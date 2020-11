La obra Constituyentes-Ejido traerá grandes beneficios, opinan ciudadanos

La construcción del paso elevado Constituyentes-Ejido generará grandes beneficios, coinciden acapulqueños que expresaron en un sondeo su confianza en este proyecto impulsado por el Gobierno de Adela Román Ocampo, para disminuir los tiempos de traslado, la aglomeración de vehículos en horas pico y evitar accidentes.



Este proyecto representa una inversión superior a los 50 millones de pesos y se proyecta inaugurarlo en marzo de 2021, en beneficio de más de 100 mil acapulqueños que diariamente transitan por la zona en 18 mil automóviles particulares y del servicio público.



Antonio Galván opinó que esta obra, a pesar de la oposición de algunos comerciantes azuzados por líderes políticos que buscan reflectores, traerá beneficios a un gran número de automovilistas que circulan por la zona. ’Realmente sí beneficiará este tramo, es lógico que la obra genera tráfico, pero más adelante vendrán los beneficios’, consideró.



A decir del señor Samuel Farías Abarca, las molestias que genera la construcción serán pasajeras y el beneficio permanente. ’Es como todas las obras, causan molestias, pero traen más beneficios. Yo vivo por aquí cerca, tengo auto también y he transitado por aquí. He visto que sí es necesario el paso elevado, porque se hacen cuellos de botella muy feos, ya cuando se restablezca todo, las cosas van a cambiar para beneficio de todos’.



Mientras que Erick Suástegui dijo que esta obra, además de mejorar la circulación, permitirá evitar accidentes en esa zona conflictiva por la intensa carga de circulación de autos que registra. ’Va a estar muy bien porque aquí la gente corre peligro y con el puente se reducirán los accidentes. Se deben tener obras como esta en otros puntos de Acapulco para que no haya muchos accidentes’.



Asimismo, Isidoro Bajenchis mencionó que será de gran beneficio porque en la intersección Ejido-Constituyentes-Baja California, a veces no funcionan los semáforos y se vuelve un caos, por lo que consideró la obra como muy positiva y necesaria tanto para automovilistas como para peatones.



Fernando Zaragoza comentó: ’Espero que el puente tenga continuidad, si el gobierno municipal está pretendiendo hacer esto, ojalá que lo continúen más hacia abajo, sería fabuloso, una obra muy importante para el paso de la gente y de nosotros que manejamos’, dijo.



Agregó que transitar por esta zona se convierte en algo agobiante en las horas pico, por ello, considera que este tipo de obras podrían desarrollarse en otros puntos de Acapulco para mejorar el paso por la ciudad.