LA MÚSICA DEL CAPITÁN

Es decir, compuesta ex profeso para la banda sonora por Pedro Gilabert, compositor especialista en scores de Cine y TV y con mas de 30 años en este campo.



Como es distintivo en los documentales del director Jaime Cruz y la productora Marisa Zuleta, la banda sonora juega un papel muy importante y en ella la música tiene un sitio fundamental. Tanto aquella música que está dentro de la historia que se cuenta, en este caso los sones jarochos de dominio público en fandangos, presentaciones y ensayos, como la música de la banda sonora que en ’El Capitán del sur’ es muy variada y va acorde a los diversos contenidos y momentos de la temática abordada en el trabajo documental.



El filme inicia con una vista impresionante de la refinería de Minatitlán y es acompañada en el terreno sonoro con la partitura ’El capitán del sur’, que así tituló el autor a la melodía y podríamos decir es el tema central del largometraje.

Aquí podría comentar el director de la película que la referencia anímica de este primer segmento musical es la música de rock que la población urbana joven, clasemediera, acomodada, de los años 70 gustaba de escuchar. Población entre la que se hallaba el sujeto protagonista en la historia de esta película.



El guiño es particularmente para aquellos aficionados a sus satánicas majestades.

Al entrar las vistas del río Coatzacoalcos, efectivamente, las notas musicales se mueven al vaivén de la corriente del río de la serpiente.



Buscando alternativas a la radio comercial varios de los iniciadores del movimiento jaranero, oímos música de los países del cono sur como Argentina, Paraguay, Ecuador, Chile, etc, y cuando la película relata este contexto, escuchamos flauta, zampoña y bombo, música latinoamericana, para indicar la influencia del nuevo canto latinoamericano como antecedente del movimiento jaranero.



Tomando en cuenta que el malecón de Minatitlán, antaño estaba lleno de vida y funcionaba durante 24 horas, incluidas –por supuesto- las nocturnas, en las que lanchones de diversos tipos traían los diversos productos del área rural; hoy, nuestro malecón permanece en quietud y silencio durante la noche y por eso, para ambientar la escena, el director apunta, siguiendo la tónica de la música inicial del documental que la música sea de blues, una melodía de queja, con un aire de tristeza, por lo que el compositor creó a la medida y siguiendo el ritmo del amanecer, el blues del malecón.



Sin duda que la colonia, el Playón sur, es una muestra abigarrada de las distintas influencias (petróleo, flora y fauna del Coatzacoalcos, inmigración, asentamientos en zona pantanosa, burdeles y cantinas, mercados tradicionales y el ’solidaridad’ con productos endémicos y exóticos, etc.) y características de Minatitlán, por eso, que mejor que acompañarlo con el danzón del Playón, una ejecución que rememora el ambiente popular de tiempos idos pero presentes en la memoria, que recuerdan incluso algún danzón dedicado y escrito para Minatitlán tiempo atrás por un compositor nativo.



La música de fondo para acompañar la parte donde se relata el asunto del Premio Nacional de Periodismo, es una música sobria, de acuerdo a la dimensión nacional del premio por divulgación cultural, obtenido por el grupo de jóvenes del sur de Veracruz.



El arreglo para el son jarocho, La Indita, que acompaña vistas del área rural, es una mezcla de tradición con modernidad; es un son arreglado por Rodrigo Díaz Bueno quién ejecuta los violonchelos y está acompañado por excelentes ejecutantes, iniciando con Gilberto Gutiérrez Silva, director del grupo Mono Blanco en la jarana y Mariana Cruz Zuleta en otra jarana. Es la única pieza musical en la que no interviene el maestro Gilabert.



Y para estar en el lugar donde empezó todo, la casa del jaranero Arcadio Hidalgo en el ejido Tacoteno, el fondo musical es una melodía lenta, nostálgica para recordar al insigne trovador: poeta, campesino, jaranero, revolucionario.



El trabajo musical muestra la capacidad y experiencia de Gilabert para crear música de distintos géneros, y completar el relato cinematográfico de esta historia.



Tal vez y considerando que todas las melodías se refieren al municipio de Minatitlán y dada su calidad musical, valdría la pena ampliarlas y redondearlas, escribir sus letras y editar un compact disc, aunque esto ya es otro trabajo creativo y otro proyecto cultural.



El documental ’EL CAPITÁN DEL SUR’ SE ESTRENA EL DÍA JUEVES 15 DE OCTUBRE A LAS 17.30 HORAS EN EL CANAL 22. Puede verse en dispositivos, bajando la aplicación MXplay.

Imagen: Amanecer ¿o atardecer? En el malecón.