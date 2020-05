La ‘nueva normalidad’ ¿incluirá reactivación de sectores económicos?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentará mañana un programa para retomar actividades económicas y relajar las medidas de distanciamiento social, que se integraron a nivel nacional para tratar de contener la propagación de Covid-19.



Aunque el presidente no ha dado ningún detalle del plan ’del regreso a la nueva normalidad’, como él mismo lo nombró; se espera que éste incluya la reactivación de sectores económicos que no fueron considerados de esenciales y por ello el gobierno solicitó detener sus operaciones.



El pasado 31 de marzo, la Secretaría de Salud estableció que las actividades esenciales económicas eran las relacionadas con los sectores financieros, de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras, generación y y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.



También se permitió que siguieran operando servicios de transporte de pasajeros y carga; producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad.



Durante el periodo de ’cuarentena’ en el país, López Obrador ha dado diversos mensajes enfocados en medidas para tratar de atender la crisis sanitaria y económica que ha provocado el nuevo coronavirus.



El más esperado fue el mensaje en Palacio Nacional el pasado cinco de abril en el que delineo las medidas de apoyo económico para ’rescatar’ a pequeñas y medias empresas, así como los trabajadores afectados por el confinamiento masivo.



En aquella ocasión prometió generar dos millones de nuevos empleos y beneficiar a 22 millones de personas en este año a través de refuerzo de los programas de desarrollo social y planes de inversión pública.



Sin embargo, aquel mensaje generó muchos señalamientos de especialistas y la clase política en el país al considerar que únicamente refuerza la inversión pública en las obras de infraestructura ya planteadas por su gobierno, así como los programas de desarrollo social.



Estas transferencias establecidas por AMLO, alertaron especialistas consultados por Forbes México en aquel momento, no reactivan la economía sino que se enfocan en combatir y solventar necesidades básicas.



En aquel momento, AMLO afirmó que su plan de rescate no se ajustaba al modelo neoliberal o ’neoporfirista’.