marte, para buscar el origen de la vida.







El ’Perseverance’ ha llegado a Marte, ahora está en el aterrizaje ’más complicado’ de la historia; por los tiempos, seguramente cuando lean o escuchen esta entrega se habrá despejado la incógnita. Así es, el mayor vehículo de exploración lanzado a otro planeta intenta alcanzar hoy el cráter Jezero del llamado planeta rojo.







El periodista de la BBC News, Nuño Domínguez, nos dice que así serán los ‘siete minutos de terror’ del aterrizaje del ‘Perseverance’ en Marte. En unas horas, una sonda robótica que transporta el mayor y más caro vehículo de exploración extraterrestre jamás construido va a intentar aterrizar en un cráter del hemisferio norte de Marte para hacer historia. El objetivo principal de la misión es buscar rastros de vida.







El mismo portal nos ilustra: Diana Trujillo tenía 17 años y 300 dólares en el bolsillo cuando llegó a Estados Unidos desde Colombia. Durante años limpió casas para pagar sus estudios y llegar a graduarse en ingeniería aeroespacial.







Diana Trujillo estudió en la Universidad de Florida y se graduó en 2007 en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Maryland.







La ahora ingeniera de la NASA es actualmente directora de vuelo de la misión Marte 2020, que el 18 de febrero depositará en la superficie marciana a Perseverance, el rover o robot explorador más avanzado jamás enviado al espacio.







El robot no sólo buscará evidencias de vida pasada y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión. También pondrá a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo.





La entrevista a Diana es amplísima, es de recomendarse, está en las redes sociales, baste este su comentario: ’Con Perseverance vamos a llevar el primer helicóptero que hemos llevado a cualquier planeta. Yo todavía acá en la Tierra, cuando veía el Superbowl y mostraban los drones con cámaras, me decía ’qué perspectiva tan chévere’. Ahora imagínate eso en la superficie de Marte.







Agrego esta pregunta y la respuesta de Diana: Cuando llevemos humanos a la superficie de Marte, ¿cómo los vamos a sostener? Hay un instrumento que se llama MOXIE que va a crear oxígeno a partir del CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera de Marte.







Se llama a Marte el ’Planeta rojo’, ya que se ve en el cielo como una estrella de color rojo anaranjado. Marte es el cuarto planeta en distancia al Sol. Recorre su órbita alrededor del Sol a una distancia promedio de 228 millones de km, una vez y media más lejos que la Tierra. Recibió su nombre en homenaje al dios de la guerra de la mitología romana. Ares en la mitología griega.







La mujer, engendradora de vida, en busca de vida en el planeta Marte.





