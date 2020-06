La OSEM mantiene cercanía con el público a través de un Click

Preparan, desde marzo, diversos conciertos, clases, presentación de instrumentos y charlas para fomentar el gusto por la música de cámara.



Toluca, Estado de México, 4 de junio de 2020. La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) continúa cerca de su público durante este periodo de contingencia y se sumó, desde el primer momento, al programa #HagamosClickEnFamilia que lanzó la Secretaría de Cultura y Deporte desde marzo.



La orquesta del Edoméx se hace presente cada viernes con su ciclo ’Grandes Instrumentistas de la OSEM’, a través de las redes sociales oficiales Facebook, YouTube, Instagram y Twitter: @CulturaEdomex.



El maestro Rodrigo Macías, Director General de la OSEM, explicó que dicho ciclo consiste en breves cápsulas de video semanales en donde las y los integrantes de la orquesta interpretan una obra de su preferencia.



’Para la Orquesta Sinfónica del Estado de México es muy importante su público, por esa razón nos mantenemos cercanos a ellos a través de breves cápsulas semanales con miembros de la misma orquesta’, comentó Macías.



’El ciclo de ’Grandes Instrumentistas de la OSEM’ ofrece cada semana algo distinto y variado a la gente, de instrumentos, de tipo de música, pero también de las distintas personalidades de los músicos", añadió el Director General.



Para seguir las indicaciones de permanecer en casa, cada músico graba desde la intimidad de su hogar su participación, de esta forma la OSEM evita poner en riesgo de contagio a sus integrantes.



’Cada músico graba desde la intimidad de su casa, logrando así que los maestros no salgan, hemos tenido que aprender a usar herramientas que no conocíamos o con las que no estábamos familiarizados y ha sido un proceso de aprendizaje y adaptación del cual hemos salido fortalecidos", finalizó Rodrigo Macías.



La Orquesta Sinfónica del Estado de México invita al público general a disfrutar del ciclo "Grandes Instrumentistas de la OSEM" todos los viernes a las 19:00 horas en sus redes sociales Twitter, Facebook e Instagram @OSEMoficial.