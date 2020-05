La NFL contra el coronavirus

El Fútbol Americano profesional está enfrentando uno de los partidos más complicados… Para la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ha llegado el momento de luchar contra el Coronavirus con el objeto de que la temporada inicie, básicamente, contando con todas las medidas de seguridad, con ello no arriesgar la salud de los jugadores, así como de todas aquellas personas involucradas en este deporte.



Antes del comienzo de la pandemia, la NFL tenía el ambicioso proyecto de conquistar mercados más allá de los Estados Unidos. Ya estaban partidos programados en el Reino Unido y México; por las razones de la contingencia obviamente quedaron cancelados. Hasta el momento se mantiene la propuesta que la temporada arranque en septiembre e inclusive en los próximos días lanzará su calendario del 2020, donde incluye un total de 17 semanas de juegos y ningún cambio debido a la pandemia del Covid-19.



El regreso de la NFL tendrá modificaciones en la vestimenta de los jugadores. De hecho esta semana, Thom Mayer, director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL manifestó que están haciendo pruebas con unas innovadoras máscaras protectoras, las cuales contendrán material quirúrgico para proteger a estos deportistas del Coronavirus: En caso de ser aprobadas deberán utilizarlas forzosamente en sus cascos.



Mayer aseguró que la tarea que actualmente tienen los responsables de los diseños de cascos protectores es hacer un producto sumamente seguro y además vanguardista. Las pruebas de Coronavirus para los jugadores no quedarán exentas, están pensadas en efectuarse antes del partido, si desafortunadamente alguien resulta infectado quedará marginado por 14 días. También en su momento se determinará si los partidos se realicen con estadios vacíos o solo con una parte de público.



Teóricamente la NFL cuenta con el tiempo a favor para que la temporada regular no sufra cancelaciones, aunque no se puede cantar victoria ya que si en otoño surge una nueva oleada de COVID-19 las proyecciones cambiarían por completo. Lo cierto es que el fútbol americano dependerá de la efectividad con la que, como sociedad, se responda al brote de la pandemia.