La OIT pide a Myanmar restablezca el orden democrático

CIUDAD DE MEXICO .- Tras la toma del poder por parte de los militares que ha provocado manifestaciones generalizadas en Myanmar, el Director General de la Organización Internacional del Trabajo dice que los trabajadores y empleadores deben poder ejercer su derecho a la protesta sin violencia ni amenazas.



El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, ha expresado su profunda preocupación por la situación en Myanmar tras la destitución del Gobierno civil por parte de los militares.



Recordando que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a los dirigentes militares que respeten la voluntad del pueblo de Myanmar y se adhieran a las normas democráticas, y que cualquier diferencia se resuelva mediante el diálogo pacífico, Ryder instó a los dirigentes militares a no interferir en los derechos de los trabajadores, incluidos los funcionarios, y de los empleadores, a participar en protestas pacíficas. Pidió el restablecimiento del orden democrático y del gobierno civil.



La intervención de Ryder se produce tras los informes sobre intimidación y amenazas contra trabajadores y sindicalistas que protestan pacíficamente por la restauración del gobierno civil. Los funcionarios que participan en las protestas también han sido amenazados con despidos y sanciones. Subrayó que la democracia y la libertad de asociación están intrínsecamente ligadas.



’Insto a los líderes militares a que mantengan los compromisos contraídos en virtud del Convenio para garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer sus derechos de libertad sindical en un clima de total libertad y seguridad, sin violencia ni amenazas."



"Pido a los militares que retiren inmediatamente las órdenes que restringen las reuniones de más de cinco personas, que se ponga fin a la represión de las voces disidentes y que se respeten plenamente los derechos y libertades fundamentales y humanos de los trabajadores. Insto a los líderes militares a que garanticen que ningún trabajador, incluidos los funcionarios, sea detenido, intimidado o acosado por participar en protestas pacíficas", dijo Ryder.



Ryder subrayó que el derecho de reunión, la libertad de opinión y expresión y, en particular, la libertad de mantener opiniones sin interferencias, constituyen libertades civiles esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales.



También destacó las obligaciones derivadas de la pertenencia de Myanmar a la OIT y de su ratificación del Convenio clave de la OIT sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) , y subrayó la importancia de la labor continua de la OIT para eliminar el trabajo forzoso en el país.



La OIT sigue vigilando de cerca los acontecimientos, a través de su oficina en Yangon, y está especialmente preocupada por la seguridad y el bienestar de sus mandantes trabajadores y empleadores, de los que hará responsables a las autoridades militares.



ICC MEXICO SOLICITA AL CONGRESO RECHAZAR LA IN ICIATIVA PREFERENTE DE REFORMA A LA LIE



La International Chamber of Commerce México (ICC México) solicita al Congreso de la Unión rechazar la Iniciativa Preferente enviada por el presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, turnada a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero ya que, además de afectar a toda la industria productora de energías limpias, perjudicaría también profundamente y a largo plazo la reputación de nuestro país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, al contravenir reglas y acuerdos alcanzados y formalizados previamente en tratados internacionales, además de afectar irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano y se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos.



En momentos en que la prioridad del país debería centrarse en la preservación de las empresas que aún se mantienen en pie y los empleos, además de la inversión de inversiones productivas, la recuperación de la economía y el desarrollo de condiciones más competitivas para la industria nacional, creemos innecesario y contraproducente someter al país a un debate donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentenció previamente en contra de los principales argumentos de la iniciativa preferente de reforma, los cuales serían la base para juicios de amparo y/o arbitrajes nacionales e internacionales a que acudirían las numerosas empresas para defender sus inversiones.



La aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales (servicio básico y calificados), desarrolladores, generadores, permisionarios (autoabastecimiento / cogeneración) y sus socios autoabastecidos, permisionarios / contratistas (producción independiente) y en general a diversos sectores de la sociedad, a la salud de los mexicanos, al medio ambiente y la economía nacional. Adicionalmente dichos cambios constituyen una falta grave al estado de Derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma y, por supuesto, da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla.



El Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos – Canadá (TMEC), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), hablan con todas las letras de la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Precisamente en este rubro en particular, los tratados señalan el derecho humano a un ambiente sano, particularmente la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en su apartado 7 destaca específicamente el acceso a una energía asequible y no contaminante (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos).



En el concierto nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe sujetarse a los principios constitucionales y de competencia económica como un ente regulado más en el mercado eléctrico, por lo que hacer lo contrario como lo propone la Iniciativa Preferente, generaría un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal. De igual forma, se estaría contraviniendo la Ley de Transición Energética.



En la International Chamber of Commerce México, dijo, nos pronunciamos porque haya una mejoría en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la compra y distribución eficiente de energías limpias y más baratas que beneficiarán al consumidor final; certidumbre para los inversionistas en las reglas del mercado para la producción de energías sustentables y sostenibles; una mayor y más sana competencia en el sector energético mexicano y, sobre todo, mayor eficiencia en la producción de energía.



Añadió que es importante que nuestro país mantenga la confianza empresarial sobre el respeto a la certidumbre jurídica y el Estado de derecho, y continuar con la generación de energía de muy bajo costo, plano en el que México ya era líder.



Finalmente, señaló que ’hacemos un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión para que en un análisis crítico y detallado, a través de un Parlamento Abierto, observen que las reformas planteadas a la Ley de la Industria Eléctrica en la Iniciativa Preferente irían en contra de los objetivos primarios referidos en la exposición de motivos como son, entre otros 1) Garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional; 2) Evitar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final; 3) Estimular la competencia en condiciones de equidad a partir de la mejora de la estructura de costos entre los participantes en el sector’….



42 MIL UNIERON SU CRÉDITO INFONAVIT A UN AÑO DEL LANZAMIENTO DEL NUEVO PRODUCTO



En apoyo a los que menos ganan, el INFONAVIT apoyo para que se compraron 21 mil 405 viviendas, generando una derrama económica superior a los 12 mil millones de pesos en los primeros 12 meses de operación de Unamos Créditos, pues dos de cada tres créditos se otorgaron a personas con ingresos menores a los 8 mil 990 pesos.



Así a un año del lanzamiento de Unamos Créditos, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) permitió que 42 mil 810 derechohabientes pudieran juntar el monto de sus hipotecas, para acceder a una casa de mayor valor y mejor ubicación.



A través de este esquema, que permite a las y los trabajadores unir sus créditos sin necesidad de mantener una relación jurídica, se adquirieron 21 mil 405 viviendas con un valor promedio de 695 mil 808 pesos cada una, generando una derrama económica de 12 mil 793 millones de pesos.



Del total de financiamientos, el 67% de las hipotecas fueron para trabajadoras y trabajadores con ingresos menores a 3.3 UMA, por debajo de los 8 mil 990 pesos, con lo cual el Infonavit facilitó el acceso a una vivienda adecuada a las personas con menos ingresos, como lo establece el Programa Nacional de Vivienda.



El 53.1% de las familias que han sido beneficiadas por Unamos Créditos en los últimos 12 meses se concentró en siete estados: Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.



Desde su presentación, en febrero de 2020, Unamos Créditos ha registrado una excelente aceptación entre los derechohabientes. Tan sólo en enero de 2021 se otorgaron 3 mil créditos con una derrama de 957 millones de pesos.



Asimismo, esta alternativa de financiamiento superó en 184% la meta original de colocación contemplada para 2020, de 14 mil créditos, ya que significa para los acreditados la posibilidad de formar un patrimonio mejor ubicado, con servicios e infraestructura de mejor calidad.



El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México.