La otra pelea del canelo

Todo por el poderoso dinero… Con esta frase se puede resumir el momento actual que vive en su carrera boxística el famoso Saúl ’Canelo’ Álvarez, quien está semana sorprendió al mundo deportivo al presentar una fuerte demanda en contra de la reconocida empresa DAZN, así como de Golden Boy Promotions (GBP) y de su promotor el reconocido ex boxeador Óscar de la Hoya.







La historia comenzó cuando ’Canelo’ firmó con estas empresas un contrato en octubre de 2018. El acuerdo lo convirtió en el peleador con el contrato garantizado más grande en la historia del boxeo por 365 millones de dólares y 11 peleas. Posteriormente la promotora tenía planeada una pelea para ’Canelo’ a finales del presente año. Se esperaba fuera el 14 de noviembre o el 12 de diciembre. El plan se cayó porque las ofertas, según para Álvarez, incumplían con el contrato, por lo que empezó el pleito legal.







La demanda especifica que GBP se niega a pagar el sueldo de 35 millones del boxeador. Además Saúl Álvarez argumenta que GBP no le da la oportunidad de trabajar con una promotora diferente. La demanda parece será un proceso largo y engorroso para el ’Canelo’ como la para la empresa GBP, ya que fue interpuesta en Estados Unidos y será llevada por el juez de distrito, Percy Anderson, quien manifestó que el caso no será tomado en cuenta a menos que los abogados del ’Canelo’ corrijan un error técnico a más tardar el 28 de septiembre.







Álvarez y sus representantes también indican que los rivales propuestos por GNP no convencieron sus expectativas para regresar al cuadrilátero. Optando por tomar el camino legal al considerar que no le están cumpliendo los acuerdos. Si bien ya había problemas entre ambas partes, se agudizaron cuando la empresa no pudo concretar la pelea por el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo ante Sergiy Derevyanchenko: Acción que provocó que el organismo quitará el titulo al púgil mexicano.







Es una lástima que se presente esta lucha judicial, pues independientemente de la pandemia, se tenía programado que para el 2021 el ’Canelo’ peleara fuera de Estados Unidos, ya que tanto Inglaterra como México aparecían en el proyecto. Callum Smith era un rival a considerar, mientras que para México tendrían la posibilidad de buscar al mejor peleador del momento. Por su parte, Eddy Reynoso, entrenador del año en 2019 y parte esencial en el desarrollo de Saúl Álvarez, envió un mensaje en redes sociales tras conocer la demanda asegurando que son un equipo sólido y siempre lucharán por sus sueños.