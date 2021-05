La niñez estará en la agenda de trabajo como una de las principales acciones de llegar a la presidencia de Nezahualcoyotl, dice Flor Kiwan

Nezahualcoyotl, Mex.- La candidata a la presidencia municipal de esta localidad, Flor Kiwan Altamirano afirmó en una jornada más de proselitismo, que esta será una elección de candidatos y de propuestas, no de partidos pues la gente ya no confía en ellos e invitó a sus adversarios a realizar una campaña de altura, pues las descalificaciones no ayudan en nada, sino con propuestas reales.

Kiwan Altamirano, dijo ’Soy candidata a la presidencia municipal de ciudad Nezahualcóyotl y al igual que las candidatas y candidatos a diputados de nuestra expresión política, somos ciudadanos como ustedes, estamos cansados de tantas promesas no cumplidas, no vamos a hablar del futuro sino a tomar acciones en este presente, queremos sus comentarios y si no les gusta díganlo, pero participen por favor.

Durante el festejo en la Metropolitana 3ra, Sección, para los niños Nezatlenses, organizados por el candidato a Diputado Federal, Enrique Ortega, por el partido Encuentro Solidario, Flor Kiwan Altamirano, la candidata a la presidencia municipal por ese partido, afirmó que los niños representan el presente, en ellos hay que ocuparse para que tengan un futuro promisorio.

Quien también es la única mujer contendiente como candidata a alcaldesa expresó: "estamos con los "coyotitos", por ello estamos buscando apoyarlos con espacios abiertos en dónde se tengan espacios con internet para que los niños puedan tomar sus clases en línea, pues existe una gran cantidad que no tienen la manera de hacerlo"

"Posteriormente" - dijo Kiwan Altamirano - " cuando regresen a las aulas, se buscará la manera de dotarlos con becas y apoyos a los padres de familia, será preciso que tengan otras actividades con la finalidad de convivir con sus amiguitos, - señaló la abanderada pesista.

Entre llaves y jaloneos, las familias estaban felices por la función de lucha libre que se celebraba, la candidata hizo un llamado a los demás contendientes para debatir con propuestas de vanguardia y argumentos de impacto que ayuden a la solución real de los problemas que aquejan a este municipio, agregó finalmente Kiwan Altamirano.