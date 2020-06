La ola de violencia no para en el municipio de La Paz, ahora la delincuencia ejecuto a un regidor con el cual suman dos en lo que va de la presente administración

La Paz, Mex.-Otro lamentable hecho de sangre ocurrió este miércoles cuando sicarios acribillaron a balazos al sexto regidor municipal de extracción morenista, el terrible crimen que fue descubierto por vecinos, sucedió como a las 19:40 horas del día arriba mencionado, en calle, Agua esquina con calle Trinidad, en la colonia, Magdalena de Los Reyes.

De acuerdo a informes policiacos El sexto regidor del ayuntamiento de nombre, Guillermo Esquivel Esquivel, fue ejecutado a balazos la noche del día tres de los corrientes, cuando el funcionario fue bajado de su automóvil por los criminales un auto tipo Aveo, color gris, y lo acribillaron a tiros en cabeza y tórax.

El cuerpo del masculino quien tenía curiosamente tenia la cartera de tianguis y mercados en el gobierno municipal, fue encontrado a las 19:40 horas en la esquina de calle del Agua esquina con calle Trinidad, colonia Magdalena de los Reyes, momentos después que los sicarios dispararon en su contra.

Vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades, informando que un cuerpo en decúbito ventral, con chamarra que llevaba el logotipo de Morena, acababa de ser victimado en la esquina de referencia.

Efectivos de la Policía municipal se presentaron de inmediato al lugar de los hechos, lo mismo que personal de Protección Civil, quienes atestiguaron que el regidor del ayuntamiento, de entre 40 y 45 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento no se tienen datos sobre quién o quiénes victimaron al servidor público, ya que los sicarios se retiraron del lugar y aparentemente no hay testigos que coadyuven en las investigaciones.

Cabe destacar que el ahora occiso, fue ejecutado curiosamente un día después de que el gobierno que encabeza Olga Medina Serrano, realizara un operativo de retiro de comerciantes informales del tianguis ubicado en la avenida Morelos que operaban al margen de la ley y que Esquivel Esquivel, desempeñaba la función de tianguis y mercados.

También se recuerda que éste es el segundo regidor de la actual administración que es asesinado por gatilleros. El primero fue Eusebio Martínez Peláez, del Partido Encuentro Social, ejecutado el 14 de julio de 2019 y cuyo cadáver fue hallado en la cajuela de su propio vehículo, en la colonia Zoquiapan de Ixtapaluca, por esos días se incendiaba el archivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con sede en el municipio de La Paz.

Por otra parte, habitantes de la colonia Magdalena de los Reyes, lamentaron el homicidio de Guillermo Esquivel, señalando que este municipio vive una etapa de terror, ante la incapacidad de la alcaldesa Olga Medina Serrano para contener la ola de asesinatos, extorsiones y venta de droga incluso en las inmediaciones de la presidencia.