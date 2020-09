La OIT aplaude el compromiso del G20 de poner atención en el trabajo decente de mujeres y los jóvenes del mundo

+Compromiso del G20 el empleo mundial: OIT



+Miedos por sismos aún sin resolver en México



+ISSSTE reabre servicios de mayor demanda



CIUDAD DE MEXICO .- La OIT acoge con beneplácito el compromiso del G20 de fomentar una recuperación inclusiva frente a la crisis de la COVID-19 y que haga hincapié en el empleo, según la Declaración adoptada en la reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 que hace hincapié en el trabajo decente, las mujeres y los jóvenes.



La reunión tuvo lugar en una coyuntura sin precedentes de gran inestabilidad de los mercados laborales a escala mundial, con una disminución de la cantidad de horas de trabajo equiparable a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo en el segundo trimestre de 2020. Más de 1.600 millones de trabajadores del sector informal de la economía, incluidos jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, se han visto especialmente afectadas.



Los Ministros reafirmaron su firme objetivo de promover el diálogo social y colaborar con otros ministros para velar por la coherencia de las políticas encaminadas a la adopción de medidas de respuesta eficaces, inclusivas y sostenibles, en el marco de una Declaración formulada al final de su reunión virtual de un día de duración.



"Es fundamental y acuciante que el G20 adopte medidas coordinadas a gran escala para afrontar los efectos de la COVID-19 en los mercados de trabajo y en la sociedad, y los Ministros de Trabajo y Empleo se han comprometido a hacer precisamente eso", manifestó el Sr. Ryder. "Necesitamos solidaridad, compromiso y visión a escala mundial. Por otro lado, el G-20 tiene la oportunidad única de adoptar políticas que permitan subsanar las desigualdades que ha puesto de manifiesto la COVID-19, y sentar las bases para establecer sistemas más eficaces y más justos, a tenor de las demandas de la población".



Ryder realizó su alocución en la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G-20 que tuvo lugar en Arabia Saudita el 10 de septiembre, con objeto de proporcionar información reciente a dichos ministros sobre la evolución del mercado laboral a escala mundial, los efectos de la COVID-19, y los avances registrados con respecto al cumplimiento del objetivo de Brisbane del G-20 de reducir en un 25% para 2025 la brecha de género en matera de participación en el mercado laboral.



La Declaración Ministerial incidió en los problemas que repercuten en los jóvenes y las mujeres, afectados por la pandemia de forma desproporcionada. Mediante dicha declaración, el G-20 se compromete a fortalecer el apoyo a los jóvenes, en particular a las mujeres, en su transición al mercado laboral para lograr empleo de calidad, así como a redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo de Antalya relativo a los jóvenes, en virtud del cual los miembros del G-20 se comprometen a reducir en un 15% para 2025 la proporción de jóvenes más susceptibles de quedarse atrás en el mercado laboral a largo plazo. A tal efecto, adoptaron la Hoja de Ruta 2025 del G20 sobre los Jóvenes.



Los ministros también subrayaron la necesidad de desplegar más esfuerzos para alcanzar el objetivo de Brisbane del G20, y se comprometieron a garantizar que la reciente disminución del índice de participación de la mujer en la fuerza laboral no se transforme en un elemento estructural, y a promover la igualdad de género y la paridad salarial.



DUELOS Y MIEDOS ANTE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE AUN SIN RESOLVER



A tres años del Sismo del 19 de septiembre que ocasionó graves daños en el país y decenas de víctimas, los habitantes de la Ciudad de México y otras entidades afectadas aún se encuentran sensibles y posiblemente con una serie de duelos no resueltos que sería recomendable solucionar, afirmó el Dr. Raymundo Calderón Sánchez, Director Nacional de Psicología de la Universidad del Valle de México.



El Dr. Calderón dijo que la población de la Ciudad de México, así como la de otras partes de la república que han enfrentado y superado fuertes adversidades como desastres naturales y ahora una contingencia sanitaria por una pandemia global, pueden considerarse de las más resilientes. Aún con ello, es posible que después de los terremotos de 2017 y el de 1985 -que miles de personas también vivieron-, muchos individuos aún experimenten el trauma de esas tremendas experiencias.



Explicó que no se espera que las personas puedan olvidar lo sucedido, sino solo aprender a manejar las emociones que ocasionan estos recuerdos o las reacciones que desatan algunos factores muy específicos, como el escuchar la alerta sísmica.



’Uno de los elementos más sensibles es la alerta sísmica, debido a que hay personas que también vivieron el temblor de 1985 y después el 2017, por lo tanto, estas experiencias traen una serie de duelos acumulados, que no han trabajado emocionalmente y que es necesario solucionen para evitar problemas de salud tanto físicos como psicológicos. Lo importante no es que no sientas, sino que canalices lo que sientes, de tal manera que esta canalización te permita pasarla de la mejor forma posible’, comentó.



El Dr. Calderón explicó que, para trabajar en la búsqueda de un control emocional, lo primero que habría que hacer, es que la persona piense en el impacto que le puede generar la alerta sísmica, centrarse en reconocerla como un sistema que avisa y brinda segundos para preparase y para enfrentar el evento natural de la mejor forma posible.



’De esta forma, es posible generar un recurso intelectual para aprovecharla. Es necesario que, al escuchar la alerta sísmica, de manera intelectual se reconozca como un sistema de alarma que te avisa y, sobre todo, que nos centremos en la cantidad de segundos que tenemos para concentrarnos y ver la situación de manera más reflexiva, de tal manera que podamos tomar decisiones correctas en caso de que se llegara a suscitar un temblor muy fuerte’, detalló.



Agregó que es muy importante que las personas conozcan y se mantengan actualizados sobre los protocolos establecidos por las autoridades, tales como, mantener la calma y evacuar los inmuebles por las rutas establecidas; en caso de encontrarse en un piso alto y no hay tiempo de salir, colocarse en zona de menor riesgo; no correr, no empujar, no gritar para no contagiar el miedo a otras personas y generar pánico y caos durante la evacuación, por mencionar algunas.



El Dr. Raymundo Calderón explicó la distancia que hay entre una experiencia negativa y la falta de resolución de esta experiencia es a lo que en psicología se le llama trauma, es decir, hay una especie de bloqueo ante circunstancias particulares que son consecuencia de una experiencia negativa. Mientras que, la emoción se define como una respuesta orgánica de situaciones de la vida.



Recordó que cualquier emoción que sea intensa, alegría, mucho odio, etcétera, puede tener consecuencias en el organismo, tales como, taquicardia, dolor de cabeza, mareo o vómito. Por otro lado, advirtió que mantenerse en estado de alerta permanente ante una situación de desastre natural como un sismo, puede generar ansiedad, estrés y posterior a esto depresión.



Por lo tanto, el tener un control emocional, ayuda entre otras cosas a que tu cuerpo tenga una lógica de trabajo metabólico regular.



’Cuando incorporas esta experiencia negativa, si no la trabajaste, si no la entendiste, si no la asumiste, vas a tener miedo’, comentó.



Agregó que, en el caso de los adultos, es totalmente recomendable que se busque ayuda de un profesional para superare estos miedos o traumas, como un psicólogo, incluso pueden ser personas cercanas para empezar a trabajar el control de las emociones y el miedo a cierto evento.



Raymundo Calderón dijo que también hay reflexionar sobre el hecho de que la resiliencia básicamente tiene que ver con la incorporación de una experiencia previa que te ayuda a prevenirla, es decir, la experiencia en sí misma no genera un beneficio al ser humano, solamente cuando esta es asumida, incorporada, entendida y de alguna manera provoca, aunque sea de forma ligera, una modificación en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar de un ser humano.



IMPLEMENTA EL ISSSTE PROTOCOLOS PARA LA REAPERTURA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE MAYOR DEMANDA



Las urgencias reales médicas, quirúrgicas y obstétricas; así como como hemodiálisis y quimioterapias, por criterio médico se han mantenido abiertas aún con la pandemia, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Se implementaron tres niveles de prelación para la reactivación gradual de los servicios, adecuando protocolos de bioseguridad, escalonando horarios de atención y respetando semaforización de cada entidad, aseguró.



Semáforo rojo incluye urgencias y terapias de soporte de vida; naranja las anteriores y 25% de servicios; amarillo 50% de los servicios. En todos los casos garantizando simultáneamente la atención COVID-19.



El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementó una escala de tres niveles de prioridad para el proceso de restablecer la continuidad de los servicios médicos a las y los derechohabientes en la nueva normalidad, en el que la prioridad es atender de manera ininterrumpida las urgencias reales (médicas, quirúrgicas y obstétricas) y los servicios de soporte de vida como hemodiálisis y quimioterapias, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Además, en la gradual reapertura de servicios médicos que se limitaron durante la fase aguda de COVID-19, se está dando prioridad a los de mayor demanda por parte de los derechohabientes, que principalmente tienen que ver con la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer y sus complicaciones, así como la vigilancia de la mujer embarazada.



Los procedimientos se llevan a cabo basándose siempre en la semaforización del riesgo epidemiológico COVID para cada entidad federativa y consolidando todos los protocolos operativos de bioseguridad recomendados por la Secretaría de Salud, en un contexto donde se garantiza el restablecimiento de los servicios y simultáneamente la atención de la pandemia COVID-19, enfatizó el titular del organismo.



Por su parte, el Director Normativa de Salud, Ramiro López Elizalde, indicó que el Instituto sigue una clasificación de prioridades en niveles I, II y III vinculadas a la semaforización de riesgo por la pandemia, las cuales se especifican en la Guía de Continuidad para Garantizar los Servicios de Salud de las Unidades Médicas en la Nueva Normalidad.



La finalidad de esta guía es salvaguardar el derecho a la atención médica de los derechohabientes.



De acuerdo con la Guía, en las entidades clasificadas en rojo se aplica el nivel de prioridad I, que incluye urgencias y terapias de soporte de vida, servicios que operan de hecho en todos los colores del semáforo.



En entidades color naranja se aplica el nivel de prioridad II que abarca la reactivación de 25 por ciento de los servicios, anteponiendo los de mayor demanda entre los derechohabientes.



Mientras que en las unidades médicas radicadas en estados clasificados con riesgo COVID-19 en amarillo, el Instituto aplica el nivel de prioridad III, cuya reanudación de servicios es del 50 por ciento en Consulta Externa de Especialidad.



En esta fase, a los consultorios correspondientes se suma el uso de espacios de menor demanda para garantizar la sana distancia y mantener un flujo ordenado de pacientes; además de incrementar las consultas por Telemedicina a distancia en 18 especialidades médicas.



La Guía mantiene una actualización constante y fue elaborada por especialistas y autoridades médicas del Instituto, tomando en cuenta la morbilidad y la mortalidad, la demanda de atención y el rezago en la prestación de los servicios, derivado de las estrategias emergentes para limitar el impacto de la contingencia sanitaria.



El ISSSTE realiza una amplia difusión de esta Guía entre el personal directivo y operativo de todas las unidades médicas del país para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud en los tres niveles de atención a las familias derechohabientes….



