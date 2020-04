La Orquesta Filarmónica Mexiquense celebra 250 años del natalicio de Beethoven

Participa David Rodríguez, Director del Conservatorio Nacional de Música.



Texcoco, Estado de México, 11 de marzo de 2020. En el segundo concierto de la Temporada 5 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), en su nueva sede el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), se presentará un concierto para celebrar los 250 años del natalicio de Ludwig Van Beethoven.



Dirigida por la maestra Gabriela Díaz Alatriste, uniéndose a los conciertos y actividades que se llevan a cabo en todo el mundo para conmemorar esta fecha, la OFM prepara ’Beethoven por siempre’, que presentará las mejores obras del compositor, pianista y director alemán, nacido el 16 de diciembre de 1770.



El programa está integrado por la Obertura Leonora No. 3, posteriormente el Concierto para piano No. 3, interpretado por el pianista y Director del Conservatorio Nacional de Música, David Rodríguez de la Peña.



Para culminar este concierto, presentarán una de las obras más reconocidas de Beethoven, la Sinfonía No. 5 en Do menor compuesta por Allegro con brío, Andante con moto, Scherzo Allegro y Allegro.



El público mexiquense, podrá acudir a este concierto el sábado 14 de marzo en la Sala ’Silvestre Revueltas’, del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, así como el 15 de marzo a las 12:00 horas, en la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’, en el CCMB.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) está ubicado en el Km 14.3 Carretera Federal México-Texcoco, Esq. Manuel González, Antiguo Rancho Nextlalpan S/N, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.