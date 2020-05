La organización Antorcha Campesina si fue atendida por funcionarios federales: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 27 de mayo de 2020.-El delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que

derivado de la manifestación que realizó la organización Antorcha Campesina el día 26 de mayo en las oficinas de Delegación de la Secretaría de Bienestar en Chilpancingo, al grupo de manifestantes se les invitó a ingresar al inmueble de la dependencia para ser atendidos por funcionarios y escuchar sus peticiones, a lo cual se negaron.



Precisó que en todo momento hubo funcionarios de la dependencia en la puerta principal de las oficinas, y que en ningún momento fueron cerradas ya que es una indicación atender a todas las personas y trabajar a puertas abiertas en la Delegación.



Sandoval Ballesteros informó que sí se entabló diálogo con los manifestantes y sus representantes, pero esto fue unos minutos después de que ellos dieron su posicionamiento político en los altavoces.



Con respecto a sus peticiones, el delegado señaló que les reiteraron que la operación de los programas sociales del Gobierno de México, son de manera personal, no se atiende por grupos o sectores organizados, por ello se les invitó a realizar sus peticiones en los Centros Integradores de Desarrollo que les corresponda a cada uno de sus agremiados de manera personal.



En el caso del programa de Fertilizantes y la declaración por parte de la organización ’de tener productores excluidas del padrón’, el funcionario federal precisión que el listado actual de 219 mil productores prevalidados, no es un padrón definitivo y que aún falta el padrón final de productores después de que se tenga la dictaminación.



’En el período que estuvo abierta la ventanilla se recibieron alrededor de 100 mil solicitudes de incorporación al padrón final de beneficiarios, pero será hasta que terminé el proceso de dictaminación que se tendrán los productores finales, por lo cual en este momento no es factible hablar de algún campesino excluido puesto que el proceso no ha concluido’, puntualizó.



Finalmente dijo que la dependencia respeta el derecho de cualquier organización de manifestarse y dar su posición política, sin embargo, pidió tener responsabilidad ya que se quiere desacreditar el trabajo que realiza la Delegación en beneficio del pueblo de Guerrero.

Hasta este momento, el programa de Fertilizantes 2020, ya ópera en 60 municipios y en otros 21 se está en proceso de apertura, en tanto que, en el estado ya se cuenta con 100 mil toneladas de fertilizante listas para entregarse.



Al último corte del programa, se han atendido a 22 mil productores con la entrega de los fertilizantes, se citan a 5 productores por hora y se trabaja por un lapso de 10 horas diarias, esto con la finalidad de cuidar la sana distancia y garantizar la seguridad alimentaria en Guerrero.



La Delegación Federal hace el atento llamado a respetar los horarios de entrega para cuidar a todos los beneficiarios ante la contingencia sanitaria.





