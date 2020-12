LA NUEVA REALIDAD POLÍTICA ELECTORAL.

’Nada hay científicamente más torpe que querer transformar la realidad al margen de la realidad misma’.



El ciudadano político con conciencia de calidad moral ante este sistema de partidos de nuestra democracia imperfecta , la calidad moral del ciudadano contra esquemas de corrupción ,compra de voluntades que degradan la calidad humanan por un largo tiempo. .Hay 10 partidos nacionales con registro y en algunas entidades (en el Estado de México, Nueva Alianza) y a los nuevos partidos que han solicitado registro como partidos –aunque puso en duda el posible registro por los tiempos a causa de que no reúnen los requisitos o las líneas de poder viciadas , esto , permite que el sistema de partidos es una argamasa de acuerdos a tras de la ciudadanía , que solo es un votante para legitimar el poder público a través de la democracia - y es el caso de Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática y Fundación Alternativa. Conclusión que padrinos dan la línea para su registro y para que actuaran desde romper esquemas de control por los partidos locales o los intereses individuales que controlan un partido, el presidente buscará ’cerrar la pinza’ del control de un sistema de Partidos, jugando abiertamente. EL hombre es el resultado del medio en que crece y pasa su vida. Es necesario inculcar la importancia del trabajo desde la infancia, acostumbrarla a considerarse como parte de la humanidad, a comprender que en esa inmensa familia no se puede hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción. La representación popular se concibe como otra cosa menos vocación de servicio.



hoy vemos a nuestro gobernador del valle de México rodeado de aduladores, que no permiten este enlace social gobierno-pueblo, es utilizado por los contrarios en forma de renta política, pero sin un valor agregado a causa de caciques, de familias de poder, de lazos de negocios que es la línea. La pandemia globalizada que ha cambiado el comportamiento humano y la forma de consumo de las masas con la era del siglo xxi los medios de información cibernética y sus perfiles. La focalización en base a un nuevo método de hacer campañas electorales con perfiles de unidad y de coalición: La forma de hacer campaña, se dejarán de lado los multitudinarios mítines acostumbrados por los candidatos. El uso de los medios de comunicación por internet y las redes sociales. Los partidos políticos se enfrentaran a dos situaciones de apatía y abstencionismo. Tres elementos que dañan al estado mexicano: la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad.- ente situaciones de eficacia y honestidad de nuestros autoridades, instituciones y nuestra clase gobernante: una realidad la inseguridad y delincuencia. El liderazgo natural y construido del actor que en este momento se convierte en un actor y receptor de la población a sus esperanzas y anhelos en sus estratos sociales, esto es segmentar la población o el auditorio .La crisis de inseguridad pública de cualquier estado, se refleja en todo tiempo, en el último y más débil eslabón del quehacer gubernamental en la lucha y combate contra la delincuencia (sistema penitenciario), si es eficaz, de readaptación, distorsiona al delincuente, si realmente se reintegra a la sociedad, etc. Y a la vulnerabilidad de estratos sociales ante la ilicitud, por situaciones educativos, sociales, laborales, de integración por situaciones de pobreza, marginación y de desigualdad. Ser joven en México pareciera ser una desgracia, sufren de desempleo, violencia, insalubridad, depresión, frustración, resentimiento.



Las líneas de edad: de 16 a 25, de 26 a 36, de 37 a 45 estos tres segmentos es el grueso de la población activa y de demandas sociales y económicas. En nuestra nación mexicana se debe apostar a la juventud por su gran capital humano y su briosa potencia de la actividad laboral y formativa esto es la educación como eje de desarrollo humano y una mejor calidad de vida: El La nueva realidad electoral, así que los líderes de los institutos políticos deben planear lo que viene, a la innovación de campañas con rostro humano , ser parte de las demandas de cada comunidad que permita una mejor Esperanza al desarrollo colectivo ,desde la protección de nuestra agua ,medio ambiente , la seguridad , trabajo a proyectos intermunicipales que sean el medio de una mejor calidad de vida y la movilidad , todo esto se da en base a la participación política que es medio de nuestra democracia de nuestros pueblos unidos, solidarios con la identidad. Si, La utopía del sistema de partidos en su argamasa de poder político y económico:



Los partidos políticos se enfrentaran a dos situaciones de apatía y abstencionismo. Los partidos políticos y su supervivencia electoral, dependerá de las estrategias de inducción. La oferta política, esto es, el votante es más informado a través de los medios electrónicos con la fama pública del actor. Los consumidores que son los votantes, serán determinantes en el estado de ánimo de las circunstancias de su entorno geográfico, económico, social y laboral. .



La nueva coalición de Morena con el PVEM (COMODÍN DE PLURINOMINALES) en las selecciones intermedias como instrumento de acomodo de espacios políticos y administrativos como lo fue el PT (2006-2018). La batalla por la elección del próximo presidente de morena no será nada tersa, desde ahora se prevé un escenario de confrontación que puede terminar en un aplazamiento de la elección o, peor aún, en una nulidad de sus resultados cualesquiera que sean por el Tribunal Electoral que ha determinado que deberán renovar sus estructuras internas, y a la falta de filiación, credencialización será sustituido por las encuestas del dedo del señor. A un año de las mayores elecciones en la historia de nuestro país, se incluye el proceso para elegir quince gobernadores, Por ello varios aspirantes ya se movilizan para ser postulados por sus partidos y aparecer en la boleta electoral. Los partidos políticos y su supervivencia electoral, dependerá de las estrategias de inducción. La oferta política, esto es, el votante es más informado a través de los medios electrónicos con la fama pública del actor. Los consumidores que son los votantes, serán determinantes en el estado de ánimo de las circunstancias de su entorno geográfico, económico, social y laboral.



La política de la incertidumbre y el mal de Hubris: elección de 2021 enuncia media docena de factores que podrían incidir negativamente; no obstante, diputados, argumentaron los lobos alfa de Morena será suficiente para no sólo mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, y aspiran ganar las 15 gubernaturas que habrán de disputarse. MORENA y sus lobos alfa se encuentra un auténtico polvorín de intereses camaleónico, los problemas crecen cotidianamente por la ambición desmedida de sus dirigentes, militantes o comodines del poder público que sean de sus intereses de los partidos. Y de negociación del espacio territorial. El jaloneo seguirá. En tierras mexiquenses jugarán los intereses de los lobos alfa con sus aliados el gap con el presidente de la pirámide , Mario Delgado.