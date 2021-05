La ONEFA presenta la Clínica del Coacheo 2021

CDMX, abril 29 de 2021.- Se efectuó de manera virtual la rueda de prensa en la que la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) presentó a los medios de comunicación su I Clínica de Coacheo Virtual 2021, la cual se celebrará los días 6, 7 y 8 de mayo próximos.



Presidiendo el evento estuvo la Mesa Directiva de ONEFA en pleno, integrada por el Dr. Juan Manuel Bladé Cavazos (Presidente), Dr. Eduardo Vanegas López (Vicepresidente), Lic. David Mendoza Ramírez (Secretario), Lic. Francisco del Real Sánchez (Tesorero) y Lic. Raúl Jiménez Saavedra (Administrador General), así como el coach Adán Tapia Gómez, actual timonel de los Frailes de la Universidad del Tepeyac, quien planteó la idea original para la celebración de este magno evento.



’La idea principal de esta clínica es clara: el objetivo es fomentar el futbol americano para desarrollar mejores estudiantes y personas de bien, tener mejores entrenadores y que la liga crezca. Todo entrenador que va a una clínica a los Estados Unidos lo que busca es aprender, y esa es la meta final de todo entrenador. Aquella persona que crea que ya sabe todo, no puede hacer futbol americano’, comentó el coach de los Frailes.



El Lic. Igor Aragón Arias, coordinador de este evento, agregó ’el coach Tapia presenta la idea en base a la metodología de la AFCA (Asociación de Entrenadores de Futbol Americano de Estados Unidos), y cuya idea es acercar más el futbol americano a la comunidad. La idea de ONEFA no es competir con otras clínicas, sino aportar, convencer a nuestros coaches de liga mayor de que compartan sus conocimientos, y si tenemos mejor capacitados a los entrenadores que forjan a nuestros pequeños, a la larga eso nos dará una mejor competencia’.



Continuó ’Surgieron temas que no podíamos dejar fuera, y por eso tendremos más de 20 ponencias, cada una de ellas de no más de 40 minutos de duración, y cada día se impartirán de las 10:00 a las 16:50 horas’.



El costo de inscripción es de $350 pesos por persona, y las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 3 de mayo a la media noche. Contará con ponentes miembros de USA Football, ex jugadores de NFL, y varios head coaches y asistentes de los equipos que compiten en la liga mayor de ONEFA.



’Queremos que estos coaches nos compartan su conocimiento y poder permear todo esto hacia los clubes miembros de ONEFA, a los invitados que ya se están inscribiendo de otras ligas, como FADEMAC y otros miembros de la FMFA. Es un evento que queremos que sea abierto, y por fortuna estas clínicas van a llegar hasta Sudamérica. Tenemos confirmada a la Federación de Futbol Americano de Chile (FEDFACH), al staff de la Selección de Futbol Americano de Argentina y de otros países del cono sur. También será compartida con la Federación de Italia a través de una representante, Ambra Marcucci. Queremos que sea un aporte de ONEFA para toda la gente que habla nuestro idioma, que puedan compartir toda la información que expongan nuestros coaches, ahora ya como una sola liga, para también fomentar el futbol americano en nuestros niños, y que sea una parte complementaria en la formación de nuestros estudiantes. Si tenemos una mejor calidad en nuestra enseñanza, podremos forjar mejores profesionistas a futuro’, agregó Aragón.



Durante la sesión de preguntas y respuestas, se manifestó que la clínica está abierta al público en general, y que contará también con ejercicios básicos para niños y jóvenes practicantes.



’En esta ocasión, la Clínica se ha pensado para personas que ya tengan un poco de fundamentos de futbol americano. Deseamos que en el futuro sea un evento anual y presencial, y ya entonces contar con más módulos y hacer un trabajo más especializado a las categorías y las necesidades de los entrenadores. En esta edición nos enfocamos en conocimiento técnico para coaches de Categoría Juvenil para arriba, y servirá a todos los jugadores interesados en aprender un poco más’, señaló Aragón.



Respecto de los protocolos médicos generados por la pandemia, éstos se encuentran disponibles para libre descarga en el portal de internet onefaoficial.org, y se preparan videos de no más de cinco minutos de duración, con explicaciones sobre su implementación.



En las pláticas con los ponentes de USA Football, estos comentarán las adaptaciones que tuvieron que hacer a sus métodos de enseñanza para adaptarlos a las problemáticas de la pandemia, y cómo se está dando el regreso a la actividad presencial con base a los protocolos generados en cada estado.



La clínica seguirá la metodología del entrenamiento deportivo, con conocimientos básicos por posición y conceptos básicos de algunos esquemas tanto ofensivos como defensivos.



’La idea es poner nuestro granito de arena para mejorar la calidad de nuestros coaches en cualquier nivel y en cualquier entidad federativa’, señaló el Dr. Bladé, quien agregó que sí le gustaría un retorno a los emparrillados, pero eso depende también de las autoridades federales, estatales e institucionales.



Se espera en breve el retorno de los jugadores a la actividad física, pero todavía sin trabajos específicos de futbol americano.



’Sí hemos alcanzado a gente de estados que no tienen equipos en la liga. Lo importante es que nuestros coaches, vengan de CONADEIP o vengan de ONEFA, ya están trabajando como equipo, y queremos que sus conocimientos lleguen a coaches, a equipos y hasta países que ya están empezando. Solo por esto, ya valió la pena organizar esta clínica’, concluyó el Licenciado Aragón Arias.