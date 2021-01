La nieve colapsa Madrid y otras ciudades de España por una tormenta inédita

La combinación de la borrasca ‘Filomena’ con una ola de frío polar mantiene colapsada Madrid y varias ciudades españolas, que declararon la alerta roja frente a las intensas nevadas registradas desde el jueves. Por primera vez en la historia, la capital activó el máximo nivel de alerta por meteorología adversa, aunque la levantó al mediodía del sábado. El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, considera que se trata de ’la peor tormenta de nieve desde los años 80’ y califica la situación como ’muy grave’.



El fenómeno meteorológico ha dejado cuatro muertos, de acuerdo con los reportes ofrecidos la mañana del sábado. En Málaga -al sur del país- una pareja falleció esta madrugada cuando su vehículo fue arrastrado por la corriente del río Fuengirola. Un indigente de 30 años fue hallado muerto en la puerta de un edificio de la ciudad de Calatayud, en Aragón. En el municipio madrileño de Zarzalejo un hombre de 54 años fue localizado sin vida sepultado por la nieve.



La Casa Real lamentó los decesos a través de Twitter: ’Los Reyes muestran su dolor por víctimas del temporal, preocupación con autoridades nacionales, autonómicas y locales, máximo interés por personas afectadas y piden extremar la precaución ante los riesgos de acumulación de hielo y nieve’.



La Comunidad de Madrid solicitó el viernes la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para rescatar a cientos de automovilistas que se vieron atrapados por la nieve en las carreteras de la región. El alcalde madrileño pidió que el Ejército colabore también en la ciudad para retirar la nieve de las calles, ya que se encuentran completamente bloqueadas.

De acuerdo con datos ofrecidos la mañana del sábado, cerca de 400 automóviles continúan atrapados en la nieve, tras una noche en la que se llevaron a cabo alrededor de mil operaciones de rescate. Los servicios de trenes y autobuses quedaron suspendidos y el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas fue cerrado. En la víspera, la aerolínea Iberia desvió 17 aviones a otros aeropuertos, lo que afecto a 2 mil 900 pasajeros. Metro de Madrid anunció que se mantendrá en funcionamiento las 24 horas del día para ’facilitar los desplazamientos esenciales y el acceso a hospitales’.



Según la Dirección General de Tráfico (DGT) fueron afectadas 611 carreteras por las tormentas, por lo que en más de 400 es obligatorio el uso de cadenas y neumáticos especiales para la nieve.



La Agencia Estatal de Meteorología comunicó que la próxima semana las temperaturas podrían situarse entre -8 y -10 grados celsius en varias ciudades españolas. Considera que se trata de uno de los episodios de nieve más grandes del siglo XXI en el país, que abarca las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cantabria, Aragón, Valencia, Cataluña y algunas zonas de Andalucía y Extremadura.



El fenómeno que experimenta Madrid y otras ciudades obedece a la combinación entre una ola de frío polar, la borrasca ‘Filomena’ -una masa húmeda de aire- y la presencia de otras masas de aire cálido y húmedo.



En las redes sociales circulan numerosos vídeos y fotografías que dan cuenta de las dimensiones de la tormenta de nieve, que provocó la caída de árboles, desprendimiento de cornisas y algunos techos, entre otras consecuencias. La capa de nieve tiene un grosor superior a los 20 centímetros, que fue la previsión inicial.



El presidente español, Pedro Sánchez, y las autoridades de las comunidades autónomas afectadas por las tormentas pidieron a la población que no salga a la calle.



Las clases fueron suspendidas en las comunidades autónomas más afectadas, al menos hasta el martes. Cerca de 27 mil viviendas se quedaron sin electricidad por daños en la red energética en las provincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo.



El colapso también se refleja en los hospitales. Decenas de médicos tuvieron que dormir en los hospitales ante la imposibilidad de transportarse a sus domicilios. Por ende, los sanitarios que deben relevarlos no pueden llegar a sus centros de trabajo. Los servicios de emergencia -como las ambulancias- tampoco realizan sus traslados con normalidad.



La vacunación contra la covid-19 fue suspendida por las condiciones climáticas. El Ministerio de Sanidad informó que el viernes fueron notificados 25 mil 456 nuevos casos, de los cuales 12 mil 327 se diagnosticaron durante las últimas 24 horas. Los contagios acumulados superan los dos millones y las personas fallecidas hasta el momento son 51 mil 874.



El aeropuerto madrileño Adolfo Suárez de Barajas permanecerá cerrado durante este sábado. Foto: Reuters.



La nieve cubre las calles de Madrid. La tormenta de nieve continuará todo el sábado. Foto: Reuters.



Los habitantes de la capital española no se habían enfrentado a una nevada similar en décadas. Foto: Reuters.