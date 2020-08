La nueva gira

Un nuevo recorrido hacia el norte realizará el presidente López Obrador y lo hará en cuatro entidades, cuyos habitantes se preparan para acudir a las urnas el próximo seis de junio para elegir a su nuevo gobernador.



De conformidad con recientes encuestas, en los cuatro (Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur) Morena, el partido en que milita el Ejecutivo federal iniciará como amplio favorito para adjudicarse el triunfo, sin importar el candidato que postule.



El recorrido que inicia por el norte el mandatario es visto por algunos como una forma de reafirmar el respaldo que muestra la población hacia el partido que se enfila al triunfo en 2021.



Pareciera un símil de lo que tanto se criticaba del PRI, ya que el otrora arrollador partido tricolor podía nominar hasta una vaca (así decían los opositores) para un gobierno estatal y de todas formas obtendría la victoria, ya que los comicios estaban arreglados.



Ahora la historia parece repetirse, cuando menos en esas cuatro entidades que son gobernadas por elementos ajenos a la militancia de Morena. En Nayarit y en Baja California Sur, lo hacen militantes del PAN y Sinaloa y Sonora son estados gobernados por priistas.



Curiosamente los dos priistas (Quirino Ordaz y Claudia Artemiza Pavlovich) son de los gobernantes mejores evaluados por los habitantes de esas entidades, en tanto que Antonio Domínguez García y Carlos Mendoza Davis, no lo son tanto y se ubican dentro de la medianía de la tabla en las distintas encuestas.



Domínguez y Mendoza son hijos de ex gobernadores que los antecedieron en las administraciones de esas entidades. Domínguez García es hijo de uno de los hombres más ricos del estado que ejercicio, además, en diversas administraciones como tesorero de Nayarit y posteriormente se convirtió en el primer mandatario ajeno al PRI en gobernar, por lo que su hijo solamente siguió sus pasos, aunque su madre resultó derrotada en un intento por gobernar la entidad y ahora, Toño chico, como es conocido pretende impulsar a su hermana.



Mendoza Davis es hijo del primer gobernador de Baja California Sur, Ángel César Mendoza Aramburu y prefirió buscar la nominación por un partido ajeno al que militó su padre. Ángel César fue postulado por el PRI y Carlos por el PAN y ambos ganaron con buena ventaja.



Los padres de ambos lograron un mayor reconocimiento en sus administraciones que los hijos, los que son fuertemente criticados por sus opositores, situación que muestra su debilidad para impulsar a candidatos acordes a ellos que puedan disputar con éxito el voto ciudadano.



En Sinaloa y Sonora los gobernadores tienen el reconocimiento de su población, aunque eso no basta para que se perfilen los miembros de este partido hacia un eventual triunfo en las urnas.



Quirino Ordaz surgió como candidato mediante un arreglo cupular, cuando los priistas todavía gobernaban al país y no se entiende como las encuestas le favorecen, ya que el estado arrastra demasiados problemas, iniciando con el de la violencia. Quirino quiere impulsar a su esposa como candidata al gobierno estatal, lo causa indignación en algunos sectores de la población, por lo que Morena, al igual que en los otros tres estados que recorrerá el Presidente se mantienen alto en las preferencias electorales.



En Sonora, Claudia Artemiza resultó nominada por el PRI en una muestra de la fuerza del entonces coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, tratando de allanar el camino para la hija del propio Manlio (Sylvana) quien fue derrotada en sus intenciones por convertirse en senadora de mayoría y tener a la mano la candidatura al gobierno estatal.



Ahora Sonora, como en Sinaloa, parece ser perderán el sitio como bastiones priistas en 2021.



Y aunque las encuestas no dicen la última palabra, sino las preferencias de los ciudadanos expresadas en las urnas, las cuatro entidades Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora cambiarán de preferencias de siglas en los comicios de junio del año próximo.



Guanajuato podría convertirse en escenario de un nuevo baño de sangre ante la captura de José Antonio Yépez (El Marro) y la disputa de su herencia entre sus seguidores y el Cartel Jalisco Nueva Generación.



