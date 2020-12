La oposición apuesta por la división interna de Morena, eso no va a suceder: Mirna Acosta

Morelia, Michoacán.- La oposición en Michoacán está apostando a que el proyecto de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, no sea capaz de ponerse de acuerdo para encarar la elección de 2021, sostuvo la Presidenta Municipal de Copándaro, en rueda de prensa.



’Ellos están apostando a unir lo peor del PRI, PAN y PRD, para ganarle a un proyecto bueno y legítimo como el de Morena. No lo van a lograr’, expresó esta mañana ante medios de comunicación la Coordinadora de Alcaldes de Morena en Michoacán, quien también se registró el pasado sábado como aspirante a la candidatura por Morena para buscar la gubernatura.



Acompañada de sus compañeras morenistas, quienes también se registraron para el proceso interno de Morena, y donde cada una de ellas tomó su posición rumbo al proceso electoral de 2021, Acosta Tena pugnó por la unidad: ’¿Qué necesitamos hacer nosotros como partido? Unirnos, sin mezquindad, sin ataques que destruyan, desde adentro, el proyecto que todas y todos hemos construido, encabezados, como dije, por Andrés Manuel. Las y los aspirantes a la candidatura por Morena en Michoacán tenemos que buscar lo mejor de cada quien para sumarlo en la ruta del triunfo’, subrayó.



Para Acosta Tena, ’quienes estamos aquí, mujeres combativas, líderes y, sobre todo, trabajadoras y convencidas de que Michoacán tendrá en 2021 una mujer gobernadora, vamos a construir una plataforma política con perspectiva de género, pero integrando a las mejores mujeres y hombres para gobernar Michoacán, para que nos representen en el congreso local, en las presidencias municipales y regidurías o sindicaturas’, sostuvo.



En su oportunidad fustigó la pretensión de la oposición de unirse, sin mayor afán ideológico o programático, negando su propia historia como partidos políticos para repartirse los despojos que generaron sus malos gobiernos, al tiempo que agregó: los tres partidos políticos que decidieron unir lo peor de cada uno de ellos para buscar ganarnos apostarán al desprestigio, a la insidia, a que los morenistas comencemos a pelearnos entre nosotros, y eso, compañeras y compañeros, no lo podemos permitir’, arengó, invitando a sus compañeras y compañeros a buscar la unidad y el debate de altura, para llegar fortalecidos a la contienda constitucional: ’créanme, vamos a la ganar la gubernatura de calle, pero debemos ir unidos’.



Al finalizar su participación hizo un llamado enérgico ’a mis compañeras y compañeros, que se han registrado buscando la oportunidad de ser candidata o candidato a la primera magistratura por Michoacán, les reitero mis respetos, mi amistad y la solidaridad incondicional como militante de Morena, como michoacana y como mujer con principios de izquierda; no olvidemos pues que los enemigos de Michoacán están enfrente, agazapados y agarrados ya de la mano, en un pacto inconfesable, en el cual solo Dios sabe que cosas se hayan prometido entre ellos, lo más probable es que esos compromisos sean de impunidad, de rapiña y de seguir medrando las finanzas de Michoacán’, y anticipó lo que, a su juicio, será una necesidad apremiante de Morena al llegar al poder: ’Morena, llegando al gobierno en 2021, deberá, inmediatamente retomar la buena relación con el ejecutivo nacional, transparentar la enorme deuda pública que nos han dejado, combatir la corrupción y rescatar a Michoacán, Morena va a gobernar con honestidad, respeto, austeridad y un gobierno que traiga la Cuarta Transformación a Michoacán, a las tierras de Lázaro Cárdenas, de Morelos, de Melchor Ocampo y de Francisco J. Mujica. Que no nos quede duda alguna’, concluyó.