La ofrenda que Daniel Espinosa dedicó a su mamá

Ciudad de México. 02 de Noviembre de 2020.-En este festejo de Día de Muertos tan atípico debido a la pandemia y al encierro, hay quien, sin embargo, no se olvida de las tradiciones, tal es el caso del joyero mexicano Daniel Espinosa, originario de Taxco, quien perdió a su mamá hace unos meses y para quien esta festividad es de especial importancia.

Al respecto de a quien dedicará su altar este año, Daniel nos comparte con mucho sentimiento: ’Mi mamá falleció en diciembre pasado, y por supuesto, este altar lo dediqué a ella, pero también a todas las mujeres de mi familia, mis tías, mi abuela y a otros familiares. Para nosotros siempre ha sido algo muy importante y es algo que hago con mucho cariño cada año’.

A Daniel le gusta poner en su altar, además de los elementos tradicionales, algunos que se usan específicamente en su ciudad natal, ’mando traer pan de muerto pero del típico de allá, que tiene forma de muñeco, hay otros cubiertos de azúcar rosa y los de la forma tradicional. Pongo también velas y veladoras, pan, vino, mandarinas, refrescos –las Yolis no faltan porque somos guerrerenses, pero también ponemos Coca, el que fuera el favorito de la persona—, mezcal de Guerrero, guisados casi no ponemos, eso sí. Lo adornamos con papel picado, del más tradicional, flores de terciopelo --las rojas, cempasúchil y de muchas otras. Por supuesto, las fotografías de los familiares que ya se han ido’, señala.

Daniel expresa que, en su casa de niño, poner el altar de muertos era una tradición muy arraigada. ’Desde unos diez días antes empezábamos a recolectar las fotos de las casas de los distintos parientes’ dice. ’Mi abuela era quien dirigía la operación, ella decidía cómo se iba a montar y qué se iba a poner. En realidad era una ocasión festiva, nada triste. Era una felicidad compartida entre toda la familia. Yo viví esto siempre así, era algo que formaba parte de cada año, sin falta.’, añade.

Daniel se encontraba muy apegado a su mamá y, en lo que a honrarla en esta fecha se refiere, comenta, ’sus cenizas están aquí conmigo, no las hemos llevado a Taxco porque no hemos podido juntarnos, mis hermanos y yo, con esto de la pandemia, a hacerlo. Yo platico con ella todo el tiempo, como solíamos hacer, teníamos charlas diarias de hora, hora y media, y, en cierta forma sigo haciéndolo así, pero, aunque hoy sea un monólogo, me da mucha tranquilidad tenerla cerca, tenerla conmigo’.

’En circunstancias normales, iríamos al panteón, limpiaríamos la tumba, pondríamos flores y oraríamos un rato, ya lo haremos así, cuando podamos llevarla a Taxco’, dice.

El joyero añade que la música es un ‘ingrediente’ que no puede faltar en su altar: ’Me gusta ponerles música, canciones mexicanas de los 30 y los 40, de las Hermanas Huerta o las Hermanas Águila, que les encantaban a mi mamá y a mis tías. La canción favorita de mi mamá era ‘Muñequita linda’’.

Y de su trabajo…

Y en cuanto a sus planes inmediatos, Daniel nos cuenta que acaba de lanzar la colección More and More, con influencia de los 90. ’Se trata de collares multilayer, algunos de ellos tienen cadenas en colores neón, hay un azul muy brillantes que me gusta particularmente. La campaña la hicimos con chicas que van de los 25 a los 32 años y son mujeres de todo tipo. Está muy padre, ya la verán’.

Volviendo al tema de Día de Muertos, Daniel dice que para él es una alegría poder hacer remembranza cada año. ’Para mí es un gran gozo recibirlos, recordarlos, celebrarlos y agradecerles’, finaliza.