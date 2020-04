La orquesta sinfónica del Estado de México inicia su temporada 142

Es prioridad de la OSEM interpretar música de mujeres.



Toluca, Estado de México, 11 de marzo de 2020. Llegó el momento esperado por el público mexiquense, el inicio de la Temporada 142 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), agrupación que a lo largo de sus 49 años de historia se ha consolidado como la mejor de la entidad y una de las mejores del país.



Con su reingeniería, también ha logrado el impulso del talento mexicano y mexiquense, toda vez que el 90 por ciento de solistas son nacionales, y es prioridad interpretar la obra de mujeres compositoras y, en mayor medida, mexicanas.



Así, con el entusiasmo que ha caracterizado su nueva etapa musical, la OSEM comenzó su Temporada 142, la primera del año, con dos emotivos conciertos, uno en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’ y el otro en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, ambos, bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías González, Director General.



En estas dos presentaciones, correspondientes al Programa 1, dos mujeres mexicanas fueron las protagonistas: Lilia Vázquez Kuntze, compositora, y Daniela Liebman, pianista, quien maravilló a las y los mexiquenses con su ejecución del concierto para piano ’Romántico’, del compositor mexicano Manuel M. Ponce.



Como obertura al concierto, la OSEM interpretó la obra ’Esferas’, de la compositora mexicana Lilia Vázquez Kuntze, la cual hace referencia a una danza entre esferas microscópicas y de mayor tamaño, como los planetas, estrellas y soles, como si se tratase de una alegoría del microcosmos al macrocosmos.



Rodrigo Macías explicó que la OSEM interpreta regularmente obras de compositoras y cuenta con la presencia de solistas destacadas. ’Tenemos la convicción de incluir siempre a compositoras, directoras y solistas en nuestra programación habitual’, afirmó.



Para cerrar con broche de oro, la OSEM interpretó la Sinfonía No. 6 en fa mayor, op. 68 del compositor Ludwig van Beethoven, conocida también como Sinfonía Pastoral.



Con la interpretación de la sexta sinfonía de Beethoven, la OSEM dio inicio a la celebración por los 250 años del natalicio de este compositor, misma que durará todo este año.



Para el Programa 2 de la Temporada 142, la OSEM interpretará la obra ’Carlota’, del compositor mexicano Arturo Rodríguez, así como la Sinfonía no. 7 en do mayor, Op. 60, ’Leningrado’, del compositor ruso Dmitri Shostakóvich, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, director huésped.



Los programas, otros conciertos y participaciones de la Orquesta están disponibles a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como @OSEMOficial.