La oportuna intervención del gobierno de Nezahualcóyotl evitó una #catástrofe por pandemia de COVID-19

NEZAHUALCOYOTL,MÉX.-Debido a las condiciones demográficas de Nezahualcóyotl, se pronosticaba un escenario catastrófico en el manejo de la pandemia similar al que ocurría en Nueva York, sin embargo, debido a la inmediatez en el actuar del gobierno municipal fue posible contener y controlar la propagación del virus SARS-CoV-2, y colocar al municipio en el 19no lugar de contagios de COVID-19 a nivel nacional al concluir el mes de octubre, manifestó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García al participar en Ciclo Virtual de Cooperación Técnica Local: Aprendizajes y Experiencia en Seguridad Humana en Contexto de la Pandemia de COVID-19, organizado por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México, donde participaron alcaldes y funcionarios públicos de México, Chile y Uruguay.



Durante su participación, el alcalde señaló que Nezahualcóyotl cuenta con condiciones que lo volvían vulnerable a un escenario catastrófico con la pandemia, al ser el municipio más densamente poblado del país con más de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado y una alta afluencia de sus ciudadanos que a diario se trasladan a la Ciudad de México para trabajar, la mayoría de ellos en transporte público, sin embargo, reiteró, que fue la inmediatez en el actuar lo que evitó que se cumplieran los pronósticos donde se tenían previstas circunstancias fatales para esta ciudad y una pandemia en descontrol.



Afirmó que se implementó una enérgica estrategia de contención del virus con todos los recursos a su alcance desde el 15 de marzo, es decir dos semanas antes de que se registrara el primer contagio en el municipio el 28 de marzo, para entonces a nivel nacional, había 1441 casos positivos y 45 decesos.



Destacó que las primeras acciones que llevó a cabo el gobierno municipal fue el acercamiento con el sistema público y privado de salud de Nezahualcóyotl, así como con científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para entender los síntomas de la enfermedad, y atender a sus recomendaciones para contenerla, al tiempo que se adquirieron tres nuevas ambulancias con equipo especializado para trasladar a ciudadanos contagiados.



Refirió que difundieron una campaña para promover el confinamiento y el autocuidado en redes sociales, y perifoneo por medio de altoparlantes en el helicóptero Coyote I, patrullas, camiones recolectores de basura y del sistema de alertamiento sísmico, así como la colocación de carteles en las zonas de alta afluencia para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de permanecer en sus hogares.



De la Rosa García resaltó que para reducir la movilidad de los ciudadanos, se cerraron negocios de giros no esenciales, así como escuelas e iglesias, pero a fin de procurar la salud de los ciudadanos sanitizaron mercados, tianguis, así como parques, rutas de transporte público, calles y avenidas, al tiempo que se entregaron despensas a más de 150 mil familias que con el confinamiento vieron reducidos sus ingresos y se encontraban en una situación vulnerable.



Indicó que con el apoyo del IPN, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y la Jurisdicción Sanitaria desde junio hasta septiembre se han practicado más de dos mil pruebas PCR a ciudadanos que eran casos sospechosos y se han brindado más de dos mil consultas preventivas, además de que se instaló un módulo de orientación y atención a la salud, junto con los 4 centros de salud, donde se da consulta a probables enfermos de COVID-19 y se les da un tratamiento profiláctico.



Aseguró que desde la fase temprana del confinamiento, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl decidió establecer una coordinación regional con los municipios y alcaldías vecinas para intercambiar información y experiencias en el combate a la pandemia, que más adelante se volvió permanente con las Direcciones de Seguridad Ciudadana para apoyarse mutuamente en la prevención y combate a la delincuencia.







En su oportunidad, Leonardo Herou, director General de Gestión Ambiental del municipio de Canelones, Uruguay, y Norma Maray, directora de la Gerencia de Seguridad Humana de Peñalolén, Chile, coincidieron con el edil sobre el importante rol que tienen los gobiernos locales y los espacios de cooperación, coordinación y diálogo, y que éstos deben potenciarse.







Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García resaltó que la pandemia no está superada, que en el contexto internacional ya se observan rebrotes y en varias ciudades del país también repuntes que pueden afectar al municipio, por lo que no queda más que redoblar esfuerzos para contener la propagación del virus, y practicar más a fondo lo aprendido: coordinación, consenso, disuasión y, cuando es necesario, restricciones legales.