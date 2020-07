La pandemia de coronavirus en México va lentamente a la baja; a la fecha van 3 semanas con señales de disminución: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que la pandemia de coronavirus en México va lentamente a la baja y hasta ahora el país ya está saliendo adelante de esta emergencia sanitaria.



Mientras que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que van tres semanas con señales de disminución del covid-19.



Señaló, "tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja.



No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales, se está atendiendo diariamente esta demanda donde se requiere".



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que México suma tres semanas con señales de disminución de la epidemia, tomando en cuenta que el número de contagios registrados a diario van a la baja.



Asimismo informó, "el porcentaje de cambio de un día para otro es menor, esto es la velocidad a la que crece la epidemia, desde luego como ha ido creciendo representa un número cada vez mayor de casos, pero el porcentaje de cambio lo que nos habla es de esa velocidad de cambio".



"Lo que vemos es que cuando inició la epidemia teníamos 26 por ciento de cambio de un día para otro en promedio y luego se fue reduciendo, en abril bajó a cerca de 12 por ciento, en mayo estuvo alrededor de 10 u 8 por ciento, en junio alrededor de 6 a 7 por ciento, en julio de 5 a 6 por ciento y en este momento a casi terminar julio a 1.2 por ciento. Llegará el momento en que tengamos cero por ciento", detalló.



Sin embargo, aclaró que esto no significa que se acabó la epidemia, sino que el número de casos registrados será menor hoy al de ayer.



López-Gatell reiteró que hay seis estados que tienen una tendencia sostenida a la baja y algunas regiones que están llegando al punto de reducción significativa en el aumento de casos.



El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que el crecimiento promedio diario de la epidemia es de 1.2 por ciento, lo que significa que con se han cumplido las metas calculadas y se han salvado vidas. Remarcó que a la fecha se cuenta con 54 por ciento de capacidad en camas para hospitalización y más de 60 por ciento en terapia intensiva.



PROTOCOLOS APUNTAN QUE SI SE PUEDE TENER VACUNA PARA COVID-19 ESTE AÑO



Por su parte, el canciller, Marcelo Ebrard, prometió este martes que el país accederá de forma oportuna a la vacuna contra la COVID-19 tras los avances que presentaron esta semana varios laboratorios internacionales.

"México va a llegar a tiempo, va a estar, ya está en el esfuerzo por la vacuna, eso es vital para nuestro país".

Las declaraciones de Ebrard ocurren después de que tres laboratorios, el de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, el chino CanSino Biologics, y el de Pfizer-BioNTech en Alemania anunciaron este lunes que sus ensayos produjeron inmunidad.

Al indicar que México sigue un total de nueve protocolos con información de empresas y Gobiernos internacionales, el canciller se mostró optimista sobre la posibilidad de tener una vacuna este año.

"Los resultados que se están obteniendo son, primero, más rápido de lo que habíamos previsto por fortuna. Y segundo, que ya hay datos que apuntan a que esos avances, que hasta ahora conocemos, puedan dar lugar a que se tenga una vacuna probablemente hacia el fin de año", aseveró.

El canciller destacó que México está "en todos los esfuerzos multilaterales para el aceleramiento del desarrollo, producción y distribución justa de la vacuna".

En particular, enunció su participación en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), la Alianza Global de Vacunas e Inmunizaciones (Gavi) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, apuntó que el país está en la plataforma del Acceso Global para la Vacuna contra el COVID-19 (COVAX), en el que 77 países colaboran para la distribución de 2.000 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus para 2021.

El funcionario explicó que México accederá a la inmunización a través de una compra consolidada, por lo que debe decidir cuál de los protocolos activos es el más prometedor.

"En este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones porque los protocolos y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año", comentó.

El canciller recordó la resolución que presentó México a las Naciones Unidades respaldada por 179 países para garantizar el acceso universal y justo a los medicamentos contra COVID-19.

También reiteró que México participa con cuatro proyectos, uno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) junto con esta universidad, otro del Tec de Monterrey y la Universidad Autónoma de Baja California, y uno más de la Universidad Autónoma de Querétaro.

SE PREVE QUE DECLARACIONES DE LOZOYA AYUDEN A RECUPERAR DINERO PERDIDO



El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que las declaraciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República (FGR) ayuden a recuperar dinero perdido por el fraude a las finanzas de la empresa estatal.



"Nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo si hubo sobreprecio en la planta de fertilizante; se calcula que fue de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario, por eso no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México aunque existe, creo que se aplicaba en caso de narcotráfico, no en delincuentes de cuello blanco", expresó en La Mañanera de hoy.



El Presidente reiteró que Emilio Lozoya, como testigo protegido, dio a conocer que en México entregó sobornos por 10 millones 500 mil dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades por 40 millones de dólares; "esto está en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos".



"Es información que se tiene conocimiento, hay que ver qué tipo de contratos.



Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas dejando sin gas a Pemex, un contrato muy desfavorable además la planta se financió con créditos de la banca de desarrollo", señaló López Obrador.