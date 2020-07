La pandemia de coronavirus pierde fuerza poco a poco; ha sido muy doloroso la pérdida de vidas humanas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador al dar su conferencia de prensa en Oaxaca, aseguró que, la pandemia de coronavirus está perdiendo fuerza, reiteró que desde el inicio de la pandemia de coronavirus sigue las recomendaciones de los especialistas y recordó que las medidas de sana distancia son de carácter voluntario; sin embargo, pidió a los ciudadanos que se cuiden para evitar contagios de covid-19.



Dijo que la pandemia "está perdiendo fuerza, poco a poco, ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero hay indicios de que va bajando".



El presidente justificó que, "en otras partes por ejemplo ha salido a relucir el autoritarismo de los políticos, el encierro obligatorio, los toques de queda, nosotros no hemos hecho eso, aquí todo ha sido voluntario", comentó.



CASO LOZOYA DEBEN COMPARECER TODOS LOS INVOLUCRADOS



El Mandatario federal señaló, en el caso Lozoya deben comparecer todos los involucrados El Presidente consideró que en el caso de Emilio Lozoya se debe llamar a comparecer a todos los involucrados, pero aclaró que su postura sobre acusar a ex presidentes será sólo si los ciudadanos así lo deciden a través de una consulta.



"Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la fiscalía, todos tienen que comparecer’.



Aquí son dos cuando menos, dos sexenios, porque no sólo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht y eso viene del sexenio de Felipe Calderón.



"Desde que tomé posesión dije que sólo si el pueblo lo demandaba, el juzgar a ex presidentes y lo decidía a través de una consulta, pero también yo no puedo detener un proceso judicial, esto corresponde a la fiscalía", declaró.







EL Ejecutivo federal estimó, que Oaxaca es el estado con más cultura en el mundo y con más municipios en el país, al tener 570, seguido de Puebla y Veracruz. Además, afirmó que mantiene buena relación con el gobernador, Alejandro Murat, "trabajando de manera coordinada no sólo en el tema de seguridad".



EN OAXACA, INCIDENCIA DELICTIVA SE

CONCENTRA EN 10 MUNICIPIOS



El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, comentó que la tendencia de delitos de alto impacto va hacia la baja en la entidad y detalló que, en homicidios dolosos hasta junio, Oaxaca ocupa el lugar 12 a nivel nacional con mil 521 casos. Sin embargo, considerando el delito por cada 100 mil habitantes, el estado se ubica en el lugar 13. También, indicó que los municipios que concentran la incidencia delictiva son 10, en donde destaca la capital del estado, Tuxtepec y Juchitán.



"En homicidios dolosos y hasta el mes de junio, el estado tiene un doceavo lugar con mil 521 homicidios, pegado a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva, ubicamos 10 municipios, los tres primeros con una presencia mayor: Oaxaca, Tuxtepec y Juchitán, ahí se concentra la parte delictiva", expuso.



OAXACA CONCENTRA EL 54% DE SISMOS



El coordinador nacional de Protección Civil, David León, aseveró que el año pasado se registraron 26 mil 418 sismos en el país, de los cuales 54 por ciento se reportó en Oaxaca. Y adelantó que la tormenta tropical Hanna podría tocar tierra mañana en Estados Unidos, por lo que podría afectar con viento y lluvias a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. "El año pasado se registraron en este territorio nacional 26 mil 418 sismos; de estos, 54 por ciento tuvo epicentro en este extraordinario territorio oaxaqueño.



"En el Golfo de México se encuentra la tormenta tropical Hanna que podría tocar tierra en Estados Unidos el día de mañana y ya como depresión tropical podría afectar con viento y con lluvia a los estados del norte del país: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas", puntualizó.



ANUNCIAN SUBASTA EL DOMINGO 26 EN LOS PINOS



El Mandatario informó que el domingo se llevará a cabo una subasta en Los Pinos que contará con 292 lotes para las carreteras de Guerrero y Yucatán, por lo que invitó a participar "a todos los que tengan la posibilidad de adquirir un bien".