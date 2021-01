La nueva cepa en México

No hay controles en el AICM

• Tamaulipas y Nuevo León

• Otra de políticos improvisados

• Los verdaderos daños al Metro



Sólo hay dos medios de pagar las deudas: por el trabajo y por el ahorro.

Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés.





La variante de la cepa del coronavirus Covid19, que alarmó a las instituciones de salud de Europa y que se reportó en Reino Unido y Sudáfrica, ya está en México. Tres casos ya fueron detectados oficialmente en Tamaulipas y Nuevo León.

Esto nos lleva a las reflexiones: ¿desde cuándo y cómo llegó esa plaga al país? Y, ¿Hasta dónde se ha propagado ese virus? El número de muertos crece y crece, ante la desesperación del cuerpo médico que se ve rebasado por ese mortal virus y guías gubernamentales, incompetentes.

Mientras el flamante doctor en filosofía Hugo López, responsable de la pandemia, quien disfruta pavonearse con políticos de izquierda como ejemplo de servilismo y sumisión ideológica (que quede claro que no cuestiono su forma de pensar, sólo sus actos que realiza a nombre de los mexicanos que no comulgan con sus ideas) como Alberto Fernández, presidente de Argentina, la crisis sanitaria se agudiza a niveles de incontrolables por el Estado Mexicano.

Pero, vamos a los hechos.

Primero, al detectarse esa nieva cepa, más contagiosa y asesina, no hicimos nada para frenar su ingreso al país. Los ingleses, en cambio, el lunes ordenaron que todo aquel mexicano que quiera entrar al Imperio, es necesario que se haga una prueba anticovid. Llegue por donde llegue; por barco, avión, tren o nadando (por si a alguien se le ocurre). No se andan con dudas, ni debilidades.

Hugo López, quien se rinde ante los poderosos de izquierda y derecha, no impuso hace desde agosto 17, en que se conoció esa cepa llamada D614G, ni un mecanismo sanitario.

Quienes hemos tenido que viajar al extranjero POR NECESIDAD, no por placer, observamos que en el Aeropuerto de la Ciudad de México, así como los internacionales de todo el país como el de Cancún, no hay ningún mecanismos de contención sanitaria. Sólo unos cuestionarios que sirven para engordar las bolsas negras de basura.

Que toda persona que llegue del extranjero, incluso los mexicanos, deben hacerse una prueba anticovid con 3 días de anticipación al vuelo, cuando menos. Lo sentimos, pero así lo hacen en Europa, donde los controles sanitarios son más severos que en México.

Nuestro país, por esa laxitud con que operan improvisados por Hugo López, el nivel de mortandad por cada 100 mil habitantes es de 9.7%. Por eso, un 20% de nuestros médicos, enfermeras y personal de salud que está en la primera línea contra el Covid19, ha muerto.

Un gobierno débil e improvisado, da resultados nefastos.

PODEROSOS CABALLEROS

METRO CDMX

Alguna vez me preguntaron sobre el síndrome de la ventana con el vidrio roto. Esto ocurre en todo. Si hay una ventana rota y no se cambia el cristal, sigue otra y otra hasta que se terminan los vidrios. En el Metro no le dieron mantenimiento y este es el resultado: Una policía bancaria e industrial falleció; 31 trabajadores lesionados; 12 tableros de regularización pérdida total; posible pérdida del edificio del PPC por daños estructurales, 215 trenes paralizados de 6 líneas de los cuales 15 pueden ser pérdida total por cortos circuitos; 99 estaciones sin servicio de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las líneas 7, 8, 9 a, b y 12 tendrán servicio de marcha lenta. ¿Alguien será responsable o reinará otra vez la impunidad?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

NATURA

Natura Cosméticos, bajo el liderazgo de Karina Stocovaz, creó el Instituto Natura en América Latina. Es una organización sin fines de lucro que permitirá ampliar y profundizar el alcance e impacto de la inversión social de Natura en educación. Se abrirá un instituto por país comenzando en Argentina, Chile y México, posteriormente, en Colombia y Perú. El primer Instituto Natura fue abierto en Brasil, en el año 2010. Se espera que, hasta fines de 2021, ya estén las organizaciones operando en los cinco países. Su objetivo es facilitar experiencias de aprendizaje continuo y movilización para fomentar el desarrollo humano de su red de consultores.

