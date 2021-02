La pandemia amenaza con afectar más a niños y mujeres

EL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA CAIDA DE ,LOS INGRESOS FAMILIARES, ASI COMO LA FALTA DE APOYO DE LOS GOBIERNOS PUEDE MULTIPLICAR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19



+Pide COPARMEX CDMX acciones y mejorar seguridad vial



+Autoriza COFEPRIS la vacuna de Sinovac contra COVIOD



La Organización Internacional del Trabajo advirtió que 300.000 niños podrían regresar a situación de trabajo infantil debido al impacto de la crisis y que más de 100 millones de mujeres más podrían caer en la pobreza por falta de apoyos y la falta de acciones sociales.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el Lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe, en el que han participado varios presidentes regionales, el director general de la OIT, Guy Ryder, el director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, y la secretaria ejecutiva para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, entre otros advirtió de la amenaza que existe para niños y millones de mujeres.



La OIT ha señalado que si bien en los últimos 25 años América Latina y el Caribe logró importantes avances contra el trabajo integral, antes de la pandemia aún había 10,5 millones en trabajo infantil.



En este sentido, Guy Ryder ha destacado que la situación puede empeorar debido a la crisis generada por la Covid-19. ’El aumento de la pobreza y la caída de los ingresos familiares, el cierre de las escuelas, y el aumento de las vulnerabilidades, son factores que pueden contribuir a incrementar el trabajo infantil’, ha indicado.



En este sentido, Veniocius Pinheiro ha afirmado que es el momento de ’pisar el acelerador’ en la lucha contra el trabajo infantil, para continuar avanzando y enfrentar una crisis que ’podría hacernos retroceder en un año el equivalente a una década de avances’.



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha destacado el compromiso de impedir el trabajo infantil y seguir disminuyendo esta práctica en la sociedad.



Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha subrayado el compromiso político ’al más alto nivel’ con la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas en el lanzamiento del Año Internacional. ’Nos sumamos a esta iniciativa mundial para fortalecer los esfuerzos para combatir este flagelo’, ha apostillado Giammattei.



El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha vinculado la persistencia del trabajo infantil a la ’desigualdad endémica’ de la región, y ha reiterado el compromiso de su país con la aplicación de estrategias para enfrentar este problema.



Además la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó un informe sobre el panorama laboral femenino en América Latina y reveló que, de no tomarse las medidas necesarias en la región, más de 118 millones de mujeres podrían caer en la pobreza debido a la pandemia.



Según evaluaciones de impacto realizadas por la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen algunos sectores económicos que presentan mayor riesgo de impacto en términos del volumen de la producción y del empleo como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar los contagios; estos resultan ser, además, segmentos de la economía ’altamente feminizados’ como el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el servicio doméstico.



Los sectores en riesgo alto concentran alrededor del 56,9 % del empleo de las mujeres y un 40,6 % del empleo de los hombres en América Latina. Otra de las alertas es que algunos de los sectores que se encuentran en mayor riesgo no solo emplean a la mayoría de las mujeres ocupadas en la región, sino que además se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación….



EXHORTA COPARMEX CDMX A CREAR CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL



Desde hace varios años la Comisión de Movilidad de COPARMEX CDMX ha impulsado y acompañado la agenda de diversas organizaciones de la sociedad civil, exigiendo a la autoridad garantizar condiciones presupuestales y de infraestructura que permitan la seguridad vial para todos, teniendo desde luego al peatón como prioridad.



Y es que según datos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital sobre hechos de tránsito en general, de enero a septiembre de 2019, hubo 13,278 hechos de tránsito mientras en 2020, se redujeron a 11,153 (-16%). En cuanto a las víctimas fatales, en 2019 hubo 286 víctimas y en 2020 hubo 278 (-3%).



COPARMEX CDMX ha lamentado el fallecimiento de ciclistas provocado por accidentes de tránsito y ha señalado puntualmente que debe existir una estrategia por parte del Gobierno de la Capital para hacer respetar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.



Nicolás Rosales Pallares, Presidente de la Comisión de Movilidad COPARMEX Ciudad de México, dijo que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, los viajes en bicicleta han aumentado 221% desde marzo de 2020; así, en junio de ese año el Gobierno de la Ciudad de México habilitó 54 kilómetros en dos ciclovías emergentes para atender el creciente uso de este medio de transporte, como respuesta de movilidad ante la ola de contagios por COVID -19.



Sin embargo, al aumentar el número de usuarios de la bicicleta también lo hicieron el número de siniestros. Sólo de enero a septiembre de 2020 se registraron 685 lesionados y 16 lamentables defunciones, ocho más que en el mismo periodo de 2019. En lo que va de este año 2021 se ha registrado la muerte de 7 ciclistas, lo que pone en evidencia la falta de una estrategia que no solo impulse el uso de la bicicleta como un medio de movilidad alterna, sino que también implemente la infraestructura suficiente para garantizar la seguridad de los usuarios de este medio de transporte, así como el respeto de todos a la normatividad vial.



También muestra una falta total de cultura vial entre los usuarios de la vía pública, ya sean conductores de automotores, ciclistas y peatones. La disminución de tráfico en las calles derivada del confinamiento, provocó el incremento de las velocidades, siendo esto una de las principales causas del aumento de la siniestralidad en la Ciudad de México.



COPARMEX Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad a realizar reorientaciones presupuestales que garanticen la infraestructura necesaria para la seguridad vial plena, e invita a la propia autoridad y a las organizaciones civiles (incluido el sector empresarial), a retomar el diálogo que nos permita trabajar de manera urgente en el fomento de una cultura vial para todos los usuarios de la vía pública, ya sean conductores de automotores, ciclistas, motociclistas y peatones….



COFEPRIS AUTORIZA VACUNA FABRICADA POR SINOVAC PARA EMERGENCIA CONTRA COVID-19



Al comprobar calidad, seguridad y eficacia de la vacuna fabricada por Sinovac Life Sciences Co., Ltd, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó el uso de emergencia para su aplicación contra el SARS-Cov-2, causante de COVID-19.



Con el apoyo del Comité de Moléculas Nuevas, Cofepris revisó y dictaminó la información referente a la vacuna, por lo que una vez que se encuentre disponible en México, su aplicación contribuirá a la protección y acceso a la salud de la población.



Esta acción forma parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de COVID-19 en México, instrumentada por el federal a través de la Secretaría de Salud, con el fin de procurar las dosis necesarias para acelerar el acceso a las vacunas e inmunizar a las y los mexicanos.



Lo anterior, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado 31 de marzo de 2020 y modificado el 21 de abril del 2020, así como al decreto publicado el 27 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que el titular del Poder Ejecutivo Federal declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por la pandemia.



Como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, la Cofepris tiene entre sus atribuciones revisar, evaluar y autorizar insumos para la salud, tales como medicamentos y vacunas, para procurar la salud de la población.



El Gobierno de México continúa trabajando para obtener una cantidad mayor de vacunas disponibles contra COVID-19 a nivel internacional, que serán anunciadas con oportunidad y conforme se autorice su uso de emergencia….