La OIT advierte contra ls niveles mas altos de pobreza y desigualdad como resultado de la crisis del COVID 19

CIUDAD DE MEXICO .- En declaraciones escritas a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, el Director General de la OIT, Guy Ryder, advirtió contra los niveles más altos de pobreza y desigualdad como resultado de la crisis del COVID-19. Destacando la urgente necesidad de protección social para todos, pidió cambios estructurales profundos para reconstruir mejor y más rápido.



Mientras los mercados laborales de todo el mundo continúan recuperándose de la crisis del COVID-19 El Director General de la OIT, Guy Ryder, ha pedido un gasto social sostenido, así como cambios estructurales para contrarrestar los peligros del aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad.



Guy Ryder describió el impacto particularmente severo de COVID-19 en muchos de los dos mil millones de trabajadores en empleos informales, así como en aquellos con poca protección, como trabajadores temporales, domésticos o migrantes.



’Si bien algunos tienen acceso a licencias por enfermedad y servicios de salud y continúan recibiendo un salario, para muchos de los que se encuentran en la parte inferior de la distribución de ingresos, las consecuencias del COVID-19 han sido catastróficas’, dijo.



’La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto desigualdades profundamente arraigadas. Sin cambios estructurales profundos, estos simplemente se intensificarán, con consecuencias que serían muy difíciles de predecir ’.



Ryder pidió que los marcos de políticas posteriores al COVID-19 sean consistentes con los principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y las normas de seguridad social.



’Hoy esto es particularmente relevante para que las políticas fiscales respalden inversiones muy necesarias en sistemas universales de protección social’, dijo Ryder.



La mayoría de los estados han movilizado sus sistemas de protección social. Sin embargo, muchas de las medidas adoptadas han sido temporales y, a menudo, insuficientes para contrarrestar la fuerte caída de los ingresos durante esta prolongada crisis.



Muchos países han adoptado paquetes fiscales a gran escala en respuesta a la crisis, en particular para respaldar los ingresos y las empresas. Sin embargo, la OIT ha descubierto que el estímulo fiscal se ha distribuido de manera desigual en todo el mundo en comparación con la escala de las perturbaciones del mercado laboral. Casi nueve décimas partes de la respuesta fiscal mundial a la crisis se ha producido en países avanzados.



’Llenar la brecha de estímulo en los países emergentes y en desarrollo requiere una mayor solidaridad internacional al tiempo que se mejora la eficacia de las medidas de estímulo. Los países más pobres no deberían verse obligados a elegir entre cumplir con sus obligaciones de deuda y proteger a su gente ’, dijo Ryder.



Un enfoque humano para recuperarse más rápido y mejor



El Director General de la OIT también advirtió sobre los efectos profundos y duraderos de la crisis del COVID-19 en la economía mundial y las condiciones de vida, en el contexto de las transformaciones globales ya en marcha, impulsadas por la automatización, la geopolítica, el envejecimiento, la migración y el cambio climático.



’Una combinación de presiones estructurales y relacionadas con la crisis podría crear una tormenta perfecta de desafíos para el empleo, los ingresos familiares y otros aspectos de la seguridad humana en muchos países durante la próxima década. Estos son los determinantes últimos de la confianza de los consumidores y los inversores, la demanda agregada y el crecimiento y desarrollo económicos ’, dijo Ryder.



"La economía mundial necesita encontrar un motor nuevo, o al menos complementario, de recuperación económica", dijo, refiriéndose a los pilares fundamentales del progreso económico y social: empleo ampliamente disponible para todos, oportunidades de formación, condiciones de trabajo decentes, empresas sostenibles. , protección social adecuada y mayor igualdad de género, con todas las contribuciones al crecimiento de la productividad, el poder adquisitivo y la confianza de los consumidores e inversores que aportan.



"Se requerirá un esfuerzo colectivo extraordinario, basado en el diálogo social y centrado más directamente en el fortalecimiento de estos pilares de la fuerza económica nacional y la cohesión social si el mundo quiere lograr su ambición declarada de reconstruir mejor y más rápido a partir de la crisis", concluyó…



ARRANCAN CRÉDITOS INFONAVIT DE AUTOPRODUCCIÓN EN OAXACA



Armando Téllez Flores QUADRATIN MEXICO



Un nuevo plan de crédito inicio el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por lo que otorgó en Oaxaca los primeros cinco créditos ConstruYO Infonavit, esquema que permite a las y los trabajadores obtener un financiamiento de hasta 528 mil pesos para la edificación, remodelación o ampliación de su casa en un terreno propio.



Los créditos que se otorgaron a los derechohabientes en el estado de Oaxaca suman una derrama total de un millón 100 mil 382 pesos. Dos líneas de financiamiento serán utilizadas para construcciones totales; dos en ampliaciones y uno para la construcción de una planta alta. Dichas obras se realizarán en tres propiedades privadas y en dos ejidales. En todos los casos, las y los acreditados demostraron tener posesión segura del predio.



De gira por la entidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, señaló que los programas de autoproducción como ConstruYO Infonavit están en línea con la visión del Gobierno de México de dar autonomía a las y los trabajadores para que puedan ejercer los recursos, fruto de su trabajo, en plena libertad para la obtención o mejora de una vivienda que garantice el bienestar de su familia.



El director general del Instituto, Carlos Martínez Velázquez, resaltó que ConstruYO Infonavit busca resolver la demanda histórica de atender las necesidades en materia de vivienda de las y los mexicanos que menos tienen y más lo necesitan.



De acuerdo con datos del Instituto, en Oaxaca existen 73 mil 500 trabajadores susceptibles de adquirir un crédito; de ellos, 49 mil ganan hasta 10 mil pesos mensuales; los cuales encuentran una valiosa opción en ConstruYO Infonavit, por ser una alternativa dirigida a todos los derechohabientes, sin importar su nivel de ingreso.



Asimismo, precisó que desde el inicio de la administración el Instituto busca colocar al trabajador en el centro de sus acciones con alternativas que se adecuen a sus necesidades reales; de ahí que ConstruYO Infonavit brinda la opción de construir en un terreno propio sin importar el tipo de propiedad: privada, ejidal, comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda siempre y cuando se demuestre la tenencia segura del terreno.



Lo anterior es importante en estados como Oaxaca que ocupa el quinto lugar en extensión territorial en el país y donde 87.7% de la propiedad es comunal y ejidal y solo 12.3% es propiedad privada.



Por otro lado, el director general del Infonavit informó que al 18 de octubre se han formalizado 76 créditos bajo la modalidad Unamos Créditos en el estado de Oaxaca; y se benefició a mil 841 acreditados a través del programa Responsabilidad Compartida, esto último representa una derrama económica de 466 millones de pesos, con descuentos promedio por acreditado de 253 mil 474 pesos….



LA #REDASA SE REPORTA LISTA PARA EL HORARIO DE INVIERNO 2020, QUE INICIA EL DOMINGO 25 DE OCTUBRE



Con el propósito de cumplir el Decreto del Horario Estacional de los Estados Unidos Mexicanos, la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) está preparada para realizar el ajuste de sus relojes con una hora en 13 de sus 19 terminales aéreas, para el inicio del Horario de Invierno 2020, el próximo domingo 25 de octubre y concluirá el 4 de abril de 2021.



Los aeropuertos de la #RedASA que retrasarán una hora sus relojes, a partir de las 2 AM del 25 de octubre, son: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Colima, Ixtepec, Loreto, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.



La disposición también aplica para las terminales aéreas de Cuernavaca, Querétaro, Palenque, Toluca y Tuxtla Gutiérrez, en las que Aeropuertos y Servicios Auxiliares participa en sociedad.



Las terminales aéreas de Matamoros y Nuevo Laredo ajustarán sus horarios con el cambio correspondiente que se realice en los Estados Unidos de Norte América, por encontrarse en una franja fronteriza con un huso horario diferente.



Los aeropuertos de la Red ASA que, por su ubicación geográfica, NO modificarán su horario, son: Guaymas, Ciudad Obregón y Nogales, en Sonora, ya que están regidos por el horario de la zona del Pacífico, además de la terminal aérea de Chetumal, ya que el estado de Quintana Roo cuenta con el huso horario denominado Región Sureste, donde no se aplica esta medida.



Aeropuertos y Servicios Auxiliares trabaja permanentemente, en coordinación con las autoridades federales y estatales, para llevar a cabo las estrategias de ahorro de energía promovidas por el Gobierno Federal a nivel nacional…..



