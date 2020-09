La Orquesta Sinfónica del Estado de México inicia temporada 143 de conciertos

Tiene el público oportunidad de disfrutar la magia y experiencia de la música en vivo, con todos los protocolos de seguridad sanitaria establecidos.

•Definen como sede alterna para los recitales dominicales el auditorio del Conservatorio de Música del Estado de México.



Toluca, Estado de México, 2 de septiembre de 2020. Con observancia de las medidas sanitarias para el cuidado de las y los visitantes, el próximo 4 de septiembre, a las 20:00 horas, inicia la Temporada 143 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), de manera presencial, en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’, en la capital mexiquense.



Al respecto, Rodrigo Macías González, Director General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, enfatizó en que la prioridad de esta temporada será la seguridad de quienes se den cita en la Sala y su sede alterna, el auditorio del Conservatorio de Música del Estado de México.



’Estamos muy contentos porque después de muchos meses, volvemos de manera presencial, será de manera escalonada, gradual y con todos los cuidados, esteremos vigilando todos los protocolos sanitarios, para que la gente asista y pueda disfrutar de la magia y la experiencia de la música en vivo.



’Este año realizaremos conciertos que no rebasarán la hora de duración, no tendrán intermedio, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento, así como la toma de la temperatura en la entrada, guardaremos la sana distancia, por lo que la capacidad está restringida a fin de salvaguardar la integridad del público, músicos, y todos quienes ingresen a la Sala’, apuntó.



Además de permitir un menor aforo, el ingreso y evacuación de la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’ se efectuará de manera escalonada y a través de distintas puertas, no habrá programas de mano impresos y que toda la información estará disponible a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram en @OSEMoficial.



Cabe mencionar que el domingo 6 de septiembre habrá un segundo concierto de inicio de temporada, a las 12:30 horas, con entrada libre, en el nuevo auditorio del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), en el cual también habrá cupo limitado y seguirán el mismo protocolo de seguridad y sanidad. Este lugar tendrá conciertos los domingos posteriores, también gratuitos.



’Con un recital de 30 minutos inauguraremos esta temporada con la sonata No. 10 de Beethoven, que consta de cuatro movimientos y que fue la última que escribió para violín, tendremos la oportunidad de escucharla con Nana Babayeva, asistente concertino, una estupenda violinista acompañada en el piano por el maestro Sergio Vázquez’, indicó Rodrigo Macías.



La Temporada 143 de la OSEM, que culminará en diciembre, tendrá su inicio con pequeños grupos de músicos que irán creciendo gradualmente.



’La Orquesta como la conocemos, no la veremos en algunos meses, iremos con grupos más pequeños, lo que permite explorar un repertorio que normalmente en nuestro contexto no se hace, sin embargo, seguimos con el 250 aniversario del natalicio de Beethoven, haremos las sonatas para violín, sonatas de chelo, septeto, música de Mozart, música de Schubert, será una temporada muy interesante musicalmente en esta nueva normalidad’, explicó.



En lo que respecta al resto de la temporada, Macías González destacó que cada semana, el público mexiquense podrá conocer de mejor manera a los grandes instrumentistas de la Orquesta.



’Más adelante, pasaremos al septeto de Beethoven, al octeto de Schubert, realizaremos dos piezas con carácter escénico, haremos la ’Historia del Soldado’, de Stravinski, una de las obras más importantes siglo pasado, será con narradora a cargo de Bertha Vega y posteriormente tendremos la obra de Federico Ibarra, una ópera de cámara que se llama ’Despertar al sueño’, con un grupo muy pequeño, tres músicos, un cantante y un actor, basada en la novela de Drácula’, finalizó.



Los boletos se encuentran disponibles en la taquilla de la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’, ubicada en Avenida José María Morelos y Pavón s/n, Barrio de la Merced, Toluca, Estado de México, de lunes a viernes en un horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, con un costo de 75 pesos por persona.