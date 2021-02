La OIT se asocia para promover la salud y vida sana

COFECE pide rechazar reforma de Industria Eléctrica

+Personal del IMSS vacuna adultos mayores en CDMX



La OIT se ha unido al Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos (SDG3 GAP), convirtiéndose en el decimotercer organismo signatario de la asociación.

El SDG3 GAP reúne a organizaciones multilaterales con experiencia en salud, desarrollo y trabajo humanitario, para apoyar a los países en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud para la fecha límite de 2030. Las cuestiones de salud están incluídas en varios de los 17 ODS, y el ODS 3 se centra en la buena salud y el bienestar.

Entre las posibles áreas de cooperación y contribución de la OIT se encuentran la financiación de la sanidad, la protección social, la seguridad y la salud en el trabajo, la igualdad de género y los derechos, normas y condiciones de los trabajadores sanitarios.

"La crisis de la COVID-19 ha mostrado claramente la interacción entre la salud, los factores sociales y el trabajo decente", dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder. "Ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir en las tres áreas. Esto fomentará la recuperación y conducirá a una vía de desarrollo más sostenible y equitativa. Igualmente, las inversiones en la salud de los trabajadores y el personal sanitario y asistencial son vitales para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. Si queremos alcanzar el ODS3, es necesario aumentar la cooperación. Al unirse a esta asociación, la OIT reafirma su compromiso de apoyar a los países durante esta pandemia y más allá, mediante un enfoque multilateral y coherente".

Los otros miembros del GAP del ODS3 son Gavi, el Fondo Mundial de Financiación para las Mujeres, los Niños y los Adolescentes (GFF), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, ONUSIDA, Unitaid, PNUD, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres, el Grupo del Banco Mundial, el PMA y la OMS….

RECOMIENDA LA COFECE NO APROBAR INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE INDUSTRIA ELECTRICA

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (Iniciativa), ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica. De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios.

El marco constitucional vigente contempla la posibilidad de la competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, actividades en las que, sin excepción, todos pueden participar, tanto los privados como la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por su parte, las redes de transmisión y distribución, como áreas estratégicas a cargo del Estado, deben ser operadas de manera neutral y bajo un principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Esta dinámica incentiva la producción y abasto de la energía a precios competitivos. En contraste, de aprobarse la Iniciativa, se impediría la competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica, pues como está planteada:

1. Elimina el despacho económico de electricidad (que implica tomar primero la más barata), y establece el siguiente orden de prioridad para despacharla: 1) las hidroeléctricas (que en su mayoría son propiedad de la CFE), 2) las otras plantas de la CFE, 3) las eólicas y solares, y 4) los ciclos combinados privados. Este orden otorga ventajas exclusivas injustificadas a las generadoras de CFE, garantizándole la venta de su energía sin que necesariamente sea la más barata. Esto eliminaría la competencia entre generadores mediante la disminución de costos y desmotivaría la instalación de proyectos de generación más eficientes y limpios, en perjuicio de los consumidores y el medio ambiente.

2. Quebranta la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, las cuales son un insumo indispensable para que pueda existir competencia en la generación y el suministro. Para poder competir y llevar la energía desde las centrales eléctricas hasta los usuarios finales, los generadores y suministradores ineludiblemente requieren del acceso abierto no indebidamente discriminatorio a estas redes. Contrario a ello, la Iniciativa propone que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) otorgue dicho acceso ’cuando sea técnicamente factible’, sin señalar los criterios para ello y sin considerar que la legislación ya regula las condiciones para las conexiones e interconexiones. Esto otorga al CENACE amplia discrecionalidad para negar el acceso a ciertas centrales, en situaciones donde este no debería ser negado por cuestiones técnicas.

3. Permite a CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) adquirir electricidad sin recurrir a mecanismos competidos que garanticen los mejores precios. Como método de transición, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) permitió a CFE SSB firmar contratos legados de suministro para adquirir electricidad de las ’Centrales Legadas’, propiedad de CFE, que además de cumplir con ciertos criterios de viabilidad, estaban en operación a la entrada en vigor de la LIE o proyectadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014. Al vencimiento de estos contratos, la CFE SSB solo podría adquirir electricidad a partir de métodos competidos, en específico, mediante las subastas que organiza el CENACE. La Iniciativa propone catalogar como Legada cualquier planta de CFE, incluso las nuevas, y eliminar la obligación de recurrir a las subastas para comprar electricidad. Esto implica que alrededor del 84% de la generación existente tendría derecho a ser adquirida por el principal suministrador del país a través de métodos no competidos. Así, la competencia dejaría de ser el mecanismo para garantizar que CFE SSB (y otros suministradores calificados) adquieran la electricidad a los menores precios posibles, lo que eventualmente incrementaría las tarifas o los subsidios.

4. Permite a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negar permisos, considerando los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía. La ambigüedad de esta facultad permitiría a la CRE, sin causa justificada, dejar de otorgar permisos y cerrar el mercado de la generación.

Es importante subrayar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional que van en el mismo sentido que varias de las modificaciones propuestas en la Iniciativa.

Adicionalmente, la Iniciativa incluye otros elementos que desarticulan el mercado de Certificados de Energía Limpia (CEL), al multiplicar su oferta y eliminar la efectividad de este mecanismo para promover la instalación de mayor capacidad de generación limpia en el país. Esto podría implicar que México incumpla sus compromisos internacionales de generación limpia, en específico alcanzar el 35% comprometido para 2024.

En un contexto de recuperación económica, es sumamente importante que las empresas mexicanas tengan acceso barato y eficiente a la electricidad. Igual de importante es que las familias paguen menores tarifas para que su dinero alcance para más. Finalmente, ante la actual presión en el gasto público, es importante mantener bajos los subsidios aplicados a las tarifas eléctricas, de tal forma que el Gobierno cuente con recursos adicionales para apoyar la recuperación de la economía mexicana.

En aras de no afectar los principios de competencia y libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad, en quebranto del orden constitucional, y sobre todo en perjuicio de los usuarios de este imprescindible servicio, la COFECE recomienda no aprobar en sus términos la Iniciativa….

PERSONAL DE ENFERMERIA DEL IMSS VACUNA ADULTOS MAYORES EN LA CDMX

Personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participó en el inicio de la jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de más de 60 años en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, en la Ciudad de México.

En la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 140, La Teja, del IMSS, en Magdalena Contreras, la auxiliar de enfermería general, Laura Saraí García Castillo, aplicó el biológico al señor Carlos, de 71 años.

Por otra parte, en las instalaciones de la UMF No. 22 Independencia, ubicada en la Alcaldía Magdalena Contreras, el señor Alejandro, de 74 años, recibió la dosis por parte de la enfermera del Seguro Social Tayde Isabel Montes Feria, adscrita a la Delegación 3 Sur DF.

En tanto, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 42, en la Alcaldía de Cuajimalpa, el señor Alberto Javier, de 67 años, fue el primer adulto mayor en ser inmunizado contra el virus de SARS-CoV-2 por parte de la enfermera Jazmín Morga Valentín.

Para el arranque de esta labor de vacunación que se realiza de forma conjunta entre las instituciones del sector salud, se prevé vacunar a la población cuya primera letra del apellido paterno comience entre A y G…

([email protected])