La obra pública y apoyos en Coacalco no se detienen

Todos los días hay trabajo y apoyos para las comunidades del municipio mexiquense de Coacalco, donde el alcalde Darwin Eslava, supervisa las diversas obras de la entidad.



El trabajo constante para impulsar el desarrollo de Coacalco no se detiene y muestra de ello son las obras de alto impacto que avanzan a buen ritmo en distintos puntos de la municipalidad, mismas que supervisó el Presidente Municipal, Darwin Eslava, en compañía de la Secretaria Particular Adjunta, Jessica Vega Álvarez.



Así, queda de manifiesto que los trabajos para fortalecer la infraestructura urbana y básica, así como para mejorar la movilidad, son continuos a pesar de las limitantes, ya que el progreso del municipio no puede detenerse, siendo prioridad llevar los beneficios a miles de coacalquenses.



El recorrido de supervisión inició con el compromiso con la educación. ’Durante la ausencia de los estudiantes en las aulas hemos mejorado la infraestructura para su regreso, tocó el turno a la escuela Primaria Rosario Castellanos, donde colocamos un arcotecho’, señaló el Presidente Municipal Darwin Eslava.



Más adelante, el recorrido refirió con la obra de repavimentación en la calle Tamaulipas, donde se verifico los avances ’y con mucho gusto les comparto que las y los vecinos de Coacalco tenemos una calle más que su suma a las vialidades dignas de nuestro municipio. La obra pública en #Coacalco no se detiene’, sostuvo.



En tanto, Jessica Vega Álvarez, Funcionaria Municipal manifestó que ’el día de hoy en recorrido de supervisión de obra y entrega de estímulos deportivos junto al alcalde Darwin Eslava’.



#SeguimosTrabajandoPorCoacalco