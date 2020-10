La nueva estrategia de Del Mazo

Alfredo Del Mazo ensaya una nueva estrategia para recuperar los bonos desperdiciados en su etapa de gobernador del Estado de México.



La idea que bulle en la mente de Alfredo tercero, de Edomex, es la de reeditar a los golden boy, de los que surgió su primo Enrique Peña Nieto, quien lo antecedió como gobernante y ocupó, después, la Presidencia de la República.



El intento de Del Mazo Maza lleva como propósito primordial convertirse en candidato presidencial para 2024, usando el 2021 como escalafón para recuperar el poder del mítico Grupo Atlacomulco, ya casi extinto.



Los recientes cambios efectuados en su gabinete se encaminan al reagrupamiento de los dispersos mexiquenses que carecen de un personaje que consiga reagruparlos.



Confía en que la incorporación de Ernesto Nemer Álvarez le proporcione la estabilidad que no le daba su anterior secretario de Gobierno (Alejandro Ozuna) y mucho menos los que se ubicaban como operadores de Del Mazo en el área política.



Alfredo tercero tiene, hasta ahora, dos alfiles que reubicará pronto como potenciales sucesores, aunque ninguno de los dos ha conseguido despegar, con todo y que ambos operan el área política y financiera en la entidad.



Elías Rescala Jiménez y Rodrigo Jarque Lira, son las dos piezas que el gobernador mexiquense pretende reubicar, para darles el juego adecuado para su crecimiento político.



En el primero de los casos, Rescala Jiménez es actualmente el todopoderoso subsecretario de Gobierno que ante la inoperancia de Ozuna actuaba como titular de la secretaría, pero sin la experiencia necesaria que trae consigo Nemer Álvarez, por lo que la llegada del diputado federal con licencia no fue bien recibida por Rescala, a quien se pretende reubicar como dirigente estatal del PRI y manejar el proceso electoral del próximo año.



Elías tendría la oportunidad de placarse por la entidad y proponer candidatos con posibilidades de triunfo, ante un escenario que se ve catastrófico para los priistas en que irán a las urnas los mexiquenses para votar por diputados locales, federales y alcaldes.



Con Elías se pretende hacer una operación similar a la que hizo otro de los parientes de los del Mazo, Arturo Montiel Rojas, quien ubicó a Enrique Peña Nieto como candidato a diputado local y coordinador de los priistas, para hacerlo candidato al gobierno del estado.



El propósito es similar con Rescala, ya que iría como primero en la lista, con el propósito de no distraerse y atender los requerimientos que se necesitan en un dirigente de partido en una elección, para después coordinar a la bancada que se espera sea más nutrida que la actual.



Con el actual secretario de Finanzas, la operación sería enviarlo como diputado federal, para que encabece la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y haga los amarres necesarios para lo que se requiera en caso de que los planes le salgan a pedir de boca y Alfredo tercero se convierta en candidato presidencial del PRI.



Jarque Lira, hijo de Carlos Jarque, titular de Sedesol en la administración presidencial de Ernesto Zedillo, es la pieza financiera que embona en el esquema de Alfredo tercero.



El grupo de Del Mazo Maza se mantienen compacto desde la operación del ayuntamiento de Huixquilucan, donde Elías fue el alcalde interino y Jarque, el tesorero. El que causó baja fue Alejandro Fernández que fue relevado de la Secretaría de Educación, mientras que Juan Millán continúa recuperando la salud.



******



Los augurios no son buenos para Morena, ante el manifiesto empoderamiento de Porfirio Muñoz Ledo y el resquebrajamiento del partido que algunos avizoran.



Por fin, Mario Delgado se decidió a responderle a Porfirio de los ataques contra su persona y asegura que Muñoz Ledo continúa atacando, mediante injurias, mentiras y amenazas, sin darse cuenta que le está haciendo el juego a la oposición, mediante su obsesión de ser el dirigente nacional de Morena y pasar a la historia como dueño de un récord, el de ser dirigente nacional de tres partidos.



Delgado dice que Porfirio desconoce de estadística y que solo pretende manipular a la población y atenta contra la ley y la democracia, lo que no es buena señal, tener un dirigente espurio.



