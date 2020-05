La OMS declara el virus Covid-19 como una "Infección Endémica"

Después de varios meses de lucha contra el virus #Covid_19, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha declarado al virus como una "Infección Endémica", dándonos a entender, que será parte de nuestro día a día (como el catarro común, VIH, varicela y muchas).



Estamos ante una selección natural, como bien mencionaban nuestros antepasados Darwin y Wallace. Tristemente, quien no se adapte morirá.

Los más fuertes sobrevivirán, perderemos amigos, familiares y tendremos que afrontar la situación.



Sin embargo, la vida sigue.



En los próximos días, habrá reapertura en las actividades; los casos no cesarán e incluso habrá contagios masivos.



CONSEJO... Mejora tu calidad de vida, "CUIDA TU CUERPO", aliméntate sanamente, sé más limpio y sano en todo aspecto.



Evita vicios, haz ejercicio, (no nos garantiza salvarnos al 100% pero nos da mayor posibilidad al afrontarlo).

El coronavirus ha llegado para quedarse y podría ser para siempre. Este es el mensaje con el que advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), puesto que puede convertirse en otro virus endémico, como el sarampión, con el que tengamos que aprender a convivir.



Por eso, desde la OMS piden a todos los países del mundo un esfuerzo coordinado en el que se evalúe el riesgo antes de iniciar las diferentes fases de la desescalada, para así poder superarlo en la mejor medida de lo posible.